Archiv Světa Windows CE - duben 1998

Třetí firma dodávající jazykovou podporu pro východní Evropu

Jak jsme vás již informovali (HP si chce dodávat vlastní češtinu - 30/3/98), firma Moravia Consulting údajně plánuje spolupracovat s jiným dodavatelem české podpory než je Sunnysoft nebo ArtSoft. Po delším hledání se nám podařilo tuto tajemnou firmu jít. Jmenuje se ParaType a zde najdete informace o jejich jazykové podpoře pro ruský trh.

REX a HP si rozumí

HP uveřejnilo software TrueSync CE, který umožňuje výměnu dat mezi digitálním PCMCIA diářem REX a palmtopy HP 360 a HP 620. Uživatel může do REXu přenést až 3000 informací z kalendáře, kontaktů, poznámek, světového času a úkolů. Pro ty co neznají REXe, dodáváme, že se jedná o elektronický diář ve velikosti PCMCIA karty, který má malý, ale čitelný displej a pět ovládacích tlačítek. REX umožňuje prohlížení informací, ale nedovoluje zápis a také nepodporuje české znaky. Pokud máte zájem o informace o REXu, můžete je získat odesláním vaší zpětné e-mailové adresy.

(Poznámka: Software pracuje pouze na anglické verzi Windows CE a výlučně pouze s palmtopy od HP.) Počet WWW stránek s Windows CE roste

Nejvýznamnější stránky věnované softwaru pro Windows CE - http://www.cegate.com , http://www.wincelair.home.ml.org , http://www.cemonster.com , http://www.winceonline.com , http://www.wincecity.com . Stránka programů pro studenty http://www.geocities.com/SiliconValley/Haven/7804/ . FreeNotes(tm) digitální zápisník pro Windows CE

Freenotes je snadno použitelný zápisník pro libovolné HPC s Windows CE 1.0 a 2.0. Dovoluje pořizovat si rukou napsané poznámky (digitální inkoust) nebo lze poznámky psát na klávesnici. Ke každé poznámce je možné přiřadit námět a datum pořízení. Freenotes je dostupný na ftp://ftp.syware.com/wce/freenote.exe. (577 KB) Jak je to s životností baterií v HPC?

Ucelený přehled infomací připravil Chris De Herrera ve svých Otázkách a odpovědích. Jsou tady PowerToys pro Windows CE 2.0!

Všichni uživatelé na nové PowerToys netrpělivě čekali. Zde je přehled nových aplikací, které nebyly ve verzi pro CE 1.0: Business Cards - výměna elektronických vizitek přes IRDA, Information Today - zobrazí vše co se týká dnešního dne, Mailbox Grepper - prohledá e-mail a najde e-mailové adresy v poště, DTMF Dialing - vytáčí tóvou volbou telefonní číslo z kontaktů. Poslední verze programu PowerToys má 1,304 KB. Compaq dodává nová HPC

Pod označením Compaq C-Series se skrývají dva nové modely HPC s Windows CE. Jedná se o model Compaq C 810 s monochromatickým displejem a model Compaq C 2010, který je barevný. Oba modely modely mají procesor MIPS na 75MHz vestavěný softwarový modem 33.6Kbps. Chybí jim však Compact Flash Slot ... že by Compaq neměl rád Compact?

17. dubna 1998

Vesmír v kapse

Pocket Universe je program od firmy Sticky Software, který vykresluje postavení slunce, měsíce a téměř 5000 hvězd. Lze zaměřit zvolenou hvězdu a sledovat její pohyb pomocí "stroje času". Zadáním časové zóny a místa, lze prohlížet oblohu tak jak ji vidí pozorovatel na libovolném místě na zemi. Hlavní servery se shareware pro Windows CE

Pro hledače softwaru připomínáme adresy největších sharewarových serverů WinCE City, WinCE On Line, Windows CE. Za prohlédnutí také stojí seznam stránek spojených do WindowsCE Webring. Některé oblíbené hry pro CE-éčka

Mezi nejoblíbenější hry patří GameBag One, TankZone, Palmpet - virtuální zvířátko pro CE, JimmyFunPack - 5 skvělých her, a PlumberGame. Automatické spouštění programů

Po restartu Windows CE můžete automaticky spouštět programy tak, jako je to lze na stolním PC. Programy nebo jejich zástupce uložte do adresáře /windows/startup. psheldrick@daycutten.com.au Diskusní skupiny na HPC

NNTP Newsreader for Windows CE - News Force - je program pro prohlížení, čtení a odesílání zpráv do diskusních skupin. Příspěvky lze uložit na HPC a číst je i po odpojení z Internetu.

16. dubna 1998