Archiv Světa Windows CE - prosinec

31. prosince 1998

Hodnocení roku 1998

Rok 1998 dospěl ke svému závěru. Nezbývá nic jiného, než udělat čáru a zhodnotit, jaký rok 1998 byl. Prodej HPC a PPC v Čechách

Na základě našich odhadů, počtu zákazníků softwarových firem zabývajících se WinCE a informací od OEM distributorů předpokládáme, že se v Čechách prodalo 600 až 800 kusů HPC s Windows CE 2.0 a 250-350 kusů PPC. Dalších 100 až 150 přístrojů bylo dovezeno individuálně ze zahraničí. Ocenění za rok 1998 - "Kdo udělal nejvíce pro Windows CE"

Toto ocenění by si měly podle našeho mínění odnést firmy FAST a KOBE. Fast, který distribuuje produkty Casio, jako první srazil ceny pod 20 000 Kč s DPH u modelů HPC a navíc podpořil prodej HPC a PPC inzercí v deníku Mladá Fronta Dnes. Firma Kobe, distributor Everexu, si zaslouží ocenění za celkovou propagaci Palm-sized PC a především za odborný přístup k samotné platformě Windows CE a technické podpoře zákazníků. Koho není možné ocenit - "černé prasátko"

Černé prasátko dostává firma Microsoft (místní zastoupení). Za dva roky existence systému Windows CE, nepřišel Microsoft s koncepcí podpory a propagace Windows CE na úrovni místních zastoupení. Místní zastoupení již druhý rok "není kompetentní k problematice Windows CE se jakkoli vyjadřovat nebo zaujímat oficiální stanoviska". Špatné vysvědčení dostávají také zástupci některých OEM distributorů . Černé prasátko je ohodnocení jejich laxního přístupu k distribuci, propagaci a prodeji zařízení s Windows CE. Nebudeme je jmenovat, ať se sami zamyslí, zda pro ně je nebo není Windows CE "jen okrajovým" produktem. Dárek pro uživatele Windows CE - kolekce zvuků *.WAV

Díky přispění jednoho ze čtenářů rubriky Svět CE, jsme pro uživatele CE-éček připravili kolekci zvuků *.WAV. Těmito zvuky si můžete zpestřit běh systému a nebo se alespoň dobře pobavit. Jaká PPC a HPC Pro existují?

Mnoho čtenářů rubriky Svět Windows CE se zajímá o srovnání technických parametrů přístrojů PPC a nových modelů HPC Pro. Přinášíme základní srovnávací tabulky pro obě kategorie: Parametry PPC - srovnávací tabulka; Parametry HPC Pro - srovnávací tabulka. NS Basic umí pracovat s databázemi

Pokud čekáte na HPC Pro s aplikací Pocket Access jako na řešení databázových aplikací, můžete mezitím vyzkoušet NS BASIC. Tento programovací jazyk nyní dovoluje pracovat s databázemi . Program je v nabídce společnosti PDA Technology. Ukázky naleznete na webu firmy NSBasic.

29. prosince 1998

Upgrady pro Windows CE 2.11 jsou zde

Firmy NEC a LG Electronics oznámily, že stávajícím uživatelům zařízení NEC Mobile Pro 750C a LG Phenom Express bude nabídnut upgrade na novou verzi Windows CE 2.11. LG Electronics nabízí do 15/1/99 bezplatný upgrade stávajícím uživatelům. Upgrade lze získat přes kupón na internetu. Po 15. lednu bude upgrade prodáván za 129 USD. Firma NEC nabízí placený upgrade za 149 USD. Windows CE v autě - Auto PC

To, že systém Windows CE není jen pro PDA nebo kapesní počítače, dokazuje jeho použití v Auto PC. Z technických parametrů však vyplývá, že díky silné vazbě na trh v USA (mapy, pagingové systémy, bezdrátové přenosy) si čeští auto-moto-fanouškové-nadšenci-PC zatím mohou jen prohlížet obrázky. (Kontrolní otázka: Má Auto PC tlačítko Reset? - Odpověď: Ano, pod víkem záložního článku, který je použit v případě vybití vašeho akumulátoru.) Máte Cassiopeu?

