Archiv Světa Windows CE - listopad 1998

30. listopadu 1998

IBM bude vyrábět největší zařízení s Windows CE

Společnost IBM oficiálně oznámila, že bude během příštího roku dodávat první model HPC Pro s Windows CE. Jedná se o rozměrově největší zařízení typu HPC Pro. Příčná velikost 20,8 cm je totiž o pět centimetrů větší než u doposud největšího modelu HP Jornada 820. V dodávce bude barevný LCD, 32 MB RAM a 33.6k interní fax/modem. Doba běhu ze standardního bateriového packu je 8 hodin. Rozšiřující bateriový pack dovoluje až 20 hodin práce.

27. listopadu 1998

SPT Telecom dokonce roku zvýší zisk o 100%

Dnešním dnem zahájil Telecom zkušebně na některých číslech novou metodu zvýšení poplatků: Když vytočíte číslo, které chcete volat dovoláte se někam úplně jinam. Když se zeptáte na číslo stanice, na kterou jste se dovolali, a pak toto číslo vytočíte, dovoláte se tam, kam jste chtěli volat původně. Telecom se baví a vydělává. sedlak@mobil.cz Upgrady pro HP 320 LX

Jednou z možností jak rozšířit funkčnost tohoto modelu HPC s Windows CE 1.0 je provést upgrade na Windows CE 2.0. Upgrade lze objednat od firmy Portfolio Praha (02/6911163) za cenu kolem 5000 Kč. Comdex '98 - Windows CE je druhý největší trend

Podle vyjádření prestižního týdeníku Computerworld č. 48 potvrdil podzimní Comdex, že Windows CE pronikají v nebývalé míře mezi běžné uživatele . "Hned druhou masovou aplikací byly kapesní počítače všeho druhu a většinou s operačním systémem Windows CE.", uvedl týdeník na úvodní straně. Další zmínky o Windows CE jsou na straně 4, kde je naznačeno, že se kromě Microsoftu na trhu mobilních produktů chtějí prosadit i další firmy. Technická otázka: Jak je to se softwarem na počítači z druhé ruky?

Otázka: Koupil jsem HPC z druhé ruky, mohu používat licence programů, které byly s HPC dodány?

Odpověď: Záleží na typu licence a na formulaci licenční smlouvy. Například OEM licence firmy Microsoft jsou vázány na zařízení. To znamená, že OEM licence přechází na nového majitele pokud je zařízení prodáno. jiný příklad jsou licence České jazykové podpory od firmy ArtSoft, šířené společností Portfolio Praha. Ty jsou vázány na jednu instalaci a jednoho uživatele. To znamená, že musíte zakoupit vlastní licenci, zatímco původní uživatel může svou licenci používat na jiném HPC přístroji, ale pouze na jednom kusu. Všeobecně platí, že pokud prodáváte zařízení, je třeba jej prodat buď s plným převedením autorských práv k programům, nebo prodat pouze zařízení a ODSTRANIT z něho všechny programy, které si plánujete ponechat pro vaši další potřebu.

26. listopadu 1998

Kde se levně nakupují HPC

Jeden z nejlevnějších způsobů, jak zakoupit novou výpočetní techniku je využít výprodejů zboží z obchodních domů, nebo prodejních řetězců. Odkaz vede na jedno z míst, kde můžete koupit HPC za ceny "přímo z továrny". Technická podpora: Jak poznám, že je čeština ArtSKey aktivována?

Otázka: Nainstaloval jsem bezplatně češtinu ArtSKey z Internetu. Po čase se objevila hláška o skončení demonstrační verze. Jak poznám, že je čeština ArtSKey aktivována?

Odpověď: Pro plnou funkci programu ArtSKey bez omezení vlastností a doby použití je třeba provést registraci a aktivaci. Pokud není čeština aktivována, je v menu ikony Cz/En zobrazena položka "Registrace" (viz obrázek). Je-li zobrazena položka "Aktivace", čeká program na zadání aktivačního kódu. Je-li zobrazena položka "Záloha/Obnovení", je čeština plně aktivována a je plně funkční. Technická podpora: Jak přejmenuji ikony na desktopu?

Otázka: Hrál jsem si se svým HPC a pak jsem zjistil, že mám ikony anglicky. Jak je přejmenuji?

