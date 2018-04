Archiv Světa Windows CE - srpen 1998

Ericsson propaguje MC 16

Je vidět, že Windows CE pomalu dostávají na světlo světa. Dokladem je internetovská inzerce, kterou firma Ericsson propaguje svůj komunikátor MC16. Recenze Everex Freestyle

Přečtěte si velmi kvalitní recenzi od J. Gergiče na téma co můžete očekávat o kapesního PC Everex. K dispozici je také přehled technických parametrů modelu Manager. HP 620 a můj mobilní telefon

Často se mi stalo, že když jsem přišel k svému HP 620, bylo zakouslé a musel jsem jej uvést do chodu resetovacím tlačítkem. Už jsem chtěl HP 620 reklamovat a vrátit, když mne napadla spojitost s mým telefonem GSM-900. A skutečně problém způsoboval mobil. Můj telefon (Ericsson 688) zcela objektivně vyzařuje silné elektromagnetické pole a to koliduje s funkcí mého HP 620. V autě nebo v normálním telefonu slyší člověk praskání a bzučení, které pochází z GSM. A tak se stane, že se HP-éčko kousne. Pokud je napájeno ze sítě a položíte si na něj ruku má dobrých 60 stupňů, ale nereaguje na nic pouze na reset. Z toho usuzuji, že mobilní telefon způsobí zacyklení nějakých obvodů. Někde ve vnitř to jede na plný výkon a proto se HP tak hřeje. Jediné řešení je nenechávat HP-éčko a GSM telefon u sebe. Pokud máte lepší nápad, rád bych se ho dověděl. A pozor! Pokud se vám HPC takto kousne a máte jej napájené jen z baterií, za 4 až 5 minut budou baterie "vyvařeny" včetně záložního článku a vaše data budou nenávratně ztracena. (Převzato z www.windowsce.com ) Firma Concept Kitchen to rozjela on-line

PalmPilotů se již prodaly milióny. Ještě lépe na tom budou PPC. Firma Concept Kitchen se rozhodla udělat si náskok před konkurencí a proto uvedla do života několik specializovaných informačních serverů pro PDA. Zde je přehled: www.pdadash.com hlavní server, odkazuje na informační zdroje týkající se PDA www.pda-search.com hledací server s databází 60,000 různých webových stran, které se týkají PDA, softwaru a příslušenství www.pda-dispatch.com novinky ve světě PDA vybrané z předních informačních zdrojů www.pda-software.com přehledný a organizovaný seznam softwaru s přímými odkazy www.pda-deals.com server pro ty, co hledají nejlepší ceny hardwaru, softwaru a příslušenství