Na novozélandských stránkách firmy Casio jsou k dispozici doplňkové programy pro Casio A-10/A-11 (obrázek), A-20 (obrázek), E-10/E-11 (obrázek). Uživatelé, kteří se registrují, zde najdou některé programy určený výhradně pro Casiopeu: ART Voice Applications (rozpoznávání hlasu), Casio Project Management (program kompatibilní s MS Project), Casio Easy Find Tool (hledání kontaktů a souborů) a Palm Explorer (průzkumník pro PPC).

25. prosince 1998

Microsoft sjednocuje Windows CE

Ve snaze zmírnit zmatek s různými verzemi Windows CE, plánuje Microsoft příští rok dotlačit všechny CE uživatele k jediné verzi mobilního operačního systému. Microsoft začne posouvat uživatele na další verzi Windows CE 2.11 pomocí ROM upgradu pro HPC s Windows CE 2.0. Všechna zařízení se následně přesunou na Windows CE 3.0, které budou realizovány příští rok ve třetím čtvrtletí. ROM upgrade, který bude stát $129, bude též obsahovat všechny funkce nezbytné pro starší zařízení. Vlasnosti upgradu pro WinCE 3.0: nové TCP/IP, ovladače pro PROXIM bezdrátovou LAN technologii, sada vylepšených pocket aplikací, včetně Wordu, PowerPointu a Accessu. Program PenSript - text i kresba

Program PenScript od společnosti Marathon Development Co. je textový editor a kreslící program, který podporuje neformátované psaní, psaní od ruky a fontový text. Můžete tvořit poznámky a dokumenty v psaném nebo tištěném rukopise, stejně tak i tabulky. Fontvý text můžete vkládat z klávesnice nebo OCR programu (není součástí). Všechen text lze jednoduše editovat v přehledném uživatelském rozhrání bez ohledu na to, zda jde o text psaný od ruky nebo o fontový text. Dárek od Microsoftu pro uživatele PPC

Na Microsoftím webu je dočasně k dispozici malý herní dárek - "Minesweeper" (Hledač min) z balíku MS Windows CE Entertainment Pack. Tato hra je určena pouze pro PPC. Stáhněte dokud je k mání! SCSI adapter pro Windows CE

Adapter SlimSCSI 1460 od firmy Adaptec rozšíří možnosti nové řady přístrojů HPC Pro s Windows CE. Dovolí totiž připojení externích SCSI pevných disků a výměnných médií jako je například oblíbený ZIP . Zahájení prodeje je připravováno na leden 1999. Předpokládaná cena je 175 USD.

23. prosince 1998

Čtečka s Windows CE od Unisys

Společnost Unisys uvedla SourceNDP čtečku, což je Windows CE zařízení pro snímání kontrolních obrazců a jejich odesílání na vzdálené pracoviště. Zařízení velké 6×14 palců zpracuje až 4,000 kontrol denně a používá Philips Semiconductor TriMedia čip pro obrazový překlad a Hitachi FH3 RISC čip pro základní chod. Každý SourceNDP používá PCMCIA síťovou kartu k spojení přes TCP/IP na server. Pět zařízení se může připojit k jednomu Windows NT serveru nebo PC ve větvi. Windows CE spravuje networking, obrazovou kompresi, OCR a magnetické rozpoznávání znaků. UNISYS si představuje použití v pokladnách, bankovnictví, u kurýrních služeb, apod. HP JORNADA 428 PPC umí čínsky

Společnost Hewlett-Packard oznámila, že její HP JORNADA 428 PPC určený výhradně pro Čínu, který bude dostupný v lednu 1999. Tento nový PPC z rodiny HPC JORNADA je založený na Microsoft Windows CE 2.11 a je první PPC s barevnou obrazovkou. HP JORNADA 428 PPC je plně čínský výrobek se známými aplikacemi pro Windows jako Pocket Outlook, Inbox, Kalkulačka, Pocket Internet Explorer. Tento PPC také jako první HP výrobek používá software pro rozpoznávání písma, a podporuje standardní pevninskou čínštinu. Navíc mají uživatelé k dispozici 3 klávesnice: Pinyin, Symboly a Alfanumerická. Gameboy s Windows CE od SEGY