Odpověď: Nejrychlejší způsob, je zvolit ikonu, kterou chcete přejmenovat: Zvolte ikonu, podržte ATL a klikněte na zvolenou ikonu. Otevře se menu. Zvolte "Přejmenovat". Zadejte název, který chcete použít. Pro dokončení klikněte na plochu mimo ikonu. - -

Stejné ikony můžete nazvat různě

25. listopadu 1998

Hewlett-Packard bude pokračovat s černobílými palmtopy

Podle sdělení pracovníků firmy MIT, která distribuuje palmtopy HP, bude HP nadále dodávat černobílé modely HP 360. Tyto palmtopy se minimálně musí dožít roku 2000. Navíc je u HP doběhová doba 1 rok po oznámení o ukončení výroby. Takové oznámení vydáno nebylo. Parametry HPC na českém trhu - srovnávací tabulka typ HPC displej počet

barev pod-

svícení CPU MHz RAM slot pro

PC-kartu slot

pro

CF záznam

zvuku Casio A20 mono 4 zelené SH3 80 8 ano ano ano Compaq

C810 mono 4 zelené MIPS 75 8 ano ne ano Compaq

C2010 barva 256 ano MIPS 75 8 ano ne ano Ericsson

MC16 mono 16 bílé SH3 60 8+2 ano ano ano HP 360 mono 16 bílé SH3 60 8 ano ano ano HP 620 barva 256 ano SH3 75 16 ano ano ano LG Phenom mono 16 zelené SH3 80 8 ano ano ano NEC 750C barva 256 ano MIPS 80 16 ano ano ano Philips

Velo 500 mono 16 zelené MIPS 75 16 ne ne ano Sharp

HC 4500 barva 256 ano MIPS 74 16 ano ne ano

24. listopadu 1998

Technická podpora: Chybové hlášení "One or More Items Could Not Be Deleted"

Velmi častý problém, který jsme popisovali 8. října 1998 (Problém s odstraňováním smazaných zpráv), je také řešen na stránkách technické podpory firmy Microsoft. Mapy USA pro Pocket Streets

Pokud se chystáte za oceán, můžete využít mapy USA pro program Pocket Streets. Národní podpora pro WinCE

Pokud ovládáte nějaký jazyk, který k zápisu používá jiné znaky než latinku, prozkoumejte stránku mezinárodní jazykové podpory pro Windows. Kromě západních jazyků již existuje japonská verze WinCE, a brzy bude uvedena i čínská verze. Jiná věc však je rozchodit asijské jazyky (například čínštinu) v anglických Windows CE.

23. listopadu 1998

BSQUARE ViewSheet

Konečně kompatibilní řešení pro prohlížení spreadsheetů v PPC přístrojích! Přečtěte si informaci o programu a stáhněte se testovací demoverzi. Firma 3COM začala podporovat síťové karty pod Windows CE

Na serveru firmy 3COM můžete najít instalační diskety, které obsahují ovladače pro síťové karty 3COM. Které typy karet jsou podporovány není na stránce uvedeno. Na druhou stranu je tam odkaz na seznam podporovaných HPC zařízení. Řešení terminálového klienta pro Windows CE zdarma

Nedávno jsme uvedli informaci o klientu pro Windows CE a připojení k Windows NT Terminal Serveru. (9. listopadu 1998). Řešení na produktech Microsoftu je sice "oficiální", ale vypálí vám díru do peněženky. Naštěstí existuje řešení bez peněz s názvem Virtual Network Computing. Kromě serveru, existují klienti pro množství operačních systémů včetně Windows CE. MS Exchange Windows CE Mail Client

Přistupujte k informacím přes tohoto zjednodušeného Active Server klienta. Jelikož pracuje v jednoduchém zobrazení bez náročné grafiky, bez rámů, a hlavně bez skriptů, můžete jej používat pro přístup z Windows CE do složek v MS Exchange. Tento program byl skutečně navržen pro zpřístupnění Exchange přes H/PC Pocket Internet Explorer.

20. listopadu 1998

NEC 800 má SVGA displej

Nový model NEC MobilePro 800 je první zařízení s Windows CE, u kterého je plný SVGA display 800x600 bodů a 64 tisíc barev. Další technické údaje: procesor NEC VR-4121, výdrž článků 10 hodin provozu, vestavěný fax/modem 56K, 24MB výměnná ROM a 32MB RAM, slot CompactFlash II a PC card II. Plánované uvedení na trh v prvním čtvrtletí 1999 za cenu $999. Uživatelská příručka pro Palm PC

Rádi byste si koupili Palm PC, ale nejprve se chcete seznámit s tím, co PPC dovede? Úplný přehled můžete získat díky příručce uživatele Palm PC. Přečtěte si recenzi této publikace. Technická podpora: Upgrade pro starší modely HPC

