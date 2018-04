Armáda se bojí mobilů!

Jak se již stalo tradicí, přinášíme vám dnes možnost seznánit se s názory ostatních čtenářů na včera publikovaný článek o zákazu používání mobilních telefonů v armádě. Mail, který si nemůžete nechat ujít je ten první. Pokud jsou nařízení aplikována tímto způsobem, hraničí to s tupostí, které se u každé armády obáváme. Vůbec netvrdíme, že voják v kasárnách musí používat mobilní telefon, ovšem zároveň odmítáme tvrzení, že tímto způsobem uniknou zásadní informace zpravodajského významu!Mimochodem, z ministerstva obrany ani z generálního štábu nás stále nekontaktovali kvůli nabídnutému poradenství. A navíc, díky nepřítomnosti jedno člověka jsme se nedosvěděli žádné oficiální stanovisko k celé věci. Teď již vaše názory, které nejsou redakčně upravovány:

"Dnes mě restrikce mobilních telefonů postihla při návštěvě Územní vojenské správy v Praze. Poté, co jsem u vchodu řekl, že jako odvedenec bych si rád došel něco vyřídit, zeptali se mě, zda mám u sebe mobilní telefon. Když jsem řekl, že ano, odpověděli mi, ať si ho odnesu domů a vrátím se bez něj (neměl jsem odvahu přiznat, že mám u sebe dokonce dva).Takže jsem musel telefony nechat v autě a jít tam znovu... Přijde mi to jako celkem solidní buzerace...

Ještě bych rád doplnil, že mi nebylo umožněno telefon(y) pouze vypnout, ani odložit u vchodu. (Kde si ten telefon má asi človek odložit? Vždyť jeho používání je dnes běžnou součástí pracovní náplně...)"

Na redakční poradě jsme se dohodli, že chápeme ohrožení bezpečnosti naší země tím, když mají odvedenci při vyřizování dotazníků nebo odkladů u sebe mobilní telefon...

"Nejsem zelený mozek (spíše modrý ;-), ale přesto se domnívám, že armáda má pravdu. A není to žádný výdobytek (od slova dobytek) komunismu, stejně tak se nesmí mobilní telefony používat ve většině armád, včetně té americké. Prostě jednou rukou bojovat a druhou telefonovat nejde a ani handsfree na tom nic nezmění. A bezpečnost to určitě také zvýší, už vidím jak náš letec z armády NATO (neboť jak známo jsme členové NATO), volá své mamince, že teď nebude pár hodin na signále protože letí bombardovat Jugoslávii a nemá aktivovaný roaming.

Zkusil jste někdy chodit se spektrometrem - NMT telefony odposloucháváte jako nic - NOVA TV by se klidně mohla postavit před kasárna a vysílat hovory z vojenských lánů. U GSM je to sice těžší, ale pro narušitele žádný problém.

Problém je, že agent by nemusel být přímo účastník jednání, ale sedět o 500 metrů dál a monitorovat."

Znovu opakujeme, že problém nevidíme v nařízení samém (ač možná někdy diskutabilním), ale v jeho zdůvodnění. Navíc je z tohoto mailu patrné, že informovanost o možnostech GSM je stále poněkud nedostatečná.

"rád bych celou absurdní situaci doplnil ještě o jeden praktický výklad onoho nařízení. V něm se totiž praví, že volání na mobilní telefon nesmí být použito k jednáním o služebních záležitostech. Jak známo (nebo možná ne), jelikož armáda není v současné době schopna technicky vybavit své pracovníky jakýmkoli zařízením umožňujícím vojáky kontaktovat, zajišťuje systém hotovostí (dosažitelnosti) pomocí volání na běžná (pevná) soukromá tel. čísla. Tuto skutečnost mnoho vojáků (a především z vlastních zdrojů) vyřešila pořízením si mob. telefonu, který opravdu zajišťuje téměř 100%-ní dosažitelnost (ev. při využití záznamových služeb minimální prodlení). Ovšem jelikož se prověřování dosažitelnosti považuje za služební záležitost,dané nařízení možnost volání na mob. telefon absurdně vylučuje a z nepochopitelných důvodů tak dovoluje pouze volání na pevnou linku, u které je možnost ev. odposlouchávání zcela jistě neporovnatelně méně náročné, než u technologie GSM.

To jen dokresluje nelogičnost a ve své podstatě opačný efekt v případech , kdy mob. telefony znamenaly pro armádu efektivitu za nulové náklady."