Společnost SEGA začla v Japonsku prodávat nový 128-bitový gameboy Dreamcast, jehož se za první den prodalo přes 150.000 kusů. Dreamcast je založený na operačním systému Microsoft Windows CE a jeho cena se pohybuje okolo $242. Dostupné jsou i periférijní zařízení v cenovém rozsahu $325 až $406, včetně her. Společnost plánuje vypustit Dremcast ve Spojených státech a Evropě až na podzim 1999. SEGA doufá, že dostane zpět podíl na trhu gameboyů, a to právě s Internet kompatibilním Dreamcastem, kterým získá náskok před společností NINTENDO, která prodává 64-bitový gameboy, a společností SONY, který prodá populární 32-bitový PLAYSTATION. Tiskárna Seiko pro HPC a PPC

Společnost SEIKO uvedla na trhu novu termální tiskárnu DPU-3445 s infračerveným portem určenou pro notebooky, HPC, PPC a mobilní telefony. Vlastnosti tiskárny: infračervená technologie podle standardu Infrared Data Association's 1.0 bateriové napájení (7,2 V) Windows CE kompatibilní možnost připojení k stolnímu PC nebo HPC přes RS-232C port interní paměť 4kB hmotnost včetně baterií 13 uncí Aktuální cena je $237. Informujte se na WWW.SEIKOPRINTERS.COM .

21. prosince 1998

Slovenská lokalizace Windows CE včetně nápovědy

Společnost Web SK, dodavatel slovenské lokalizace pro Windows CE, oznámila uvedení aktualizované verze slovenské lokalizace. Nejvýznamnějším novým prvkem je plná slovenská nápověda pro Windows CE . Základem lokalizace je světově nejrozšířenější lokalizační program ArtSKey od firmy ArtSoft. Windows CE Services 2.2 jsou dostupné

Upgradujte ihned! Nové Windows CE Services 2.2 (tj. propojovací software mezi PC a HPC/PPC) přináší mnohá zlepšení, např.: podpora NT 4.0 a 5.0 beta, vylepšená chybová hlášení a větší spolehlivost, podpora databázových aplikací a souborů *.mdb, možnost ukládání dat na externí média mimo hlavní paměť RAM, zrychlení synchronizace až o 33%. Microsoft důrazně doporučuje provést tento upgrade. Software (přes 4 MB) lze stáhnout na webech OEM partnerů - Casio a Hewlett Packard. Nejucelenější přehled software pro PPC

Pokud máte PPC (Casio, Nino, Everex) tak vám doporučujeme navštívit stránky Mike's Palm-Sized PCs: Software. Bez nadsázky lze říci, že je to jeden z největších přehledů programů pro PPC. První barevný PPC mluví čínsky

Na čínských trzích je dostupný nový model PPC od firmy Hewlett-Packard. Pod označením HP Jornada 428 se zároveň skrývá první PPC s barevným displejem.

20. prosince 1998

Compaq zlevnil modely C series

Černobílé i barevné modely handheld PC od Compaqu se budou prodávat za nižší ceny. Černobílé modely se tak dostávají pod dvacet tisíc a barevné k dvaceti pěti tisícům korun bez DPH pro koncového zákazníka. Doufejme, že tento krok vyvolá reakci i u dalších distributorů HPC a že se tak ceny na českém trhu srovnají s cenami na trhu v USA. Microsoft dotuje PPC klávesnicí a myší

Opět jen pro Američany nabízí Microsoft vánoční nabídku (platnou až do 31/1/99), za níž se neskrývá nic jiného než marketinková podpora prodeje PPC přístrojů. Zdarma (jen za cenu poštovného 5 USD) dostanete Microsoft Natural Keyboard Elite a Microsoft IntelliMouse. Máte-li známého v USA a chcete-li si pořídit PPC, proč to nevyzkoušet? Compaq na Slovensku rozjel masivní kampaň za 24000 Sk

Zatímco na informace o Compaq C-Series jsou v čechách vzácné (ne-li žádné viz www.compaq.cz ), na Slovensku rozjel Compaq mohutnou kampaň pro podporu kapesních PC. A to, že to myslí vážně je vidět z ceny, kterou nabízí koncovým zákazníkům 24 000 Sk. První přehrávač video sekvencí pro Windows CE

Pro barevný palmtop HP 620 je určen přehrávač video sekvencí, který byl vyvinut na Griffith University v Austrálii.

19. prosince 1998

Konference o Windows CE v češtině!