Otázka: Dodává Microsoft upgrade pro Windows CE? Koupil jsem starší HPC a chtěl bych jej rozšířit na Windows CE 2.0

Odpověď: Ačkoli Windows CE je od firmy Microsoft, distribuce je prováděna pouze přes firmy vyrábějící HPC zařízení. To znamená, že upgrade pro váš typ HPC lze získat pouze přes výrobce vašeho přístroje. Například upgrade pro HP 320 je možné získat jen u firmy Hewlett-Packard. bSquare nabídne vše, co zatím není ve Windows CE

Firma bSquare připravuje na první čtvrtletí příštího roku uvedení balíku aplikací, které jsou nezbytné pro profesionální nasazení systémů s Windows CE. Jedná se o programy pro zálohování a obnovu dat, analýzu systému a testování výkonu, rozšiřující programy a utility pro vylepšení ovládání Windows CE.

19. listopadu 1998

Comdex 98 - oznámena technologie ClearType

Nová metoda pro zvětšení rozlišovací schopnosti displejů z tekutých krystalů. Díky této novince lze zvětšit optické rozlišení displeje až 3x a přitom fyzické rozlišení zůstává stejné. Na Comdexu je možné shlédnou ukázku této technologie na HPC s Windows CE. El Nińo od Sunnysoftu

Firma Sunnysoft připravila novou verzi lokalizace vyvíjenou pod kódovým názvem El Nińo. Pomocí indexovaného přístupu na překladovou databázi se snižuje vyhledávací čas. Dále byla lokalizační databáze doplněna o řadu méně častých systémových hlášení a bylo počeštěno několik nejčastěji používaných aplikací třetích firem (bSquare Fax Express, bSquare Fax Pro, Sharp Camera, Sharp Image Editor)

17. listopadu 1998

Na HPC do Rakouska!

Pamatujete si ještě na dobu "výhodných" vánočních nákupů v Rakousku v roce 1990 a 1991? Podle sdělení čtenářů rubriky Svět CE lze v Rakousku koupit některé modely HPC až o sedm tisíc korun levněji než v Čechách. Jedinou nevýhodu je, že se jedná o modely s německou klávesnicí a německou verzí Windows CE. (zasláno) Technická podpora: Problém podsvícení po obnovení dat

Otázka: Nainstaloval jsem si podporu češtiny na můj HPC, poté jsem provedl zálohu podle zadaného postupu. Vše proběhlo OK. Poté jsem si chtěl vyzkoušet obnovu dat. Obnovu jsem provedl - také podle návodu. Spustil jsem ArtSKey a ten mi nabídl restart. Po restartu vše vypadalo OK. Nefunguje ale klávesa pro podsvícení obrazovky. Po vynulování HPC podsvícení znova funguje. Postup obnovení jsem opakoval, ale výsledek (nefunkční podsvícení) je stejný. Co jsem udělal špatně aneb jak mohu tento problém odstranit ?

Odpověď: O tomto problému u HPC Compaq C-series 800 jsme již slyšeli. Pokud je nám známo, je to problém, který se vyskytuje na C-series i bez češtiny, tzn. že po obnovení ze zálohy bez češtiny podsvícení také nepracuje. Opravu tohoto problému lze provést pomocí Service Packu, který je na webu firmy Compaq . Doporučený postup: resetujte HPC studeným startem, nainstalujte Service Pack. Vyzkoušejte provést zálohování/obnovení. Pokud vše pracuje, nainstalujte češtinu a proveďte novou aktivaci. Následně můžete vyzkoušet, zda byl problém odstraněn i "pod češtinou". (Tato odpověď je založena na informacích od uživatelů Windows CE.) UniPro PC 110

Společnost Uniden America uvádí na trh nový model počítače PPC s Windows CE 2.0 - UniPro PC 100. Verze s 8MB RAM je za koncovou cenu $449 a slabší verze s 4MB za $379. Počítač je postaven na procesoru Philips PR 31700 (75 MHz).

16. listopadu 1998

Nenechejte si zlikvidovat HPC od příbuzných!

