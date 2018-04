Asi jste si všimli, že do testu telefonu Nokia 7110 se ani přes vaše požadavky nehrneme. Je sice pravda, že v redakci máme jednu 7110, ta je ale určena výhradně pro testy WAPu, jde o prototyp a jak se ukazuje, Nokia na něm některé věci dodělává, některé ale zůstávají v bídném stavu. Všímají si toho i zahraniční média, neboť ve světě je Nokia 7110 ve finální verzi k dostání - i v této verzi je údajně dosti zmatků a nedodělků a to včetně implementace WAP 1.1 (tabulky, V.110 atd), o níž jsme až dosud byli utvrzování jako ve finální verzi bezproblémové. Názor jednoho z finských konstruktérů Nokia zní: "pokud chcete bezproblémový telefon s WAPem, počkejte si do března, co si koupíte dnes, bude problém". A asi je to pravda - i Nokia dělá HW obměny mobilů, aniž by jim změnila značení. Takže čekáte na WAP? Nehrňte se hned do první dodávky a počkejte, ušetříte si mnohá zklamání za hodně peněz. To je naše dobrá rada na víkend, jehož příjemné prožití vám samozřejmě přejeme.