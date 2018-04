Archiv Světa Windows CE - leden 1998

Platnost odkazů odpovídá datu zveřejnění informací

30. ledna 1998

Nový software

Firma Odyssey Computing oznámila uvedení nového programu Pocket On-Schedule(r). Tento software je správce kontaktů pro mobilní počítače. Dovoluje udržovat přehled o probíhajících aktivitách, jednáních, schůzkách a úkolech. Například v knize telefonů (Phone Book) má uživatel přehled o telefonech, které s danou osobou realizoval a lze vytvářet přímé odkazy mezi knihou telefonů, knihou úkolů a knihou schůzek. Odkaz na "kapesní" demoverzi (pos2demo.exe, 2.7 MB). Firma Bsquare, známá mezi uživateli tiskovým programem bPrint a faxovým software bFax, začala nabízet novou sadu programů bMOBILE&trade. Ta obsahuje tři programy pro Internet: bMobile News, bMobile Chat, bMobile Wireless Internet. Dále je dodáván CDPD ovladač, který je určen pro přenos dat v celulárních sítích protokolem SLIP. Zde naleznete odkazy na zmíněné programy včetně možnosti stažení. Něco od jinud s IRDA

Pokud máte již instalované IRDA rozhraní na vašem PC, tak jistě přemýšlíte, jak je plně využít. Co takhle dát si bezdrátovou klávesnici. Jestli vás tento nápad zaujal, jednu takovou na 3 mikročlánky AAA nabízí firma Sejin America, Inc. Konečně software pro CE verze 2.0

Určitě si nenechejte ujít stránku MS s hardwarovou a softwarovou podporou Windows CE. Kromě seznamu hardware a software naleznete odkaz na aplikace pro verzi 2.0. Na stejném místě si také můžete přečíst o komerčním balíku Microsoft Entertainment Pack for Windows CE. V českém jazyce se o MS E-Pack můžete dovědět na stránkách firmy Computer Data.

28. ledna 1998

Windows CE 2.0 - co je nového?

Komunikace se stolním počítačem Windows CE má nyní vylepšenou komunikaci se stolním PC. To, co se u verze 1.0 jmenovalo H/PC Explorer je nyní začleněno do Průzkumníka, z něhož lze po připojení ke stolnímu počítači prohlížet obsah HPC. Bývalý H/PC Explorer se nyní jmenuje Microsoft Windows CE Services with ActiveSync a do chodu se uvádí kliknutím na složku Mobile Devices (pod ikonou Tento počítač). ActiveSync Tento komponent rozšiřuje možnosti synchronizace o průběžnou synchronizaci na pozadí. Lze synchronizovat soubory, elektronickou poštu, schůzky, kontakty a úkoly. Spojení může být realizováno kabelem, přes infraport, síťovou kartou, nebo vzdáleně s použitím modemu. Na jednom PC lze synchronizovat více HPC. Správce programů (Application Manager) Umožňuje snadno přidat a ubrat software pro HPC. Do chodu se uvádí z menu Tools ve Windows CE Services. Prohlížení souborů a Webu Microsoft Pocket Internet Explorer byl integrován do Windows CE tak, že lze prohlížet Internet a místní soubory nebo složky ve stejném okně. Chování aplikací Na většině nástrojových lišt lze nastavit rozdělení mezi menu a tlačítka. Tam, kde to dovoluje software, jsou dostupná kaskádovitá menu.

26. ledna 1998

Něco o IRDA

Ačkoli se na internetu vyskytuje množství informací o komunikaci přes infračervené rozhraní protokolem IRDA, je těžké dát do hromady informace, které budou smysluplné. My se nyní o to pokusíme. Několik firem dodává moduly, které lze zasunout do konektoru pro IRDA rozhraní na základní desce PC. Podívejte se na http://www.actisys.com, kde mimo jiné naleznete částečnou dokumentaci o IRDA standardu. Druhou možností, jak infračerveně komunikovat, je zakoupit přijímač-vysílač (Hewlett Packard prodává takový pod označením HDSL-1001, viz odkaz na http://www2.hp.com/HP-COMP/ir/hsdl1001.html ) a s jeho pomocí si zkonstruovat vlastní zařízení pro připojení na základní desku vašeho PC ovšem jen za předpokladu, že na ní máte konektor pro IRDA. Lze se však domnívat, že toto řešení je velmi riskantní, protože pokud je LED dioda vysílače v provozu, může značný proudový odběr poškodit základní desku vašeho počítače. Varování můžete najít na SMSC serveru http://www.smsc.com/main/appnotes/an76.html . Firma Microsoft poskytuje standardně ovladače pro IRDA pod Windows 95/NT. Odkazy můžete najít na stránkách firmy Actisys. Pokud má IRDA modul správné ovladače, z hlediska systému se pro programy tváří jako další sériový port (COM). Jiné řešení infračervené komunikace (tzv. řešení na vlastní pěst) můžete najít na http://www.jeteye.com/prodinfo (a nebo přímo zde). Uvedený odkaz nabízí rozhraní Jeteye PC a na stejné stránce v odkaze News (novinky) najdete stručný přehled toho, co ve nového ve světě infračervené komunikace.

24. ledna 1998

Z dílny jedné firmy na COMputerové FÓRy:

A: Dobrý den, vidím, že prodáváte kapesní počítače s Windows CE. Nevíte, jak je to s podporou češtiny?

B: Jo, tak, ... protože je to od Majkrosoftu, tak je to plně podporované.

A: Hm, hm, to znamená, že je tam kódovaní 1250?

B: Tak, pokud je implementováno ... ale raději zavolám technika .... Vláďóóó....

(později)

A: Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jak se to s češtinou na tomto zařízení? ("A:" ukazuje na HPC)

C: Tak to je jasné, vždyť je to operační systém Windows CE, neboli Central European, takže je tam podpora všech středoevropských jazyků.

A: Takže, když si to teď koupím, tak to bude ihned psát česky.

C: Nó, tak když si dokoupíte tu podporu, tak pak to bude psát i česky.

A: Takže ta čeština je vestavěná a nebo se dokupuje zvlášť?

C: Tohlensto výrobce přesně nespecifikoval. Ale určitě je to Central European.

A: Tak děkuji .... ("A:" odchází a myslí si své.) Windows CE 2.0

Windows CE 2.0 kde jsi? Ačkoli prodej HPC počítačů s verzí 2.0 byl například v USA zahájen již kolem 20. prosince loňského roku, u nás se zatím neobjevily. Podle sdělení firmy CHS, budou nové HP 320LX k dostání nejříve až za 3 týdny.

20. ledna 1998