Další milník v historii WinCE v Čechách. Počínaje 18. prosincem 1998 je na Mobil Serveru dostupný veřejný diskusní list o Windows CE!. Zde je návod jak se do diskuse přihlásit. Nejžádanější software je dostupný! - IR ovládání

Víte, jaký je nejžádanější software pro CEéčka? Je to dálkové infračervené ovládání! A to je již tady! Nyní můžete ze svého PC nebo PPC ovládat televizi, CD-player, HIFI věž nebo cokoli, co se dá ovládat infračerveným paprskem. Nino - chyby jsou odstraněny

Populární PPC od Philipsu má chyby v rozhraní pro CF karty. Nahrajte si proto opravný software, aby vaše Nino pracovalo správně. Opravný software je nezbytný pro některé paměťové karty a je bezpodmínečně nutný pro práci se síťovými kartami.

17. prosince 1998

Canon podporuje Windows CE

Na webu firmy Canon jsou nyní k dispozici instalační soubory [Ce20.exe - 1 MB] pro tisk z Windows CE na tiskárny BJC 50 a BJC 80. Na rozdíl od jiných tiskových programů, které dovolují například náhled před tiskem, inverzi obrazu a atp., se jedná pouze o ovladače. bd@sbi.cz Windows CE čeká přejmenování

Stávající situace v pojmenovávání Windows CE verzí a komponentů je pro mnohé uživatele zavádějící. (Windows CE 1.0, 1.1, 2.0, 2.01, 2.11, 3.0, Windows CE Services 2.0 až 2.2, kódová jména např. Jupiter). Microsoft plánuje pojmenování systému pozměnit . Everex a TDK mají řešení pro GSM telefony

Díky spolupráci firem Everex a TDK Systems Europe vzniká komplexní řešení pro GSM komunikaci z Windows CE. Spojením programu GlobalPulse , GSM telefonu a příslušného kabelu dostanete komplexní řešení pro kapesní kancelář. Můžete odesílat a přijímat krátké zprávy mnohem pohodlněji, než je vyťukávat na numerické klávesnici telefonu. Kdykoli se můžete připojit na internet bez potřeby dalšího hardwaru. Navíc je zajištěno vytáčení a propojení telefonních čísel v kontaktech s GSM telefonem. Software GlobalPulse bude nabízen v ceně Palm-sized PC od Everexu a uživatel si dokoupí pouze odpovídající kabel pro svůj typ telefonu.

14. prosince 1998

Hledáme další spolupracovníky!

Zajímáte se o Windows CE? Přidejte se do našeho týmu. Hledáme spolupracovníky na testováni, pro psaní odpovědí na technické dotazy, poradenství pro uživatele systému WinCE. Získáte tak přístup k informacím o nejperspektivnějším operačním systému. Pokud máte zájem o další informace, pošlete svůj kontakt na sedlak@mobil.cz . České prostředí pro Windows CE 1.0 - technické informace

Máte HPC s Windows CE 1.0? Pak si přečtěte článek s technickými informace o češtině pro Windows CE 1.0. Proč používat lokalizační programy ArtSKey

Informace, které vám mohou pomoci rozhodnout se, který lokalizační program zvolit. Lokalizace není totiž jenom software, ale i služby a technická podpora. IBM oznámilo nejmenší pevný disk

Miniaturní pevný disk začne během příštího roku dodávat na trh firma IBM. Disk by měl pojmout více dat než 200 disket což je něco kolem 340 MB. Tento technologický zázrak má být poprvé prezentován na výstavě Photokina 16.-21. září 1999 v Německu. Disk bude kompatibilní s rozhraním ATA a velikostně bude odpovídat normě CF Typ II.

13. prosince 1998

Svět Windows CE reorganizován

Během tohoto víkendu jsme pracovali na úpravách a rozšíření informací Světa Windows CE . Bylo přepracováno umístění dokumentů za rok 1998, přibyly nové informace a nové tématické okruhy. Kromě denních informací jsou nyní k dispozici: upravený Archiv Světa Windows CE , články týkající se podpory uživatelů PPC , Support - přehled článků technické podpory , řešení pro Windows CE , FAQ pro Windows CE a články o češtině pro Windows CE . Své postřehy můžete zasílat na sedlak@mobil.cz . Technická podpora: Vytvoření nového připojení na schránku elektronické pošty.

