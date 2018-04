ARM: padne 1GHz? - Něco pro TV maniaky - a další aktuality

Hitachi: MMC zabezpečená PINem!

Firma Hitachi zbořila další mýtus o rozdílu mezi MMC a SD kartou, když představila MultiMediaCard zajištěnou PINem - kartu s nutnou autentifikací. Karta s kapacitou 32 MB je již nyní dostupná.

Vstup přes PIN zajistí datům na kartě mnohem větší bezpečnost, která je důležitá u citlivých dat - týká se samozřejmě i handheldů - PDA.



Palm - karta do začátku!

Firma Palm Inc. nyní nabízí ke svým modelům Palm m125/m130 zdarma kartu se spoustou zajímavého software. Nejedná se přitom opravdu o nějaké freewarové příbaly - na kartě najde nový uživatel profesionální finanční kalkulačku FCPlus Pro, užitečné světové hodiny CityTime, populární studentský tracker 4.0Student, akční střílečku Zap!2016, logickou hru Bejeweled, strategii SimCity a eKnihu The Graduate.

Vše software za více než $100 zaměřený na studenty. Nabídka platí bohužel pouze pro USA, Kanadu, Portoriko a Panenské ostrovy, a to při nákupu některého z uvedených modelů mezi 25.dubnem a 30.červnem.

Je nový PilotInstall

PilotInstall s pořadovým číslem 4.0 nabízí od včerejška EnviCon. Vy, kteří program znáte, víte, že tento skvělý freeware produkt umožní instalaci aplikací, souborů a obrázků přímo do Palmu bez HotSyncu. A co je v něm nového? Inu, nic menšího než přímá instalace souborů na kartu (VFS). Novinek je samozřejmě víc - podrobnější informace na stránce EnviConu.

Něco pro televizní maniaky

RadioTimes nyní nabízí stejnojmennou aplikaci pro PalmOS počítače, která vám přinese televizní program a zároveň slouží jako dálkový ovladač k televizi. Aplikace umožňuje zejména prohlížet televizní program, filtrovat si v něm jen oblíbené kanály, vyznačovat si pořady, které chcete zhlédnout, mrknout, co se zrovna vysílá jinde bez přepínání televize. Služba je 14 dní zdarma, poté musíte zaplatit 14,95 GBP ročně (je dostupná v Anglii).