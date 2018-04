Ascom Xenia plus (Drahota na prodej)

Nákup

Přístroj od švýcarské firmy Ascom je standardu CT1. Zabalen je ve větší bílé krabici, na které najdeme fotografii oblečené telefonující dívky. V případě absence šatů by název recenze zněl trochu jinak. Takže k obsahu krabice. Nalezneme tam základnu, sluchátko, napájecí a telefonní kabel, tři baterie a manuál. Oba kabely mají délku tři metry. Pro rychlejší orientaci je zde skládanka s nejužívanějšími funkcemi. Před prvním použitím výrobce doporučuje sluchátko nabíjet v základně nepřetržitě alespoň deset hodin. Záruka je na přístroj poskytnuta v délce jeden rok a na akumulátory šest měsíců.

Základna

Má rozměry 180x155x52 mm. Na levé straně je prohlubeň, do které se vkládá sluchátko. To lze vložit pouze jednostranně (tlačítky dolů). V dolní části prohlubně se nacházejí nabíjecí kontakty. V prohlubni je také štítek se symboly policejního a hasičského auta pro zápis těchto čísel (lze vyměnit). Na pravé straně jsou kontrolky a tlačítka.

Tlačítka:- Intercom- Hlasitost +- Hlasitost -Kontrolky:- Nabíjení akumulátorů (jen je-li sluchátko v základně)- Indikace spojení- Záznamíkvypnutý (nesvítí)zapnutý (svítí)nová zpráva (bliká)

Dále je zde pět tlačítek pro částečné ovládání záznamníku ze základny. Kompletní ovládání se provádí ze sluchátka, případně dálkově. Na spodní straně jsou otvory pro telefonní a napájecí kabely. Nejsou klíčovány, takže záměna může nastat. Otvory jsou popsány, ale nacházejí se v prohlubni a manipulace je poměrně složitá. Kabel zasuneme, ale vyjmutí už je možné jen s nějakou pomůckou. Šroubováček nebo něco podobného. Jsou zde i úchytky na kabely. Vedle otvoru pro kabely najdeme prostor pro dodatečnou baterii, která chrání obsah záznamníku při výpadku proudu. Tato baterie není součástí dodávky a musíme si ji zakoupit samostatně.

Sluchátko

Má rozměr 170x50x22 mm a je dvoubarevné. Přední strana má barvu shodnou se základnou, tedy černou. Zadní strana je tmavě zelená. Na zadní straně najdeme kryt baterií. Anténa je uvnitř přístroje. Čelní strana obsahuje displej, který je poměrně malý. Tlačítka jsou kruhová a na dotek mi silně připomínají ZX-Spectrum. Většina tlačítek má několik významů. Ve spodní části je štítek, kam si můžeme napsat obsazení pamětí (také lze vyměnit). V dolní části je mikrofon a nabíjecí kontakty. Sluchátko může být ve třech stavech. Vypnuté, zapnuté a ve stavu zajištění. Tento stav se vyznačuje tím, že jsou zamknuta tlačítka a hovory lze pouze přijímat.

Telefonování

Obsahuje dva řádky. První je pro číslice, druhý pro symboly.POPIS SYMBOLŮBaterie-trvale svítí, je-li přístroj připraven k provozu. Bliká při úplném vybití (10 minut před vypnutím)Sluchátko-Svítí, při navázaném spojení mezi základnou a sluchátkemhvězdička-je zapnuta dočasně tónová volbaP-zapnut režim programování (klávesa P)Repro-Je zapnut hlasitý odposlech na základněUcho-Hlasitost sluchátka je nastavena na "hlasitě"Obálka-zapnuto kódování hovoru.Mute-Dočasně odpojí mikrofonZáznamník-svítí, je-li záznamník zapnut. Bliká tehdy, když se právě nahráváA-Sluchátko je přihlášeno k základně

Příchozí hovor je signalizován červenou kontrolkou na základně. Hovor přijmeme zvednutím sluchátka ze základny (lze nastavit) nebo stiskem oválného tlačítka. Hovor se ukončí odložením sluchátka do základny nebo stiskem oválného tlačítka. Odchozí hovor je možno uskutečnit dvěma způsoby. Buď zvolit číslo předem, nebo ho zadat najednou bez možnosti oprav. Je zde možnost použít tlačítko redial pro volbu posledně volaného čísla nebo paměti (20).

V průběhu hovoru se ozývá varovný signál v intervalu 15 minut. V okamžiku zaznění je nutno do 30 sekund stisknout libovolné tlačítko, jinak se hovor ukončí. Toto je velice příjemná vlastnost a ochrání nás před tím, když sluchátko zapomeneme zavěsit.

Programování

Zahajuje se klávesou P a potom následuje třímístný kód pro danou funkci. Pokud budeme programovat a využívat všechny funkce, bez manuálu se neobejdeme. Kódů je poměrně dost (dvě stránky v manuálu), tak vypíšu jen ty důležité.

