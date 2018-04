Asijský super hit letošního jara - levný a inteligentní DBTEL 2009

Tchajwan je mobilním telefonům zaslíbený ostrov. Působí zde množství výrobců jak celých telefonů, tak jejich komponentů. Většina značek je Evropanům nepříliš známá, ovšem na druhou stranu, velká část těchto „no-name“ výrobců produkuje telefony pro světové giganty, takže třeba i váš mobil má kořeny na Tchajwanu. Asi nejznámějším výrobcem mobilů na Tchajwanu je společnost Benq, která se ještě donedávna jmenovala Acer CM a proslavila se především vývojem a výrobou telefonů pro Motorolu. Pro Motorolu však telefony vyrábí právě i DBTEL a to ve své nové čínské továrně poblíž Šanghaje. Aktuálně se očekávají velké dodávky DBTELu pro Siemens a třeba pro Alcatel vyrábí DBTEL domácí DECT telefony.

DBTEL nevyrábí jen telefony pod cizí značkou, ale již delší dobu produkuje přístroje pod svou vlastní značkou. O některých starších modelech jsme vás informovali v tomto článku. Pro letošní rok DBTEL připravil novou řadu telefonů značených jako DBTEL 2000. Základním modelem a zatím jediným, který se prodává je model 2009, který existuje v osmi různých variantách značených písmeny A až H. Rozdíly mezi jednotlivými modely jsou minimální a většinou se jedná jen o změny varianty designu. DBTEL 2009 je velmi úspěšná řada telefonů. Od počátku roku jich výrobce prodal již hodně přes půl milionu a jen za březen jich vyexpedoval přes 300 000 kusů. Podle posledních prohlášení výrobce, existuje reálný předpoklad, že se mu podaří do konce roku prodat více než dva a půl milionu kusů telefonů řady 2009. Předpoklady by měli potvrzovat závazné objednávky od telekomunikačních společností z celé Asie. Mimo domácího Tchajwanu a kontinentální Číny má DBTEL velký úspěch například v Thajsku, nebo Vietnamu. Podle prohlášení výrobce je reálné, že se telefony se značkou DBTEL objeví i na evropském trhu, zde ale detailní informace zatím chybí.

Telefony řady 2009 mají jednu obrovskou výhodu. V přepočtu na domácí měnu stojí v Asii jako nedotované a neblokované jen něco málo přes 5 000 Kč, což je řadí mezi nejlevnější a nejdostupnější telefony na trhu. Sluší se však dodat, že cena se může v jednotlivých regionech výrazně lišit, uvedená suma platí pro domácí, tedy tchajwanský trh. Jenom nízká cena by však úspěch v dnešní době nezajistila. DBTEL 2009 má velmi slušnou výbavu a na asijské poměry vcelku atraktivní design, který by sice v Evropě asi moc slávy neudělal, ale to samé lze říci i o dalších „východních“ telefonech. Rozměry telefonu jsou 106 x 41 x 21 mm a jeho váha o jeden gram překračuje hranici 90 gramů. Jednotlivé varianty řady 2009 se od sebe odlišují svým vzhledem, u některých variant lze měnit přední panely, jiné mají pokovený povrch a jiné zase třeba průhledný kryt.

DBTEL řady 2009 by si svojí výbavou jistě neutrhnul ostudu ani u zhýčkaných evropských zákazníků. Především těm mladším se bude líbit podpora Smart Messagingu, což není nic jiného, než kompatibilita s obrázkovými SMS zprávami, logy a vyzváněcími tóny od Nokie. Stejně tak bude mládeži po chuti virtuální zvířátko o které se budou moci starat dokud neskoná a až se tak stane, můžou hrát další ze tří integrovaných her, které mají zvukové, světelné a vibrační efekty. Když už jsme u upozorňovacích funkcí, je třeba zdůraznit extrémně velkou paměť na vyzváněcí melodie, kterých se do telefonu vejde včetně spořičů displeje až 100 (!). Vibrace jsou dnes již samozřejmostí, což však neplatí o barevné hudbě, takzvaném disko efektu. Daleko praktičtější se zdají být čtyři skupiny volajících, prediktivní vkládání textu, nebo SMS chat. Velmi obsáhlá je i vnitřní paměť telefonu na kontakty, která pojme až 600 záznamů. Telefon má i kalendář, časové funkce a budík, nebo kalkulačku. Je však nutné dodat, že výbava jednotlivých variant telefonu se od sebe mírně liší a ne vše výše popsané má každý model řady 2009.

DBTEL neusnul na vavřínech a myslí i na budoucnost. Na letošním CeBITu se nám podařilo najít první vzorky nových modelů řady 2000. DBTEL 2029 má integrovanou anténu a výbavu velmi podobnou popsané řadě 2009. Nejvyšším modelem pak bude DBTEL 2039, který má i barevný displej a podporu rychlého přenosu dat GPRS. Novou řadu telefonů doplňuje model 2017, první véčko výrobce, když do současnosti na Asii překvapivě vyráběl jen klasicky koncipované telefony. Zatím není známo, kdy se DBTEL odhodlá prodávat své přístroje i v Evropě. Zatím je nám známo, že některé starší modely lze zakoupit v Turecku a snad i v Itálii. Je také možné, že v Evropě bude DBTEL nabízet své telefony pod jinou značkou, podobně jak se v Itálii prodávají telefony Drin-it, což není nic jiného, než korejské Sewony a Maxony. Ve Španělsku tato dvojice korejských značek nabízí své výrobky pod novou značkou Epsilon. I DBTEL rád vyrábí své přístroje pod libovolným názvem a především v Číně by neměl být problém na takto přeznačené modely narazit. Svojí výbavou a především cenou by nemusel být DBTEL v Evropě popelkou.