Otázka: Nevím si rady, jak vytvořit nové připojení na svoji poštu v kanceláři. Prosím o radu, kde se nové připojení vytvoří.

Odpověď: V programu Pošta (Inbox) zvolte menu Vytvořit a pak dále položku Volby. Objeví se dialogové okno. Zvolte záložku Služby a stiskněte tlačítko "Přidat". Více informací se dovíte v podrobném návodu k nastavení pošty. Ještě jednou NEC Mobile Pro

Stručně k novým modelům od NECu: MobilePro 800: uvedení na trh v USA - únor 1999, 9,4 palcový LCD s rozlišením 800x600, procesor MIPS 133MHz, 32MB RAM, úhlopříčka kláves 17,5 mm, cena 999 USD. MobilePro 770: stejné technické parametry jako model 800, pouze menší rozměry dané rozlišením 640x240 bodů, cena 749 USD.

11. prosince 1998

Česká lokalizace ArtSKey používá novou technologii Snap-In

Portfolio Praha uvádí další zdokonalení české lokalizace pro Windows CE 2.0.

Nová instalační verze je postavena na progresivním způsobu instalace programů

prostřednictvím technologie Snap-In. Casio se vydalo na "špatnou cestu" (E-55)

Jako horkou novinku uvádí Casio v Japonsku nový model prvního PPC s podporou japonského písma. Je pouze škoda že výrobek označený Casio E-55 se nedostane nikdy do Čech. Byl by to šlágr. Komplexní řešení pro IRDA

Stále více mobilních zařízení, jako například notebooky, HPC, PDA, digitální

kamery, mobilní telefony atd. je vybaveno zařízením pro infračervený přenos.

Uživatelé mobilních zařízení vyžadují pohodlnější způsob bezdrátového přenosu

souborů a bezdrátového tisku souborů. To je důvod, proč se možnost

infračerveného přenosu stává novým standardem pro levná propojovací rozhraní . Technická podpora: Co se stane když zadám aktivační kód pro ArtSKey

Pokud zadáte správný aktivační kód, objeví se hlášení, že je potřeba zavřít všechny programy. Ukončete všechny programy a stiskněte OK. Pak musíte resetovat HPC stiskem tlačítka Reset. Pokud zadáte nesprávný kód, nestane se vůbec nic. To, že je čeština již aktivovaná poznáte, že v menu ikony En/Cz na nástrojové liště je položka Záloha/Obnovení.

10. prosince 1998

Casio dělá pro Windows CE v Čechách nejvíce

Ceny padají! HPC Cassiopea A-20 ze 19 990 Kč včetně DPH! Palm-sized PC Cassiopea E-11 za 16.990 Kč. Nejmasivnější reklamní kampaň v deníku Mladá Fronta - to vše jasně ukazuje co znamená skutečná podpora prodeje zařízení na trhu. Firma Fast dělá dobře a zaslouží si pochvalu. Kobe dokáže připojit Everexe k Nokia 6110

Firma Everex připravuje propojovací kabel a software k velmi populárním telefonům Nokia 6110 a 6150. Pražská firma Kobe již má zkušební vzorek tohoto produktu, který dovolí vytvořit supra-mobilní kombinaci PPC a mobilního telefonu. Hardwarové řešení pro tisk má Konsigna

Společnost Konsigna, která je distributorem přenosných tiskáren CANON připravila ve spolupráci s firmou Portfolio Praha řešení tisku z Windows CE. Hardwarovou část tvoří tiskárny Canon BJC 50 a 80, software tvoří program JETCET s možností barevného tisku, který je ke stažení na webu. Pro funkci programu je potřeba zakoupit licenci. ( zde je tiskové oznámení )

8. prosince 1998

SanDisk oznámil uvedení CF karet 64, 80, 96 a 160MB

Společnost SanDisk, která má přední místo ve vývoji a výrobě paměťových médií typu flash, oznámila rozšíření kapacity karet Compact Flash. Nové kapacity od 64 až do 160 MB jsou určeny především pro potřeby přístrojů typu HPC/Pro s Windows CE. Vývoj slovníku pro Windows CE byl pozastaven

