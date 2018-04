Asijský CeBIT představuje novinky pro Evropu

Právě v těchto dnech probíhá v Singapuru jeden z nejvýznamnějších telekomunikačních veletrhů. Veletrh CommunicAsia je obdobou evropského CeBITu. Na výstavě prezentují své novinky všichni významní producenti telekomunikačních zařízení. Nás budou nejvíce zajímat novinky v sekci MobileCommAsia2001, která je věnována mobilním zařízením. I pro laickou veřejnost jsou právě nové modely mobilních telefonů nejzajímavější. Na veletrhu sice nebylo prezentováno tolik novinek jako na jarním CeBITu, ovšem u většiny z představených telefonů výrobci již prozradili datum, kdy se dostanou na trh.

Představení podle abecedy

DBTel - A325, A710, A805

Tchaiwanský výrobce telefonů, společnost DBTel, produkuje mobilní telefony již delší dobu. Donedávna vyráběl přístroje především pro známé firmy v oboru, jako je Motorola. Díky enormnímu zájmu čínských zákazníků o mobilní telefony se rozhodla společnost DBTel nabízet i vlastní modely.

Všechny představené mobily jsou duální (900/1800 MHZ), disponují vibračním vyzváněním, SIM Toolkitem a dalšími standardními funkcemi. Překvapí váha, která je u všech modelů na úrovni 84 gramů. Podrobnější informace o výrobcích firmy DBTelu najdete v tomto článku. Všechny modely DBTelu budou na trhu dostupné nejpozději v září letošního roku. Podle zákulisních informací se uvažuje i o uvedení na evropský trh.

Ericsson - A3618

Mobilní telefon Ericsson A3618 je dalším pokračovatelem low-endové řady telefonů Ericsson. Předchozí modely A2618 a A2628 měly slušnou výbavu funkcí a solidní užitné vlastnosti, ale svými rozměry a hmotností již za konkurencí hodně zaostávaly. Novinka s názvem A3618 si zachovává z předchůdců pozitivní vlastnosti, ale při vzpomínce na ně šokuje svojí váhou (84 g) a rozměry, které tento mobil vynesou na špičku low-endové kategorie mobilních telefonů. Podrobnější informace naleznete zde. A3618 se začne prodávat za tři měsíce, ale stále není jisté, jestli tomu tak bude i na českém trhu.

Panasonic - GD35, GD95

Panasonic GD35 je nový low-endový model japonského výrobce, který by se měl vyrábět i v nové továrně Panasoniku v Pardubicích. Na první pohled není GD35 ničím výjimečný, přesto svým zákazníkům nabídne vše, co od této kategorie telefonů mohou očekávat. Model GD35 je určen především mladým uživatelům, kteří s ohledem na finance dávají přednost komunikaci pomocí SMS zpráv před telefonními hovory. Pro jednoduchou práci se SMS má telefon tlačítko přímého vstupu do menu textových zpráv. Telefon bude dostupný na konci letošního léta.

Model GD95 se řadí mezi přístroje na opačné straně nabídky Panasoniku. Manažerský telefon GD95 má rozměrný displej s kapacitou 10 řádek textu. Novinkou u Panasonicu je i všesměrový joystick, známý také z telefonů Alcatel. GD95 bude umět přenášet data pomocí GPRS a v jeho výbavě nebude chybět WAPový prohlížeč verze 1.2. Telefon bude mít samozřejmě plné spektrum manažerských funkcí. Na asijském trhu by měl být k dispozici ve stejnou dobu jako jeho bráška GD35. Na konci prázdnin bude dostupný i v Evropě.

Philips - Fisio 318, Xenium 969+

Philips Fisio 318 svým vzevřením připomíná námi testovaný model Fisio 311, ale jeho možnosti jsou daleko širší. Fisio 318 bude vybaven WAPovým prohlížečem verze 1.2 a pro rychlou práci s ním bude umět přenášet data pomocí GPRS. Výrobce se tímto telefonem zaměřil spíše na mladší generaci, proto mu dal do vínku nahrávání dalších her a melodií z firemní webové stránky. Tuto službu bude ale muset podporovat operátor. Fisio bude zákazníkům k dispozici koncem letošního roku.

Druhou novinkou Philipsu je top model Xenium 969+, který je podobný Xeniu 9@9, ale na rozdíl od něj postrádá anténu a navíc vlastní aktivní flip, kryjící klávesnici. Podrobnosti k této novince Philipsu zatím nejsou známy. Přístroj určitě bude umět hlasové funkce, v kterých je Philips mistr, a pro snadné používání bude mít nové Xenium karuselové menu známé ze všech současných telefonů Philips. Na trh by mělo toto Xenium přijít během letošního podzimu.

Samsung - SGH-Q100, SGH-N400, SGH-A400

Korejský výrobce mobilních telefonů představil na veletrhu CommunicAsia tři nové přístroje. Model SGH-A400, počastovaný přezdívkou „královnin telefon“, byl představen již na veletrhu CeBIT. Jedná se o telefon s důrazem na design, vhodný pro něžnější část populace, který na sebe nebude upozorňovat dlouhým seznamem funkcí, ale spíš svým vzhledem. Tento telefon je GSM verzí modelu SCH-A360 (CDMA), který se již prodává. Na GSM verzi si nedočkavé ženy a dívky počkají do konce prázdnin.

Model SGH-Q100 bude prvním Samsungem s podporou rychlého přenosu dat GPRS. Výhodou přístroje bude rozměrný grafický displej s rozlišením 128 x 128 bodů a dostatečné množství manažerských funkcí. Přístroj také podporuje inteligentní synchronizaci s počítačem. Zatím není jisté, jestli tento telefon bude Samsung nabízet i mimo zemi původu, tedy Koreu. Mluví se o termínu uvedení na trh během podzimních měsíců.