Jak asi dobře víte, největší problémy jsou s příbuzenstvem. Nedávno jsem zjistil, že můj desetiletý synovec dokáže udělat paseku, jako kdyby byl počítačový virus. Byl u nás na návštěvě a chtěl si hrát s počítačem. Bohužel jsem měl připojený svůj palmtop HP 620. Stačilo totiž, že chytil a přesunul (click-and-drop) můj vývojový adresář Develop do adresáře pro synchronizaci s HPC. Sám osobě by to nebyl problém, ale přes 60 MB textů a grafiky zahltilo HPéčko 620-ku a ta totálně vymrzla. Pomohl jen studený start a obnova ze zálohy. ( KirkpatrickP@lvgroup.com ) Informace pro vývojáře pro Windows CE

Microsoft Press má v nabídce dva tituly pro Windows CE: Programming Microsoft Windows CE, autor Douglas Boling (ISBN 1-57231-856-2, $49.99, 880 stran, vydání 10/14/98, příloha 1 CD). Microsoft Windows CE Programmer's Guide, autor Microsoft Corporation (ISBN 1-57231-643-8, $49.99, 624 stran, vydání 3/18/98, příloha 1 CD). Náš tip: prohlížení souborů TIFF

Pokud potřebujete prohlížet soubory TIFF, použijte prohlížeč bView, který je dodáván spolu s programem bFax Pro. Vzhledem k tomu, že bFax ukládá přijaté faxy jako černobílý TIFF, lze pomocí prohlížeče faxů zobrazit i další soubory TIFF. ( support@bsquare.com ) iRiS Software - iRiS AntiVirus pro Windows CE

První antivirový program pro Windows CE. Ačkoli není známo, že by existoval vir pro WinCE, je tu antivirový program. Nyní se čeká pouze na první vir! Vážně: program kontroluje známé PC viry, protože Windows CE může být dírou do systému. Spolu s dokumenty pošty, attachmenty nebo synchronizovanými soubory se může do uzavřeného systému, chráněného proti virům, dostat "škůdce" z mobilního počítače.

13. listopadu 1998

Získejte slevu 100 USD od společnosti Delta Air Lines

Pokud si do 31/12/98 v USA koupíte jakýkoli mobilní počítač s Windows CE máte právo získat slevu až 100 USD na letenku. Nabídka je však platná jen v USA a Kanadě a platí jen pro vnitrostátní lety. Pouzdro za 22 USD pro Everex zdarma

Máte Everex, máte účtenku vyzkoušejte svojí šanci a možná získáte pouzdro s úchytem na pásek. Nabídka je jako obvykle platná jen v USA, a za dodávku zaplatíte 5-10 USD. Software pro majitele PPC Everex zdarma

Na rozdíl od pouzder je tato nabídka pro všechny bez ohledu na zemi původu. Po zaregistrování na vás čeká softwarový balík, který obsahuje: bFAX Express, bTASK, bMOBILE News, bTrack, bPrint, Quicken ExpensAble, eWallet a Calligrapher 5.1.

12. listopadu 1998

Mladá fronta: Kapsa od saka plná užitečných informací

V MF Dnes z 7/11/98 vyšel všeobecně populární článek o palmtopech. Tentokrát to nebylo ve stylu "Psion vede", spíše autor taktně naznačitl, co moderní uživatelé potřebují. Protože je to svého druhu první článek, který jednoduše vysvětluje "proč a na co" lze použít palmtopy, přečtěte si jej naskenovaný. Přenosné tiskárny firmy Canon

Tiskárny Canon BJC 50 a 80 jsou ideálním řešením pro mobilní tisk. Vzhledem k příznivým poměrům cena/velikost/spotřební náklady lze tyto tiskárny úspěšně používat s Windows CE.

11. listopadu 1998

Záhada - fakturační software pro Windows CE (díl první)

Od jednoho prodejce Windows CE přístrojů jsme se dověděli, že byl osloven jistou firmou, která vytvořila funkční fakturační program pro Windows CE . Tato firma onomu prodejci zanechala ukázkovou verzi programu, který se údajně bude prodávat za cenu kolem 1000 Kč. Ačkoli jsme se snažili adresu na onu firmu získat, prodejce byl neústupný a nic nám nepověděl. Proto je ona firma záhadná... ale určitě ne navěky. (pokračování příště) Nový ovladač pro PCMCIA LAN SOCKET Low Power

Firma Socket dala k dispozici vylepšený ovladač nízkopříkonových karet pro Windows CE. Nové funkce zahrnují rozšířené možnosti ovládání, zobrazení TPC/IP parametrů a stavovou ikonu na liště. Software je k dispozici zde (832K). Microsoft, Qualcomm, WinCE a mobilní telefony

Společnosti Microsoft a Qualcomm se chystají na tento týden ohlásit založení nové společnosti vyvíjející inteligentní telefony založené na technologii CMDA (Code Division Multiple Access) firmy Qualcomm a speciálních WinCE firmy Microsoft.

