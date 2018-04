Arkanoidy na Palmech - kdo nezkusil, neuvěří!

O co vlastně jde v této kategorii programů - věc je zdánlivě jednoduchá - ovládáte pálkou dole míček, který se odráží od stěny nahoře, která je složená z cihliček. Když cihličku trefíte, zmizí. Cílem je trefit a nechat zmizet všechny cihličky. Ale pozor - když vám míček dopadne dole mimo pálky, tak o ni přicházíte. Když takto přijdete o všechny pálky, prohrajete.

Zdánlivě jednoduché, viďte. Ale moderní arkanoidy tak jednoduché nejsou. Tu a tam na vás seshora něco spadne, a když to trefí pálku, tak se "něco" stane - většinou jsou to samé "dobré" věci, jako pálka navíc, víc míčku, větší pálka. Někdy ale spadnou i velmi ošklivé a záludné předměty a vaše pálka vybuchne, nebo se zmenší a vy si můžete tlačítka umačkat a stejně vám balonek spadne.

Ani cihličky nebývají jedna jako druhá - do jedné bušíte pětkrát, než zmizí, jiná nezmizí vůbec a třetí se po čase objeví znovu, i když jste ji už jednou sestřelil.

Chce to absolutní soustředění blížící se stavu nirvány, a budete-li hodiny a hodiny poctivě trénovat, čeká vás možná sladká odměna v podobě zápisu vašeho jména do síně slávy v PDA, a jste-li pařanský polobůh a obětujete svému arkanoidu opravdu všechno (včetně své rodiny či partnerky), tak se můžete dostat i do žebříčku na internetu!

AtomSmash

Program má 64 úrovní, další packy lze nahrát, je zde i zabudovaný editor. Jsou zde čtyři typy cihliček (zelené sestřelíte napoprvé, černé musíte trefit dvakrát, žluté jsou nezničitelné a modré se regenerují). Hra má tři stupně obtížnosti.

Zvukové efekty, podpora Hi-Res, volitelné ovládání tlačítky, tužkou i Jog-Dialem. Ve hře je celkem šest předmětů k zachycení (velká/malá pálka , tři míčky , "high-power" míček , pomalý míček a další pálka ).

Atom Smash Hra - arkanoid (bourání zdi). Autor: Red Mercury Verze: 2.0 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS, podpora Hi-Res Nároky na hardware: 159 kB Cena: $ 14,95

Ababall

Ababall vyrobila firma, která je známá produkcí kancelářských aplikací (IambicOffice), PIM (ActionNames Datebook) či finančních (All Money, Busness Warrior, AllTime apod.).

Ababall je velmi propracovaná aplikace (přes 600 kB) s dokonalým enginem a velmi vyváženou kombinací a porcí hratelnosti.

Cihličky jsou zde různorodé - většina je "normálních", které zmizí při prvním sestřelu ( ). Najdou se ale i záludnější - do šedých musíte trefit dvakrát a černé nezničíte normálním míčkem nikdy. Čekají na vás ale i složitější cihly - červená po zásahu exploduje a zničí i ostatní kolem sebe , modrá vyrobí víc míčků , fialová záludně obnoví cihličky kolem sebe a čeká na vás i zelený teleport s přenosem do jiné úrovně .

Nejinak je tomu i s předměty, které padají "shůry". AtomSmash si vystačil s šesti, tady se na vás řítí celá fůra různých možností:

- zpomalí váš míček - velmi užitečný bonus, uvidíte sami

- zrychlí míček - vyhněte se mu, seč můžete

- přidá vám 500 kreditů

- zvětší vám na chvilku pálku a vy si můžete otřít pot z čela

- zmenší pálku, vyhýbejte se mu!

- zmagnetizuje pálku, takže míček se neodrazí, ale přichytí, vy můžete přesunout pálku, zamířit a odpálit

- vaše pálka umí chvilku střílet a likvidovat tak cihličky

- překvapení - jedna z možností bonusu, radši nebrat!

- vytvoří další dva míčky. Je velmi výhodné, máte-li zrovna míček někde nahoře nad zdí.

- fireball - váš míček získá mimořádnou průraznost

- likviduje okamžitě vaši pálku, dávejte pozor!

- reverze ovládání (vlevo je vpravo a opačně) - nebrat!!

- přidá vám novou pálku!

- ukončí úroveň, i když nemáte ještě zlikvidovány všechny cihličky

Monstra

Aby toho nebylo málo, tak nahoře se objevují monstra, která musíte zničit. Nejčastěji vám komplikují život tím, že plují níž a váš míček se od nich nekontrolovaně odrazí dolů a vy jej nestačíte zachytit.

Ababall Hra - arkanoid (bourání zdi). Autor: Iambic Verze: 1.01 Jazyk: anglicky Podporované počítače: PalmOS Nároky na hardware: 612 kB Cena: $ 14,95

AnotherBall

Posledním představovaným produktem v této kategorii je AnotherBall od firmy PenReader. Je oproti Ababallu paměťově daleko méně náročný (jen 57 kB má barevná verze), ale co do schopností se svým výše jmenovaným předchůdcům takřka vyrovnává.

Najdete zde především mnoho typů cihliček - obyčejné, skleněné (napoprvé nejsou vidět), pak cihličky, které musíte trefit několikrát po sobě, některé cihličky nejdou zničit vůbec a některé po nárazu míčku explodují a ničí vše kolem sebe.

Ani počet padajících bonusů není malý:

Dobré je lovit modré čtverečky, kde najdete klasiku, jako je zvětšení pálky, střílecí pálku, fireball, zpomalení, magnetickou pálku, explodující míček, víc míčků, další život, zviditelnění všech cihel a další.

Naopak vyvarujte se žlutých čtverečků - ztratíte život, zmenší vám pálku či míček, zrychlí míček a podobně.

Dělení bonusů na "hodné" - modré a "zlé" - žluté určitě řada lidí uvítá, ale mně to připadá, že se připravuji o trošku toho adrenalinu (třeba snadná záměna další pálky za inverzní pálku u Ababallu přispívá k vybičování té správné herní atmosféry...)