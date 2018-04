Armáda zakázala mobily

Česká armáda zakázala používání mobilních telefonů. Včera jsme přinesli zprávu ČTK o tom, že vojáci ani civilní zaměstnanci Armády České republiky (AČR) nesmějí používat mobilní telefony. Zpráva vycházela z informací Mladé Fronty Dnes (MFD), která napsala, že tento zákaz vydal 10. března náčelník generálního štábu AČR Jiří Šedivý.

Zdůvodnění zákazu, které přinesla ČTK není příliš obsáhlé. Přesto je z něj patrné, že armáda se obává úniku důležitých informací prostřednictvím technologie GSM či NMT. Publikované zdůvodnění zmiňuje i to, že k úniku zpráv může dojít například tím způsobem, že agent před důležitým jednáním vytočí číslo svého spolupracovníka a nechá spojený hovor. Onen další agent tak uslyší celý průběh jednání a pravděpodobně o jeho výsledcích bude neprodleně informovat cizí mocnost. Naše armáda se dokonce obává, podle ČTK, možnosti nahrávat na některé mobilní telefony počítačová data. Pro jistotu citujeme zprávu ČTK: "Na některé přístroje lze také nahrávat počítačová data."

To co čtete, není špatný film ani návrat o nějakých 10 let zpět. Nápadně současné nařízení připomíná instrukce, které jsme dostali v přijímači v roce 1986. Nesměli jsme ani na vycházce nikomu sdělit u jakého útvaru sloužíme. Měli jsme však na výložkách jasně rozpoznatelné označení druhu vojska a často byla ve městě jen jedna posádka, tedy jen jeden druh vojska...

Pokud je některý agent tak tupý, že potřebuje zpravodajské informace předávat pomocí mobilního telefonu přímo z jednání, nemělo by být těžké jej odhalit. I Mobil server přinesl informace o rušičkách mobilních telefonů, nehledě na další možné způsoby zabezpečení důležitých jednání. Pokud skutečně odpovědní pracovníci našeho ministerstva obrany nebo generálního štábu uvažují tak, jak nasvědčuje zpráva ČTK, nemají na svých místech co dělat, neboť naší armádě a naší zemi dělají ostudu. Velitelé armády členské země NATO by měli vědět, co je pro ochranu důležitých informací důležité!

Jestli si někdo myslí, že si do telefonu nahraje počítačová data a odnese si je s sebou, případně si nahraje dvacetiminutový rozhovor, měl by si přečíst manuál k některému mobilnímu telefonu. Vy všichni téměř jistě víte, že data lze pomocí mobilního telefonu někam poslat, ale že to vyžaduje čas a splnění jistých technických podmínek. Stejně tak víte, že nejde data do mobilu nacapat a odnést. A také každý z vás, kdo jste četli náš seriál o odposlouchávací a sledovací technice víte, že odposlechnout rozhovor se dá mnoha jinými způsoby, než mobilním telefonem!

Dobrá, AČR zakázala, až na vyjímky používání mobilních telefonů ve svých prostorách. Je to instituce, která funguje podle rozkazů a o rozkazech se nediskutuje. Jinak by armáda nebyla armádou. Ovšem, když už se někdo pustí do zdůvodňování nějakého rozkazu, měl by vědět co říká. Jestli se armáda obává úniku strategických infomací, měla by spíš dotáhnout do konce prověření klíčových důstojníků, než zakazovat mobilní telefony.

V případě jakýchkoli nejasností v tomto směru je redakce Mobil serveru schopna poskytnout představitelům našich ozbrojených sil základní proškolení v oblasti telekomunikační techniky. V krajním případě jsme ochotni převzít i několik souvisejících odpovědných funkcí!

Jakmile zjistíme víc, budeme vás informovat.