10. listopadu 1998

Výherci soutěže "FreeStyle propiska zadarmo"

Ze 442 hlasů, které přišli do soutěže FreeStyle propiska zadarmo, jsme vylosovali 5 vítězů. Možná, že jste právě vyhráli Vy! Nový test PPC Everex

V červenci jsme na Mobil Serveru zveřejnili první dojmy z krátkého testu Palm (Size) PC Everex FreeStyle. Tentokrát jsem měl FreeStyle zapůjčen na delší dobu spolu s bohatou dodatečnou výbavou. Bez zajímavosti není ani to, že se jednalo o inovovaný model vybavený 16 MB RAM a tak si přečtěte novou recenzi. IBM tajně vyvíjí HPC Pro

zatímco někteří výrobci HPC Pro chtějí ještě stihnout letošní vánoční sezónu, IBM si takový cíl neklade a "pomalu ale jistě" vyvíjí svůj první model s Windows CE. Počítač má být dodáván jako část komplexního řešení pro mobilní uživatele a snad bude dovolovat vzdálený přístup do databází Lotus Notes. Z hardwaru má být ve výbavě vysokorychlostní 4MB/s IrDA port, podsvícený barevný displej, vestavěný modem a touch point.

9. listopadu 1998

Přehled doplňkového hardware pro kapesní počítače.

Tiskárny, paměťové karty, literatura ... přečtěte si stručné popisy k dostupným doplňkům a rozšiřte tak možnosti vašeho zařízení. Tyto produkty má v nabídce Portfolio Praha. Připojte k HPC disketu nebo ZIP 100 MB

Společnost Addonics Technologies oznámila, první řešení u zařízení s Windows CE pro přenos dat prostřednictvím magnetických médií. Software za předpokládanou cenu 40 USD, dovoluje propojit svávající přenosné jednotky PocketZIP, MobileZIP a Pocket SuperDisk k HPC před PCMCIA kartu. Tak je možné ukládat a číst data z médií ZIP, SuperDisk nebo běžné diskety. Další ceny: PocketZIP ($249), MobileZIP ($199) a Pocket SuperDisk ($249). Word 97 na Windows CE

... aneb připojení Windows CE k terminálovému serveru

Minulý týden jsme vyzkoušeli propojení Windows CE přístroje s NT Terminal server. Toto řešení dovoluje spouštět aplikace běžící přímo na serveru prostřednictvím klienta i na nevýkonných zařízeních. Vše záleží pouze na rychlosti propojení mezi serverem a klientem. Pokud vás zaujala technologie Klient-Server a Windows CE, odešlete Vaše kontaktní údaje: . Word 97 opravdu může běžet ve Windows CE!

Zatímco v CE není korektor pravopisu, na serveru jej získáte pomocí Wordu 97

Kromě práce můžete také hrát hry, i když grafika na CEéčkách není nikterak silnou záležitostí.

6. listopadu 1998

5. listopadu 1998

V letadlech Windows CE vítězí!

Představte si, že letíte několik desítek hodin a přes několik oceánů. Jak využijete množství času, které strávíte v letadle, v odbavovacích halách a jiných cestovních prostorech. S notebookem? To sotva! Až vám za dvě, nebo tři hodiny dojdou baterie, zjistíte, že v letových prostorech jsou všechny zásuvky z bezpečnostních důvodů vypojeny nebo je vůbec nenajdete. A tak uvidíte-li někoho v letadle pracovat s počítačem tři hodiny po startu, pak vězte, že buď má sebou olověný akumulátor nebo používá HPC (Pro) s Windows CE. Některé přístroje s Windows CE dokáží pracovat na jedno nabití i více než 10 hodin . Microsoft záplatuje Outlook kvůli Windows CE

Windows CE (verze pro PPC) obsahuje chybu v hledání kontaktů. Jelikož je systém na PPC v ROM, nelze problém opravit jen tak snadno. A tak MS tvrdí, že problém je způsoben nekompatibilním formátem dat z Outlooku a proto je třeba záplatovat Outlook. Beta ToolKitu pro Visual Basic 6.0 jen za 10 USD

Microsoft oznámil beta verzi ToolKitu pro Visual Basic 6.0. Je podivuhodné, že software lze přímo zakoupit od Microsoftu (MS prodává jen přes distributory) za skutečně zarážející cenu - jen 10 USD .

3. listopadu 1998