Artimes - komunikátor s revolučním ovládáním a GPS

Francouzský server Pdafrance.com zveřejnil fotografii a první informace o novém komunikátoru s operačním systémem Microsoft Windows Mobile s kódovým označením Artimes. Připravovaná novinka je zajímavá integrovaným pozičním systémem GPS, digitálním kompasem a ovládacím prvkem označovaným jako Jog Ball, což by měla být obdoba Track Ballu známého z notebooků. Artimes podporuje standard GSM a datové přenosy EDGE a je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem a Bluetooth. Pro uložení multimedií je možné paměť rozšířit pomocí paměťových karet formátu Mini SD. Novinka se bude prodávat mimo jiné pod označením Qtek G200 a do prodeje by se měla dostat v polovině příštího roku.