ArtSKey - základní informace

Základní informace Instalace Uživatelská nastavení Práce s ArtSKey Odinstalace Řešení problémů Technická podpora Základní informace. Program ArtSKey je softwarový produkt, který usnadňuje používání PPC (Palm-size PC) pro neanglické uživatele a podporuje národní jazyky v PPC aplikacích. ArtSKey je Windows CE verze 2.0 kompatibilní. Program ArtSKey umí: přepínat ArtSKey zobrazení klávesnice z anglického do místního (národního) zobrazení

posílat a přijímat e-mailové zprávy s národními znaky (CP1250)

prohlížet WWW s národními znaky (CP1250)

synchronizovat dokumenty aplikace Poznámky s národní znaky (CP1250) (bez jakékoliv opravy PC softwaru)

správně synchronizovat interní databáze (jako Kontakty, Úkoly, Kalendář) s desktop PC s národními znaky (bez jakékoliv opravy PC softwaru)

vložit "razítko" času a data do aktivní aplikace

vložit texty, připojené k "horkým klávesám" do aktivní aplikace

spustit aplikace, připojené ke "spouštěcím" klávesám

přeložit systémové menu, zprávy a dialogy do vašeho jazyka, jednoduše jen přidáním překladového souboru

jednoduše uživatelsky nastavit všechny volby v textovém souboru ARTSKEY.INI Program ArtSKey má antipirátskou ochranu. Musíte nejprve provést Registraci a Aktivaci před plným komerčním využitím. ArtSKey je ochranná známka firmy ArtSoft. Windows CE je ochranná známka firmy Microsoft Corporation. Š1997-98 ArtSoft (www.artsoft.ru, info@artsoft.ru)

Všechna práva vyhrazena. Tento počítačový program je chráněn ruskými a mezinárodními zákony.