Nokia přišla o svůj fotografický trumf. Expert na fotomobily šel do Applu

Odchod z Nokie oznámil Ari Partinen na svém twitterovém účtu. V pátek 9. dubna doslova napsal: "Dnešek bude mým posledním dnem práce s úžasným týmem rodiny Lumia. V červnu začnu novou kapitolu v Cupertinu v Kalifornii." Že bude skutečně pracovat pro Apple pak potvrdil v následné konverzaci s jením z dalších uživatelů.

Partinen nespecifikoval pozici, ale vzhledem k jeho zkušenostem a zaměření je jisté, že i u Applu dostane na starost vývoj fotoaparátů. Můžeme tedy očekávat, že u některé z následujících generací iPhonů začne kalifornská společnost klást na kvalitu fotoaparátu větší důraz než dosud. Nedá se říci, že by foťáky iPhonů nebyly dobré. Jenže absolutní titul krále fotomobilů se i přes univerzálnost fotoaparátu v iPhonu Applu nikdy získat nepodařilo.

Z hlediska image i kvality snímků zatím ve světě fotomobilů panuje právě Nokia, následovaná Sony, Samsungem a snad i HTC. Tyto firmy přinášejí do praxe mnohem odvážnější koncepty focení mobilem a Apple by se s nimi nejspíš rád srovnal. Dodejme, že to nestihne u chystaného iPhonu 6, jehož technika by měla být v této době již kompletně hotová. Přítomnost Partinena v týmu Apple se tak projeví až v některé z dalších generací.

Nokia patří ke špičce v oblasti fotomobilů prakticky od počátku existence této kategorie. Právě ona v roce 2002 představila první smartphone s integrovaným fotoaparátem, model 7650. Jeho fotoaparát by dnes neobstál, ovšem v záplavě symbianových modelů najdeme několik perel, které by proti konkurenci obstály i dnes. Typicky můžeme jmenovat legendární vysouvací model N95 nebo méně rozšířený typ N82 s xenonovým bleskem.

Právě pod Partinenovým vedením se pak Nokia vyšvihla do absolutní extratřídy. Dnes již neprodávané modely Nokia N8 nebo 808 PureView totiž deklasují kvalitou snímků drtivou většinu konkurence i dnes. Apple tedy získá velmi cenného experta. Pro Nokii je to pochopitelně ztráta, ovšem nemusí být nijak zásadní. Směr vývoje je ve firmě zcela jistě jasně nastaven a i bez Pertinena si Nokia jistě vydobyté pozice jen tak vzít nenechá.