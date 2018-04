Asadův režim bojuje proti odporu i na poli mobilů. Začal filtrovat SMS

Textové zprávy jsou jedním z nejsilnějších nástrojů, přes něž se v zemi šíří odpor vůči autoritářskému režimu, upozornila agentura Bloomberg. Syrská vláda proto rozhodla, že začne blokovat zprávy s nevhodným politickým obsahem a slova jako revoluce či demonstrace zařadila na černou listinu.

Za nařízením přitom stojí podle agentury, která se odvolává na nejmenované zdroje seznámené s filtrační technologií, stejná složka vládnoucího režimu, která rozhoduje i o omezení přístupu k některým webovým stránkám. Ta postupně vydává seznam zakázaných slov, která mají současné systémy filtrovat.

Irské firmy čelí kritice. Nic s tím neuděláme, tvrdí

K filtrování nevhodných zpráv využívá Sýrie technologií, které jí dodaly irské firmy. Největší tamní operátor Syriatel se například spoléhá na řešení od firmy Cellusys se sídlem v Dublinu. Technologií disponuje od roku 2008, kdy bojoval proti virům a spamu, uvedl Bloomberg. Dnes ale slouží i k omezení svobody slova.

Syriatel jako rodinná firma Syriatel je soukromá telekomunikační společnost založená v roce 2000. Vlastní ji Rami Makhlouf, bratranec prezidenta Bašára Asada, vůči jehož režimu se v zemi protestuje. Makhlouf patří k nejbližším Asadovým spolupracovníkům a k nejvlivnějším Syřanům vůbec. Podle Financial Times bez jeho souhlasu nesmí v zemi působit žádná zahraniční firma. Syriatel je s 55% podílem největším tamním operátorem, svou sítí pokrývá 99 procent syrského území. Ve své síti obsluhuje téměř pět milionů zákazníků.

Podobně je na tom druhý největší operátor v zemi MTN, kterému filtraci SMS umožňuje technologie od společnosti AdaptiveMobile Security, taktéž se sídlem v Dublinu. Obě společnosti teď čelí ostré kritice, že dodaly Sýrii nástroj k politickým represím.

Jak ale upozorňuje Bloomberg, prodej technologií byl zřejmě legální. Evropa totiž sankce vůči zemi zavedla až minulý rok, léta poté, co obě firmy své filtrační systémy operátorům dodaly. Cellusys například uvedla, že od roku 2009 do země žádné své pracovníky neposlala, a nemůže si tak být jista, jak je její technologie využívána dnes.

"Jakmile jednou systém získají, tak ho kontrolují," řekl vedoucí pracovník firmy Cellusys Dawood Ghalaieny s tím, že jejich technologie je primárně určena k omezení virů a spamu. "Pokud se používá pro něco jiného, my už s tím moc nenaděláme," nepřímo připustil možné zneužití tamním režimem.

Firma AdaptiveMobile se k aktuální kritice nijak nevyjádřila, již dříve ale při prodeji své technologie do Íránu uvedla, že v žádném případě nemá sloužit k politickým represím, ale k omezení nežádoucích zpráv skrze mobilní sítě. I ona jako primární určení uvádí boj proti spamu a virům.

Omezování mobilních sítí oslabuje opozici

Bojovníci za lidská práva však poukazují na to, že by měly mít firmy více rozumu a dvakrát přemýšlet, co autoritářským režimům prodávají. Poukazují přitom na fakt, že informace o porušování lidských práv v Sýrii jsou už dlouho známé. Odvolávají se například na zprávu amerického ministerstva zahraničí z roku 2008.

Asadův režim si je navíc velmi dobře vědom síly moderních technologií v podpoře vládního odporu a disentu. Zkušenosti může čerpat z dalších zemí, v nichž už vlna protestů zvaná arabské jaro autokraty položila. Ještě v době největších bojů v Libyi byly například mobilní sítě zneužívány Kaddáfího režimem k zastrašování a politické agitaci (více o SMS v Libyi čtěte zde).

Velmi silné zastoupení v šíření protivládních nálad mají kromě mobilních telefonů také internetové služby, zejména pak sociální sítě. "Když vláda tyhle způsoby komunikace vypne, významně tím omezí vliv opozice," řekl Rafif Jouejati, syrsko-americký aktivista a mluvčí koordinačních výborů zastřešujících syrský odboj.