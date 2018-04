Asie na CeBITu - umíme všechno a hodně levně!

Ty doby, kdy neznámí asijští výrobci paběrkovali jen na domácích trzích, jsou již dávno pryč. Jen za poslední rok se východním firmám vyrábějícím mobilní telefony povedl pořádný skok o několik pomyslných pater výše. Co jim k tomu pomohlo? Jistě velký zájem o telefony na nenasytném asijském trhu a možná, že hlavním motorem bylo přesunutí výroby velkých firem do Asie. Velmi často totiž velké společnosti přesunuly výrobu ke společnostem, které samy mobily vyrábějí; a jim zřejmě stačilo přičichnout k technologiím a nápadům zavedených výrobců. Samozřejmě, Japonci jsou ještě o krůček dál než nám známé značky, ale teprve letos se rozhodli vzít Evropu útokem. Někdo tady již kdysi působil, jiní se zde drželi zuby nehty a paběrkovali, ale letos to myslí již smrtelně vážně.

V oblasti GSM telefonů mají v Asii dominantní postavení výrobci z Jižní Koreje, ač paradoxně ve své vlastní zemi má silné slovo i standard CDMA. Prapor drží Samsung, dobře známý i z našeho trhu, na kterém sice v současnosti nehraje hlavní roli, ale letos by se mohlo všechno změnit. Samsung na CeBITu představil neuvěřitelné množství nových přístrojů, od nejlevnějších až po telefon podporující video na vyžádání. K tomu přidal několik modelů pro CDMA sítě; dohromady jste na jeho stánek potřebovali alespoň hodinu. O Samsungu na CeBITu jsme psali již v tomto článku, tak jen připomeňme, že hlavním tahákem byly véčkové telefony s barevným displejem, T100, S100, V100, popřípadě telefony s GPRS, Q200 a Q300, stylový kousek A500 a low-endové modely N620 a N500. K mnoha z těchto přístrojů se dostaneme později v podrobnějších článcích, stojí opravdu za to.

Hned za Samsungem stojí na pomyslném žebříčku společnosti Maxon a Sewon. Ač se telefony obou společností prodávají samostatně, obě firmy vystavovaly na CeBITu společně, a to raději hned na dvou stáncích najednou. Stánky patřily různým distributorům obou firem v Evropě. Aby to celé bylo ještě složitější, na obou stáncích byly k vidění i telefony neznámé značky Epsilon, které vycházejí právě z modelů Maxonu a Sewonu. Epsilon by měl působit především na španělském trhu, tedy něco podobného jako telefony DrinIt v Itálii. Na tuto značku, taktéž využívající hardwaru Maxonu a Sewonu, jsme však na CeBITu nezavadili. Nepodařilo se nám ani vypátrat, jestli se firmy Sewon a Maxon spojily, nebo jen spolupracují. V každém případě, jejich domovská adresa v Koreji je stejná. (Personál byl většinou korejského původu a jeho angličtina či němčina nebyla zrovna vybroušená.)

Maxon je v Evropě znám již delší dobu a to především v Británii, Španělsku a Itálii. Jeho nové modely však vypadají o mnoho lépe než ty starší; i Sewon představil velmi povedené kousky. Sewon má v nabídce jen rozvírací telefony, Maxon i klasicky koncipované přístroje. Nabídka obou firem je velmi zajímavá a proto se k ní vrátíme podrobněji. Turisté toužící po atraktivním suvenýru mají o inspiraci více.

Třetím do korejské mobilní party je společnost LG, známá spíše výrobou spotřebního zboží, od ledniček po televizory. V její nabídce jsou opět jen véčkové přístroje a to od jednoduchého modelu až po dva telefony s barevným displejem, když model G8000 má i integrovanou kameru. Telefony LG jsou vzhledově velmi atraktivní, většinou s druhým displejem na vrchu přístroje a v Evropě by se s nimi dalo udělat hodně parády. Za vzhledem nijak nezaostává výbava, až na jeden přístroj všechny ostatní zvládají GPRS, baterie jsou často Li-Pol, nechybí Java, EMS, v jednom případě i MMS, či MP3 přehrávač a u třech modelů třeba infra port. Opět musíme dodat, že se telefonům se značkou LG budeme věnovat podrobněji. Máme množství fotografií, detailní informace a krátké osobní zkušenosti. První informace o modelech G7000 a G511 najdete zde. Bohužel, zatím není známo, jestli se telefony LG budou kdy prodávat i u nás. V Německu by však měly být k dostání běžně.