Předchozí informace je doslova lahůdka. Ke služebním hovorům se musí používat pevná linka, která je daleko snadněji napadnutelná, než spojení telefony GSM. Kdo na generálním štábu rozumí telekomunikacím?

"S tímto článkem můžu jen a jen souhlasit.

Jsem v armádě už pár let a zároveň jsem uživatelem mobilního telefonu již od počátku technologie GSM v našich luhách a hájích.

A teď tohle nařízení mě pěkně zvedlo mandle. Situaci to neřeší, jen jak se říká vyráží klín klínem. Když vememe v potaz co vedlo k vydání tohoto nařízení, jistě se zapomnělo například na diktafony, které se na rozdíl od mobilních telefonů nedají přímo detekovat, dále na pevné telefony, které se dají snázeji odposlouchávat i nežádoucími elementy, tužky a papíry, neboť poznámky se dají zjistit např.protlačením písma na dalším prázném listě atd. Prostě nejlepší bude zákázat lidi, to zabezpečí nemožný únik utajovaných informací.

Nařízení se však týká jen soukromých mobilních telefonů, ne však služebních. Jelikož služební telefony je možné odposlouchávat (možná tak NMT, ale GSM???). A dále služební mobilní telefony jsou záležitostí vyšších vojenských pracovníků, ne řadových členů.

Zákaz použití mobilních telefonů nás vrhá opět o několik let zpět. Vždyť to není tak dávno co mobilní telefony hrály důležitou úlohu i v armádě, což například ukazují zkušenosti z povodní v roce 1997. Pevné linky většinou nefungovaly a kdyby vojáci neměli mezi sebou své soukromé mobilní telefony, byla by komunikace jistě obtížnější. A dalo by se poukázat na více příkladů. A vybavení všech vojáků služebními mobilními telefony je v současné době jen pohádka na dobrou noc. Co vojáci (nejen z povolání), kteří budou dlouhou dobu na cvičení, několik týdnů. Nebudou smět být "na drátě". Co ubytovaní na vojenských ubytovnách, ty ať telefony rovnou zahodí... Zastávám názor, že existuje mnoho dalších cest, jak zamezit úniku informací pomocí mobilního telefonu. Ale tato cesta, tedy cesta zákazu používání, ale už i nošení do vojenských prostor, je cestou nejlevnější."

Úniku informací lze zabránit mnoha způsoby. Prvním z nich je personální práce...

"Vaše informace o zákazu používání soukromých mobilních telefonů v armádě je značně nepřesná a zkreslující. Zákaz je mnohem širší a hraničí s omezováním základní osobní svobody. Zakazuje totiž ve své přesné formulaci "vnášení soukromých mobilních telefonů do všech vojenských objektu" což bohužel bylo v praxi pochopeno (a je take tak přísně realizovano) v tom smyslu, že soukromý mobilní telefon nesmíte mít ani na ubytovně nebo ve vojenskem klubovem zařizení a dokonce ani ve vojenských rekreačních zařízeních. Prvnim vojenskym objektem je totiž plot či dveře a tedy ukládání mobilních telefonů za tímto plotem nebo dveřmi u dozorčího podle tohoto rozkazu NELZE realizovat. Představte si, že velká část důstojníků a ostatních zaměstnanců armády dnes do zaměstnání dojíždí a to nezřídka stovky kilometrů. Na této cestě s sebou nemohou mít soukromý mobil, protože by jej potom museli nezbytně vzít s sebou do vojenského objektu nebo nechat volne uložený v aute. Kdyby se jim cestou něco stalo - raději ani nepomyslet. Stejně tak, když tráví celé týdny na vojenských ubytovnách, nesmějí mít s sebou svůj soukromý mobil.

V naší armádě se již léta traduje jedno velice trefné rčení: "Jen aby proboha nějaký voják neumřel v posteli, protože to by potom určitě zakázali v armádě postele!"

Existuje ještě jedna možnost, proč armáda zakázala používání i vnášení mobilních telefonů do a ve svých objektech. Důvodem může být to, že přibližbě rok stará zpráva zpravodaje ČTK ze Švédska, o možnosti odposlouchávat i vypnutý mobilní telefon, byla pravdivá. Proč nám to však nikdo nepřizná? Vyhovuje někomu možnost odposlouchávat kohokoli i s vypnutým mobilem?

Uvidíme, jaké dostaneme vysvětlení.