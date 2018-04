Archiv Světa Windows CE - únor 1999

Miniature Cards Ačkoli si CompactFlash (od firmy SanDisk) našla cestu již do několika kapesních zařízení s Windows CE a do mnoha digitálních fotoaparátů, asociace PCMCIA uveřejnila parametry nového standardu Miniature Card . Tím se bitevní pole trhu rozdělí (nejméně) na dvě oddělené linie.

Softwarové noviny vyhlásily výsledky ankety Produkty roku 1997. Mezi nimi jsou i dva zástupci Windows CE: firma Philips s výrobkem Velo 1 a firma Sunnysoft se svojí lokalizací pro Windows CE 1.0. DOS na Windows CE

Ať chceme nebo nechceme, starého dobrého DOSu se už nikdy nezbavíme. Ačkoli se Microsoft snaží odpoutat od svého vlastního syna, a ve Windows CE nenajdeme z DOSu vůbec nic, již jsou tu jiní, kteří dávají "povedenou rodinku" opět dohromady: Světlo světa brzy spatří Emulátor DOSu (Intel 80186) pro Windows CE. Cassiopea s WinCE 2.0

Ptali jsme se, jak je to s novou Cassiopeou s Windows CE 2.0. Oficiální dovozce firma FAST s.r.o. nám telefonicky sdělila, že Cassiopea A-11 Plus s 6MB RAM a Windows CE 2.0 bude na našem trhu v průběhu března. Nový model A20 nelze očekávat dříve než v květnu. To znamená velký náskok pro HP a jeho HP 320 a 620LX. Windows CE má závažné chyby Matematické chyby v Pocket Excel: Otevřete nový dokument v P-Excelu a do buňky napište 59.37. Stiskněte Enter a kurzorem se opět vraťte na buňku. Obsah buňky nyní ukazuje 59.3700000000001. (Zkoušeno na HP 320 CE v1.0). dpye@ford.com

Pocket IE má problémy se správným zpracováním HTML formulářů. davies@poi.net

Některá HPC nedokáží pracovat s PCMCIA kartami s kapacitou nad 30 MB. FoxThomas@bah.com

Velikost e-mailů je omezena na 31kB. amilham@zeode-sd.com

Pocket IE obsahuje chyby v alokaci paměti. Po ukončení běhu Pocket IE zůstává 5 až 10 % paměti obsazeno. Po několika opětovných spuštěních se celá paměť zaplné a je třeba provést reset. davies@poi.net

Nastavení internetového spojení na stolním PC se samo přestaví na spojení přes LAN místo původního nastavení přes fax-modem. Pokud manuálně nastavím zpět fax-modem, je vše v pořádku až do dalšího restartu Windows. Po restartu Windows je spojení opět chybně nastaveno na LAN. Po odinstalování WinCE služeb (v.2) je vše v pořádku. Toto nastavení je velmi důležité, protože říká počítači, aby vytáčel modemem, když chci přistupovat na Internet. ag89405@goodnet.com , magman@jps.net

Není možné sloučit připojení HPC s Windows CE 1.0 a 2.0 k jednomu stolnímu počítači. Buď musíte používat dva stolní počítače, nebo mít dvě instalace Windows 95 (NT). rickc@img.seagatesoftware.com

NEC 450 CE v2 - mizí ikona baterií z lišty programů. Odpadkový koš (Recycle Bin) se někdy změní na normální adresář. Po vyprázdnění tohoto adresáře se změní zase na koš. rlsimon@ibm.net