Jak se nám podařilo zjistit, jedna z českých softwarových firem plánovala uveřejnit univerzální slovník pro Windows CE. Slovníkový modul měl být založen na databázové aplikaci americké společnost AllPen. Podle neoficiálního sdělení byla důvodem zastavení projektu příliš vysoká nákupní cena slovníkových dat pro jednotlivé jazyky. "Firmy, které mají kvalitní slovníková data, zatím nemají velký zájem angažovat se na platformě Windows CE. Nákup jejich dat také nepřipadá v úvahu kvůli statisícovým částkám za jednotlivé jazyky. Vývoj vlastních slovníkových dat je projekt na několik let pro tým jazykových odborníků." A tak se alespoň podívejte na ukázku obrazovky z neexistující alfa verze. NEC Mobile Pro na COMDEXu 98

Pro příznivce kapesních zařízení připravila firma NEC MobilePro 800 Hanheld PC (nástupce MobilePro 750) s operačním systémem Windows CE Professional Edition, který kromě jiného nabízí možnost zobrazení na SVGA monitoru v celostránkovém režimu a nechybí u něj i USB konektivita. Windows CE v 49. čísle Computerworldu

Operační systém WinCE se i v našich zeměpisných šířkách pomalu protlačuje na výsluní. Důkazem je 49. číslo Computerworldu. Strana 6: na první pohled zaujme dominující fotografie Tripadu od firmy Sharp. Na téže straně sekunduje i Mobilon HC-4600. Nezapomnělo se i na PPC. Na straně 17 je recenze na Everex FreeStyle. Vytknout lze jen to, že redaktoři neustále trpí syndromem srovnávání. Těžko lze totiž srovnávat Psion například s Tripadem a je to i s neustálým srovnáváním PalmPilota s PPC jako je např. Everex.

7. prosince 1998

ArtSGraph - program pro matematickou analýzu a řešení

Portfolio Praha ve spolupráci s partnerskou firmou ArtSoft uvádí první matematicko-grafický program pro Windows CE dovolující numerické a grafické řešení matematických úloh a příkladů. Tento program je kromě Windows CE dostupný také pro stolní PC. Tak je umožněn snadný přenos početních dat mezi stolním počítačem a mobilním pomocníkem (HPC nebo HPC Pro). Informace o technologii Snap-In

Co je technologie Snap-In? Snap-In představuje způsob vytvoření instalačních souborů tak, aby bylo možné provést okamžitou instalaci přímo v HPC nebo PPC bez potřeby spojení se stolním PC. Samotný anglický termín "Snap-In" se může volně přeložit jako "zacvaknutí" a obrazně popisuje, jak rychle lze nyní instalovat nové programy - tak jednoduše jakoby zacvaknutím. Technická podpora: Soubor Artskey.ini - nastavení

Jak mohu provádět další změny nastavení rozložení klávesnice? Na tuto otázku odpovídá dokument Soubor Artskey.ini - uživatelská nastavení.

4. prosince 1998

EVEREX Freestyle - co je nového?

Jaký je nový software? Jak je to s tabulkovým kalkulátorem? Jak je to s prohlížečem WWW stránek? Co je nového v oblasti faxování, modemů a GSM komunikace? Odpovědi naleznete zde. bUSEFUL Backup

Už se vám stalo, že jste přišli o velmi důležité informace uložené ve vašem palmtopu? Nyní tomu můžete snadno předejít. Vyzkoušejte nový zálohovací program bUSEFUL Backup. Když si občas vytvoříte zálohu vašeho zařízení, nic vás nezaskočí: slabé baterie, vadný program ... vlastně nic z toho, k čemu snad může dojít! Nové rozložení klávesnice pro Windows CE - Česky PLUS

Podle doporučení a postřehů z používání HPC počítačů mezi uživateli WinCE byla připravena speciální nová verze rozložení klávesnice, která nejlépe odpovídá potřebám českých uživatelů. Nové rozložení klávesnice s označením Česky PLUS řeší problém nedostupnosti speciálních znaků, které se nyní běžně používají při práci si s počítačem, ale na "strojopisné" klávesnici nejsou k dispozici. Technická podpora: Práce se souborem Artskey.ini

Tento dokument odpovídá na otázky týkající se souboru Artskey.ini. Soubor Artskey.ini je soubor s informacemi o nastavení české jazykové podpory. Nastavení v tomto souboru určují vlastnosti českého prostředí v systému Windows CE.

2. prosince 1998