Pípání kláves, tarifikace (ústředna musí posílat impulsy), monitorování místnosti, čekání na oznamovací tón, šetření baterií, bezpečnostní kódy (PIN), návrat do výchozího nastavení, vyzvánění sluchátka a základny (hlasitost a tóny), kódování přenosu mezi sluchátkem a základnou, podpora pobočkové ústředny. Nesmím zapomenout ani na hlasitý odposlech na základně a dětské volání. Některé funkce vyžadují kód PIN, který by se měl změnit. Poznamenejte si ho ale nezapomeňte. Pokud se nám toto stane, je nutné navštívit autorizovaný servis.

Intercom

Je možno vést vnitřní hovor mezi sluchátkem a základnou. Iniciovat tento hovor lze jak ze základny, tak i ze sluchátka. Bohužel tento přístroj neumožňuje připojení více sluchátek.

Zabezpečení

Jedná se o přístroj standardu CT1, ale v průběhu hovoru lze přenos kódovat. To se projeví na displeji symbolem obálky. Ovšem i při kódování firma Ascom nezaručuje absolutní bezpečnost. Každých patnáct sekund se mezi sluchátkem a základnou vyměňuje identifikace a pokud nesouhlasí, hovor se přeruší nebo vůbec neuskuteční. Toto by mělo zamezit odposlechu jiným sluchátkem, nebo volání na náš účet.

Záznamník

Je digitální. Doporučuji zakoupit napájecí baterii, která ochrání záznamník při výpadku proudu. Záznamník můžeme nastavit na neomezenou dobu vzkazu, nebo jen na 2 minuty. Můžeme nastavit jen odpovídač, nebo i nahrání vzkazu. Velice příjemný je monitoring místnosti a naši kapsu ochrání spořič poplatků. U každého vzkazu je datum a čas pořízení. Jak už jsem naznačil, záznamník může být ovládán ze základny, ze sluchátka ale i pomocí dálkového voliče (beeper). Zde je z pochopitelných důvodů ochrana bezpečnostním kódem. Tento kód dálkového ovládání doporučuji změnit.

Manuál

Propracovaný s obrázky a se vším o k tomu patří. Na 95 stran se vešlo vše, co potřebujeme pro obsluhu přístroje. V manuálu je umístěn homologační a záruční list, místo na vlastní poznámky a popis běžných závad s návodem, jak je odstranit. Velmi se mi líbí dodatkové štítky, které lze vystřihnout a nasunout na sluchátko či základu pod fólii. Nesmím zapomenout na skládačku, která jednoduše popisuje řadu běžně prováděných operací.

Baterie

Sluchátko je napájeno třemi Ni-Cd akumulátory typu AA ("Mignon"). Při normálním provozu má pohotovostní režim délku 36 hodin a provozní režim 5 hodin. Pokud zapneme "setření akumulátorů", pohotovostní doba stoupne na 50 hodin. Režim šetření se projeví tím, že sluchátko začne vyzvánět asi o pět vteřin později než základna.

Dosah

Jak uvádí výrobce, je dosah v zastavěné oblasti až do 100 metrů. Ve volném terénu je to tři sta metrů, ale podle místních podmínek se tato hodnota může lišit. Já jsem se dostal při testování trochu nad hranici 350 metrů, ale slyšitelnost se snížila. V blízkosti základny by se neměly vyskytovat jiné elektrické přístroje.

Tabulka parametrů

Frekvenční dosah 914-915 MHz a 959 - 960 MHz (CT1) Počet kanálů 80 duplexních Odstup kanálů 25 MHz Odstup duplexů 45 MHz Volba kanálů automatické vyhledávání Modulace úhlová Vysílací výkon cca 10 mW Dosah budovy až 100 m Dosah volný terén až 300 m Příkon 9 VA Provozní teplota 5 až 45 Skladovací teplota -20 až 50 Volba tónová a impulsní Rozměry základny 180x155x52 mm Rozměry sluchátka 170x50x22 mm Hmotnost sluchátka 190 g Hmotnost základny 300 g

Závěr

Jak už název recenze naznačuje, vadí mi cena tohoto přístroje. Za 10856 s DPH (duben 2000) bych si ho rozhodně nekoupil. Vždyť za tuto částku si pořídím DECT a také záznamník a ještě ušetřím. Není to špatný přístroj, ale vysoká cena ho vyřadila z prodeje. Když jsem si u prodejce tuto skutečnost ověřoval, bylo mi řečeno následující: "Za posledních dvanáct měsíců jsme prodali pouze jeden kus". To hovoří zcela jasně. Navíc je nutno podotknout, že Xenia je už starší model a firma Ascom již pokročila i do kategorie DECT.

Děkujeme firmě Atex za zápůjčku přístroje.