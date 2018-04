Archiv Světa Windows CE - květen 1998

DOS také na Palm PC

Ian Dean autor softwarového emulátoru DOSu pro Windows CE plánuje uvést verzi pro Palm PC. Vzhledem k menší velikosti obrazovky bude možné naráz zobrazit jen 40x25 znaků textu. V režimu 80x25 znaků bude možné posunovat obraz. Protože je rychlost emulace závislá na rychlosti procesoru, lze očekávat, že na Casiu s 100 MHz procesorem bude "DOS" nejrychlejší. Nekupujte levné Compact flash karty

Ačkoli některé firmy v USA začali nabízet Compact Flash 15 MB za méně než 100 USD, zkušenosti ukázaly, že se jedná o výprodejové řady 5V karet, které nepracují v mnoha digitálních fotoaparátech a v některých zařízeních s CE. Při plných bateriích snad bude karta pracovat správně, ale později, až přijdete o data, může vás nákup takových levných věcí mrzet. Upgrade Vela opět zpožděn

Z důvodu problémů s dodávkou odkládá Phillips rozeslání upgradů na Windows CE 2.0 až za polovinu měsíce května. Mnozí uživatelé se zlobí, protože již pátý měsíc firma takto natahuje své zákazníky, kteří by si asi již dávno koupili konkurenční zařízení. < jmkramer@umich.edu > Hardcopy pro Win CE

Ve freewarové verzi dovoluje ukládat obrazovku v BMP formátu. V registrované verzi lze obrazovky ukládat ve formátu GIF a tak ušetřit až 170 KB dat. Jelikož je možné sejmutou obrazovku kopírovat přes schránku, získaný obrázek se dá vložit například do aplikace Pocket Word. NEC 750c žije 8 hodin

NEC uvádí na trh nový model s velkou klávesnicí MobilePro 750c. Počítač s barevným displejem, procesorem MIPS na 80 MHz, fax/modemem a VGA výstupem by měl vydržet až 8 hodin provozu na Li-Ion baterie. Zároveň bylo oznámeno, že doporučená koncová cena černobílého modelu MobilePro 700 se snižuje na 599 USD.