Posledním z korejců, s kterým jsme měli na CeBITu tu čest je společnost Nixxo. Oproti předchozím firmám popelka, protože má v nabídce jen tři GSM telefony, jedno véčko a dva klasické s aktivním flipem (NXG 8100 a NXG 8000). O těch jsme psali již loni na podzim, jedná se zřejmě o nejhranatější telefony na světě. V reálu však ani oba hranaté telefony nepůsobí nijak divokým dojmem, jsou velmi tenké a z barevných provedení by si mohl vybrat každý. Nás však zaujalo véčko NXG 8200, které má druhý displej na vrchu přístroje, rozměry 80 x 42 x 19 mm a váží jen 75 gramů. Ve výbavě nechybí GPRS, WAP a polyfonické melodie. Nejzajímavější je však cena, která by podle zástupců značky neměla přesáhnout 150 USD za neblokovaný a nedotovaný telefon. Za necelých 6 000 Kč by šel možná i u nás dobře na odbyt.

Na CeBITu stačilo přeskočit pár stánků, v zeměpise jsme se však posunuli o pár set kilometrů na východ ke stánku čínské firmy Capitel. Na domácím trhu poměrně známé telefony působí na rozdíl od ostatní asijské produkce poněkud pouťově, a to především svými barevnými kombinacemi. Výbava telefonů je jen průměrná, takže nejzajímavější informací je fakt, že od Capitelu si můžete nechat udělat firemní telefon se svým logem namísto znaku výrobce. Stačí jen odebrat minimálních 50 kusů, cena je poměrně příznivá a vaše značka telefonu je na světě. Distributorů Capitelu bylo na CeBITu hned několik, takže byste mohli cenu možná i slušně srazit.

Na Tchaj-wanu působí značné množství společností vyrábějících mobilní telefony. Jednou z nich je i DBTEL, spolupracující a vyrábějící pro mnoho velkých výrobců. Přítomný personál nebyl schopen vůbec komunikovat v jiném než čínském jazyce, takže jsme se žádnou kloudnou informaci nedozvěděli. Vystavené telefony za zbytkem asijské produkce zaostávaly, zajímavé snad bylo jen jedno véčko. Fotografie vám o nabídce DBTELu napoví více, asi by se měl výrobce více inspirovat u telefonů, které vyrábí pro světové značky.

Dalším Tchajwancem je společnost Teling, kterou jsme si záměrně nechali na závěr. Výrobce nabízí čtyři modely. Dva klasicky koncipované, jeden modernějšího vzhledu (XG3), druhý poněkud archaický a s flipem (TG8089). Dále má Teling v nabídce velmi zajímavý „sportovní“ telefon s výmluvným názvem X-Sport. Design přístroje je opravdu originální, někomu by se mohl líbit, jiným třeba nikoliv, ale váha 80 gramů, integrovaná anténa a vcelku slušná výbava ve spolupráci s rozumnou cenou by mohla zabrat i v Evropě. Bližší informace se nám však nepodařilo získat, vystavovatelé zapomněli anglický slovník doma. To nejlepší ale na závěr. Teling ukázal ještě model V007. Že vám to něco připomíná? Ne, s Bondem to nemá nic společného, spíš s Motorolou V70. Design přístroje jako by známému vzoru s oka vypadl a Telingu se podařilo dokonce integrovat i anténu. Výbava V007 se svým vzorem nedá srovnávat, jedná se o jednoduchý přístroj pro zákazníky, kteří chtějí před svým okolím zaujmout, ale na originál nemají. Pikantní na celé záležitosti je, že první den byl ještě telefon vystavený, ale to jsme ho zapomněli vyfotografovat. V dalších dnech asi zasáhl někdo od Motoroly a ve vitríně zůstal již jen prospekt. Proto se budete muset smířit alespoň s jeho fotografií.

Na letošním CeBITu vystavovalo mnoho dalších firem z Asie, vyrábějících mobilní telefony, bohužel, jejich stánky byly roztroušeny v pavilonech, které neměly s mobily většinou vůbec nic společného. Nebylo v našich silách pátrat po všech asijských producentech, většinou se stejně jednalo o méně významné výrobce. Naši zahraniční partneři však mají některé zajímavé úlovky, takže se s nimi časem setkáte i na našem serveru. Pokud vám v přehledu chybí japonské firmy, nezoufejte, jejich velmi zajímavou nabídku vám přineseme v samostatném článku.