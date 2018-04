Asociace operátorů GSM v Cannes dnes udílí ocenění

loni byl RadioMobil vyhlášen nejlepším operátorem GSM na světě v oblasti technologických inovací, letos se jím stal portugalský operátor Optimus

ceny vyhlašuje na svém výročním zasedání v Cannes Asociace operátorů GSM sdružující nyní 409 členů s více než 250 milióny zákazníky na celém světě

Asociace operátorů GSM (GSM MoU Association) letos už popáté udílí ceny nejlepším operátorům v několika různých kategoriích. Letošním vítězem se v oblasti inovací stal portugalský operátor Optimus. Druhé ocenění za nejlepší inovaci v oblasti produktů a služeb získal polský operátor Plus GSM. Poslední tradiční cenou je ocenění za nejlepší reklamní počin, který získal hongkongský operátor SmartTone. Cenu předsedy asociace GSM získal předseda Evropského telekomunikačního institutu ETSI Friedhelm Hillebrandt.

Kategorie Nejlepší operátor v oblasti technologické inovace je stejně jako v předchozích letech otevřená těm operátorům, kteří přinesou unikátní řešení a služby na bázi GSM. Minulý rok se vítězem stala společnost RadioMobil. Letos ocenění přebírá portugalský operátor Optimus díky projektu nazvanému Digitální Taxi, ve kterém propojil služby GSM s geografickým informačním softwarem a s GPS (Global Positioning Systems). Tak dává dispečerům a řidičům vozů taxi perfektní přehled o jejich pohybu, což zvyšuje i bezpečnost řidičů a jejich zákazníků. "Porota ocenila jedinečnou kombinaci různých technologií, kreativity a šíře aplikací a služeb," uvedl předseda Asociace GSM Michael Stocks.

Ocenění za nejlepší televizní reklamu je jednou z kategorií, kde je pravidelně nominován největší počet zájemců. Vítězem letošního ocenění se stal SmartTone, který vytvořil reklamní kampaň se silným a kreativním sdělením ilustrujícím služby a výhody GSM z hlediska uživatele. "Porota vybrala SmartTone především pro jejich vtipný přístup ve vyjádření toho, jak může roaming spojovat lidi ať jsou kdekoliv na světě," vysvětlil M. Stocks

Ocenění za nejinovativnější GSM produkt či službu získal polský operátor Plus GSM za speciální program, který vytvořil pro sluchově postižené. Program kombinuje výhody krátkých textových zpráv a mobilních telefonů s vibračním vyzváněním. "Porotu přesvědčilo komplexní řešení zahrnující zvláštní tarifní program, speciální mobilní telefony a silnou marketingovou podporou. Plus GSM při vývoji programu úzce spolupracoval s lékaři," dodal Michael Stocks.

Výsledky GSM ocenění 2000 (GSM Association Awards 2000)

technologicky nejinovativnější operátor (Best GSM Technical Innovation)

Optimus (Portugalsko)

nejinovativnější produkt nebo služba (Best Innovative GSM Product or Service)

Plus GSM (Polsko)

nejlepší televizní reklama (Best GSM TV Commercial)

SmartTone (Hong Kong)

cena předsedy Asociace GSM operátorů (GSM Chairmans Award)

Friedhelm Hillebrand - předseda ETSI SMG (Evropský telekomunikační standardizační institut)

cena pro operátory činné v charitativní oblasti (GSM in the Community Award)

GrameenPhone (Bangladéš)

FarEasTone (Taiwan)

Telsim (Turecko)

EuroTel (ČR)

Mezi mnohé operátory přineslo nové ocenění pro operátory činné v charitativní oblasti rozpaky. Jen málo operátorů dává své charitativní činnosti velkou publicitu a aktivně se nominovalo do této kategorie. V roce 1997 například finský operátor Telecom Finland (dnes Sonera) v době bosenské krize přímo v jejím centru vybudoval síť propojenou s ústřednou ve Finsku, aniž by usiloval o nominaci.

"Považujeme za naprostou samozřejmost, aby se všechny firmy, které chtějí hrát na svém trhu důležitou roli, nesoustředily jen na vlastní prospěch, ale dokázaly také pomáhat tam, kde je potřeba. RadioMobil je v této oblasti velmi činný - ať už jde o sponzorské dary nemocnicím, pomoc školám, záchranářům, nemluvě pak o pomoci v krizových okamžicích," uvedla Tereza Kakosová.

Provozovatel sítě GSM Paegas svou pomoc vždy směřoval především na nevládní organizace. Díky tomu, že RadioMobil realizoval vysoký počet roamingových dohod včetně oblastí jako je právě zmíněná Albánie, mohou uživatelé služeb Paegas - záchranáře a pracovníky humanitárních organizací nevyjímaje - používat mobilní telefon téměř všude. V době kosovské krize byl RadioMobil jediný český operátor, který měl s Albánií, kde se soustředil největší počet uprchlíků, roamingovou dohodu. Proto samozřejmě poskytl své služby nevládní organizaci Člověk v tísni, která byla na místě jako jedna z prvních. RadioMobil společně s albánským operátorem AMC (Albanian Mobile Communications) zabezpečil komunikaci humanitárních pracovníků nadace Člověk v tísni po celou dobu jejich působení v oblasti. Její pracovníci tak mohli zůstat ve spojení, bez nutnosti přijímat nestandardní řešení. RadioMobil navíc nabízí služby dvou satelitních sítí s celosvětovým pokrytím, takže tam, kde z jakýchkoliv důvodů nepracuje GSM, je možné využít satelitní telefony.

"Charitativní činnost je velmi důležitá a samozřejmá součást podnikání každé firmy s velkými ambicemi. Právě proto jsme letos o podobné ocenění neusilovali, a neučiníme tak ani nikdy v budoucnosti. Je velmi obtížné nějakým způsobem poměřovat přínos jednotlivých operátorů GSM v citlivé oblasti charitativní činnosti," uvedla Tereza Kakosová.