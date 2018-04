Archiv Světa Windows CE - archiv roku 1999

Svět CE - podpora uživatelů Windows CE

Platnost odkazů a informací odpovídá datu zveřejnění

září 1999

Recenze Hewlett Packard Jornada 680 handheld PC; Fidel Castro vám zprovozní GSM pro WinCE; Přehled karet firmy Socket; ArtSSave - zálohovací řešení pro Windows CE; Kobe zve na Invex; HP uvádí nový model 430se; Synchronizační program ActiveSync 3.0; SoftGSM řešení pro mobilní telefony; Internetové utility pro WinCE; Databázové jádro od IBM má jen 120 KB; Technologický upgrad na HP Jornada 680; Stránky podporu pro bSquare; Kompaktní síť pro Windows CE; Články o Windows CE; Compaq má nejmenší PPC; Windows CE v obchodech BĚDA, BĚDA ...; Novinky v nabídce společnosti Portfolio Praha; Policie bude monitorovat SPZ pomocí handheldů; Compaq oznámil Aero 2180; Palm nemá budoucnost kvůli HW nekompatibilitě; Obrazovky chybových hlášení programu ActiveSync; Tříleté servisní smlouvy pro produkty HP Jornada; Compaq C-Series Service Pack; Nový Psion series7 - opravdu se v Psionu konečně probudili?; Kapesní počítače na www.idnes.cz; Servisní režim na HPC Compaq; HP Jornada podporuje IBM Microdrive; Kapesní počítače a mobilní internet; HP Jornada 680 v plné kráse; Kdo udělal první češtinu pro Windows CE?; Nastavení karty CompactModem; Vše o upgrade pro HP 620 a 660; Levnější HPC luxus; Recenze hry Shadowgate; Windows CE mají svá skrytá tajemství; Nová verze programu pTab; Super řešení: pište na velké klávesnici!; Software pro HPC - zklamání; Shadowgate Classic; Recenze programu Pocket Dict 1.3; Vadem Clio neboli Tripad PV-6000; Základní informace o KlientCE News beta2; PPC: prohlížeč internetu PalmBrowser 1.03; Připojení výměnných diskových médií k Windows CE; Informace o DreamWriter I. T.; Kolekce softwaru pro Windows CE zdarma; Co možná nevíte o Pocket Wordu; Informace o Mars Palm-size PC.

srpen 1999

Nastavení karty CompactLAN; Upgrade pro HP 600 - první dojmy; Jak si udělat své HPC ještě krásnější?; Přehrávání MP3 na WinCE; Zvýšení rychlosti komunikace po sériovém portu; Jazyková podpora pro Windows CE na Slovensku; Vývojové nástroje pro AUTO PC; Vadem připravuje upgradované Clio; Microsoft pro prvé oficiálně předvede Windows CE v Čechách.

červenec 1999

Upgrade HP 620 na WinCE Pro - zkušenosti uživatele; Fonty na zařízení se systémem Windows CE; Problémy se spuštěním Outlook 98 a synchronizací e-mailových zpráv; Co možná nevíte o Pocket Excelu; Recenze produktu HPC NetProfile 1.2; Úprava registrů - další možnosti; Hledání souborů u WinCE; Software ve vašem kapesním počítači; Časté otázky k přístrojům HP Jornada 680 Handheld PC; Windows CE mimo počítače; Několik rad pro propojení PDA zařízení a mobilního telefonu; FedEx podporuje WinCE; Tisk z Windows CE; Gameboy na PPC; Nezapomínejte na zkratky; MS-DOS na Windows CE je možný; DOOM na Windows CE; DialupMaster 1.0 for Windows CE 2.x; Compaq Aero 8000 podporuje Smart Card; Upgrade pro HP 620 a 660; Co je nového u Sunnysoftu?; Vylepšete si obraz u HP Jornady 680; Kde se opravují handheldy firmy Hewlett-Packard?; Průvodce Windows CE přístroji na českém (slovenském) trhu; DataConnect SoftGSM pro Windows CE; Instalace ovladače pro připojení MT ERICSSON; Nové řešení pro GSM komunikaci; Tabulkový kalkulátor pro PPC; Barevný PPC Everex má zpoždění; Internetová proxy pro handheldy; Technická podpora: Nastavení datového spojení přes GSM; Technická podpora: Instalace programu Route Planner; Dobrá zpráva pro všechny majitele HP 620/660; Technická podpora: Problém s konfigurací dial-up připojení; Tipy pro používání Plus! Packu; Tipy pro používání PowerToys.