Třetí novinkou Samsungu je model SGH-N400. Novinka představuje spíš umělecký kousek než moderní technikou naplněný přístroj. Telefon vypadá, že nemá anténu, ovšem to není až tak úplně pravda. Anténa se vždy automaticky zasune, když uživatel zavře aktivní flip chránící klávesnici. Pokud naopak flip otevře, anténa se automaticky vysune. Tato mechanická lahůdka trochu zastiňuje funkční vybavení přístroje, které je standardní, tedy neurazí, ale ani nenadchne. SGH-N400 by se měl na trh dostat během příštích několika měsíců. Přesné datum uvedení výrobce zatím tají.

Sendo - Z100, S200, D800, A820

Mladá anglická společnost Sendo, která se rozhodla proniknout mezi světovou elitu výrobců mobilních telefonů, představila v Singapuru čtyři své modely. Model D800 patří momentálně mezi nejlehčí mobilní telefon na světě, váží pouhých 68 gramů. Tento přístroj je v Evropě již dostupný a cena za nedotovaný přístroj v Německu nepřekročí 800 DM.

Model Z100 patří do kategorie chytrých telefonů, tedy přístrojů, které kombinují funkce telefonu a kapesního počítače. První informace o přístroji vypadají velmi nadějně, rozměrný displej bude schopný zobrazit až 65 000 barev a váha nepřekročí magickou hranici 100 gramů. Do Vánoc by mělo být možné přístroj zakoupit.

Sendo S200 je z trochu jiného soudku než předchozí model. Přesto mají jednu vlastnost společnou, a tou je identická váha 99 gramů. S200 je jedoduchý low-endový model pro mládež, který neoslní žádnou převratnou funkcí, přesto svým potenciálním zákazníkům může nabídnout například grafický equalizér pro detailní nastavení zvuku nebo 4 hry. Přístroj bude mít výměnné kryty, takže si každý uživatel bude moci přizpůsobit telefon k obrazu svému. Sendo S200 právě vstupuje na evropské trhy.

Poslední novinkou od výrobce z Birminghamu je model A820. Jedná se o přístroj podobný D800, od kterého přebírá základní tvary a extrémně nízkou hmotnost 68 gramů. Narozdíl od něj bude A820 umět WAP a zasílání obrázkových SMS zpráv. Sendo A820 bude podporovat datové přenosy rychlostí 14,4 kbps a pomocí IrDA portu bude hračkou synchronizovat vestavěný diář s osobním počítačem. Zatím není známo, kdy bude telefon dostupný na pultech prodejen.

Siemens - ME45, SL42, SL45i

Tři nové, nebo alespoň inovované modely koncernu Siemens jsme vám podrobněji představili tento týden. Model ME45 bude v nabídce německého výrobce nahrazovat model S35i, přestože na první pohled připomíná spíš outdoorový model M35i, který je odolný proti vodě, prachu a nárazům. Telefon by měl být dostupný v průběhu jednoho měsíce a cena by neměla být o moc vyšší než u Siemense S35i. Současně s modelem ME45 bude na trh uveden i již dříve představený model S45.

Model SL42 je levnější variantou hi-end modelu v nabídce firmy Siemens. Rozdíly nejsou nijak výrazné, SL42 má pouze menší paměťovou kartu než model SL45. Telefon bude dostupný do konce července a jeho cena bude o něco nižší než u v současnosti prodávaného modelu SL45.

Poslední novinkou, kterou Siemens představil na veletrhu CommunicAsia, je model SL45i. Jedná se o inovovanou verzi SL45, která v současné době představuje vrchol nabídky německého výrobce. Hlavním rozdílem mezi současným a upraveným modelem SL45 bude podpora Wireless JAVA technologie. Cenou bude SL45i o něco výše než jeho sourozenec.

Trium Mitsubishi - Eclipse, Mondo, Sirius

Všechny tři novinky od Triumu mají ambice uspět mezi zavedenou konkurencí. Eclipse má tvary klasického mobilního telefonu, ovšem jeho displej podporuje 256 barev a jeho rozlišení je velmi slušných 120 x 143 pixelů. Telefon bude umět rychlý přenos dat GPRS a jeho WAPový browser bude již ve verzi 1.2. Z další výbavy připomeňme kompletní funkce hlasového ovládání, hry a vícehlasé vyzváněcí tóny. Na trhu bude Eclipse dostupný v září letošního roku.

Trium Mondo naopak svým tvarem klasický telefon vůbec nepřipomíná. Mondo je kombinace mobilního telefonu a PDA. Klávesnici na tomto telefonu nehledejte, komunikace probíhá přes rozměrný dotykový displej. Operační systém přístroje je založen na platformě Microsoft Pocket PC. Mondo bude také umět rychlá data GPRS, WAP a jeho konceptu jej budete moci použít jako přehrávač MP3, záznamník nebo třeba jako mobilní kancelář. Telefon váží 200 gramů a na trhu je již dostupný několik týdnů s cenou okolo 2000 DM včetně DPH.

Poslední novinka od Triumu se jmenuje Sirius a jedná se o miniaturní mobilní telefon, u nějž je hlavní důraz položen na jeho rozměry, váhu a vzhled. Výbava je na danou kategorii telefonů standardní, nechybí WAP a některé manažerské funkce. Váha telefonu - 75 gramů jej řadí mezi špičku současné světové produkce. Sirius bude na trhu dostupný nejpozději do konce léta, kdy se začne prodávat v Německu.