Záhadná kulička zdolává důmyslný labyrint, láká na Lea

Od ostatních obdobných záznamů strastiplných cest různobarevných kuliček se totiž liší zpracováním i propracovaným prostředím, nechybí například ani rotující pilové kotouče. Avšak i v tomto případě zdolávají kuličky četné nástrahy včetně padacího „mostu“. Tedy vlastně nic nového, až na to matoucí cinkání padajících mincí.

Poté, co poslední z kuliček zdolá dvoupatrovou věž, je přepravena vláčkem modelové železnice do cíle. V tu chvíli se odhalí dosavadní rouška tajemství, které je živeno i tajemným hudebním podkladem. Představuje se kníratý Leopold, hlavní hrdina plošinovky Leo's Fortune (Leovo bohatství). Tato logická adventura je považována za jednu z nejlépe graficky zpracovaných mobilních her současnosti.

Úkolem hráče je v ní dostat Lea skrze četné nástrahy v celkem pěti světech, jako jsou mechem porostlý les, vyprahlá poušť či pirátské město, do cíle k nashromážděnému zlatu, které mu někdo ukradl. Během cesty se musí ke svému bohatství proskákat přes více než 24 levelů a přitom sbírat mince, které zloděj za sebou zanechal jako vodítko k němu.

Zda si dali autoři hry záležet na detailech stejně jako v případě jimi postavené dlouhé dráhy z videa, si můžete ověřit již sami. Hru původně připravenou pro platformu iOS si mohou od července zahrát i uživatelé s androidími zařízeními. Na Google Play ji lze stáhnout za poplatek 99 korun, stažení z App Storu přijde na 4,99 dolaru, tedy v přepočtu na 101 korun.