červen 1999

AVIS - mobilní obchodník; Technická podpora: Adresářová struktura ve WinCE; Technická podpora: Klávesové zkratky; Technický tip: Česká programátorská klávesnice pro HP Jornada; Technická podpora pro Windows CE aktualizována; Průzkumy uživatelů Windows CE; Nový distributor kapesních počítačů HP Jornada; Něco o Microsoft Windows CE; Windows CE pro handheldy; Proč bych si měl koupit handheld?; Technologický upgrade pro přístroje s Windows CE; Pěkné pouzdro na Casio A-20; Technická podpora: Instalace a odinstalování češtiny na počítačích HPC; PalmGolf pro HPC; TDK GlobalPulse - softwarově řešená komunikace; Zrychlení zobrazování - editací registrů; Software pro Mobilní kancelář Ericsson; Windows CE a Palm V; bUseful Pack - užitečný Užitečník; Plus! Pack for Windows CE; PowerToys 3.0; Info o Compaq 2000 C (HPC Pro Edition 3.0) 32 MB RAM; Technická otázka: Použití modemu u přístroje Velo 500; Technická otázka: Použití paměťových karet Flash pro Velo 500; Je Velo 500 skutečně mobilní handheld?; Pocket Dictionary pro PPC; VCCE.com - specializované stránky pro vývojáře Visual C++/CE; Technická podpora: Které přístroje pracují s Iomega Click! ?; Technická podpora: Program HP Viewer a české znaky; Výsledky testování karty Compact Flash 64 MB; Lotus Notes client pro WinCE - Intellisync for WinCE.

květen 1999

Další přehrávač MP3 - HUM; NEC bude mít v Čechách další model; Co čeká Windows CE?; Technická podpora pro uživatele - MS Outlook a Windows CE; Audio a video pro WinCE; Názory uživatelů: Nedostatečná podpora Windows CE; Řešení klávesnice pro HP 680; Přehled informací o HP 680; PowerTerm CE - Terminálový Emulátor; Jak je to s prohlížeči internetu na WinCE?; Trio PhoneManager - program na správu mobilních telefonů; Hewlett Packard 680 - jak ji vidí výrobce; Srovnání počítačů HP Jornada 680 a Psion 5; HPC a ethernet bezdrátově; TascalRegEdit (verze 0.50); Systém Klient CE česká aplikace pro Windows CE 2.0; ArtSPen - rozpoznávání rukou psaného písma pro Windows CE; Ce4you Bazar - http://cesoft.bsp-support.cz/bazar.asp; Recenze Sharp HC 4500; Aplikace TDK GSM Office CE; Startovací bod pro hledání doplňků; Diskusní skupiny o Windows CE; Computerworld o WinCE; Ztráta dat v přístrojích s Windows CE; Casio vede s WinCE na celé čáře; Informace o Palm-size PC Casio E-15; Co je nového na ce4you?; Technický tip: Připojení Windows CE pomocí terminálu; Co je to Cassiopeia "Computer Extender"; Jak dobře utratit 1060 USD; Na indiánské stezce; CapShare 910.

