Archiv Světa Windows CE - červen 1998

Everex Freestyle bude předveden v Praze a česky!

Někteří novináři a další pozvaní hosté budou moci 4. června od 14. hod. shlédnout první PC do ruky Freestyle oficiálně dovezené do Čech. Navíc bude prezentována lokalizace Everexu do českého jazyka. Bill Gates na Windows World 98

Bill Gates obohatil Windows World 98 hlubokým pohledem na novou strategii společnosti Microsoft pro rodinu produktů Windows a zahrnul i pohled na to, jak operační systém Microsoft Windows CE zapadá do jeho vize budoucnosti výpočetní technologie. Palm-size PC získává ocenění "Best of COMDEX"

Everex Freestyle, PC o velikosti dlaně, používající Windows CE zvítězilo v soutěži časopisu PC WEEK a získalo ocenění "Best of COMDEX" v kategorii nejlepších stolních a mobilních systémů. (http://www.microsoft.com/windowsce)