duben 1999

Co je nového na ce4you?; Nové přístroje s Windows CE; EzMind; Casio E-105; Stáhněte si vše od Microsoftu; Jedna kočka kreslila ...; Hra pro vás: Palmsweeper; Přenosné a kapesní počítače na CeBITu; Odkaz na fonty pro WinCE; Bezdrátově připojeni na 8 Mb/s; PTab - tabulkový kalkulátor pro Windows CEŽ Palm-Size PC; EVEREX Freestyle 540 Color; Používání pošty na WinCE; PenCentra 130 od Fujitsu; NEC MobilePro 770; NEC MobilePro 800 -největší (kapesní) PC; Srovnání HPC Pro, notebooků a levných databank; Technická otázka: Mazání databází Outlookovských aplikací; EVEREX Freestyle novinky - duben 1999; Hewlett Packard Jornada 680 handheld PC; Netscape na WinCE bude!; Technická podpora: Slučitelné modemy; Spreadsheet od bSquare je tady!; bSquare Utility Pak : bFind; Pořádně nadupaná picmicka; Upgrade pro HP 620 a 660 na Windows CE Pro; Databáze pro WinCE; Náhradní baterie pro HPC/PPC; Technický tip: Zálohujte efektivně; Dobrý tip pro rok 2000; ArtsGraph pro WinCE; Windows CE Pro: Klady a zápory; World, Excel a Money pro PPC bude!; Recenze NEC MobilePro 770; Route Planner - otázky a odpovědi; Snazší ovládání WinCE s utilitou TapRight; Click! pro CE zatím není dostupný; Technický dotaz: Při synchronizaci dochází k chybě.

březen 1999

Route Planner - Mapová aplikace pro Windows CE; Upgrade pro modely HPC Compaq s CE 2.0; TapeMinder od Ilium Software; Stránky pro majitele HP 820; Šachy pro Windows CE; Zavírání programů na HPC je nesourodé; Buďte produktivní s bProductive ... druhá část; bSquare bUseful Utility Pak - bAnalyzer; InstallShield pro Windows CE; Nová Jornada HP 680; Bezdrátové připojení HPC; Jen pro HP620/660 - otočte si displej o 90°; Buďte produktivní s bProductive ... první část; Nejrychlejší je PV-5000; Casio má nové modely PPC; Technická podpora: Změna fontů; Philips Oznámil Nino 500; Domácí telefon s Windows CE?; Vzdálené propojení s kanceláří; Mobile Communication Manager; Ještě další verze CEéček - Venus; Server-based Computing a Windows CE; Compaq Aero oficiální stránky; Zkušenosti uživatele s bUseful Utility Pak; Nové přístroje s Windows CE budou předvedeny na CeBITu; CW 11/99 obšírně referuje o Windows CE; Wyvern je tady! Očekávejte Rapier! A co je to Cedar?; Subnotebook nebo PDA?; Nové verze MP3 přehrávače pro Windows CE; Video-CD player s Windows CE; Casio E-100; Ovladače pro Nokia 8810; Největší karty dělá Lexar; MS-DOS je nesmrtelný; NEC Mobile Pro 770 - pořádně nadupaný přístroj; Dálkové ovládání s Windows CE; Novinky od Portfolio Praha; Technická otázka: Studený start na Casio A-11; bSquare - bUseful Utility Pak; Recenze programu obBase; Technický dotaz: Nastavení samočinného vypínání; bSquare je v Čechách; Zjistěte výkon vašeho počítače s CE; JVC HC-E100 POCKET MAIL; Rozšíření informací ve Světě WinCE; Návod k lokalizaci TascalFileru a TascalExploreru; Technická podpora: Problém synchronizace s Outlookem 98; obBASE - snadná databáze pro Windows CE.

únor 1999

Technická podpora: Y2K problém u MS Schedule; Nyní můžete obchodovat elektronicky!; Řešení pro Lotus Notes; Tascal Filer, Tascal Explorer, Tascal FilerEx; Palm-sized PC: TaskPro 2.0; Nová verze CD-ROMu Národní jazyková podpora pro Windows CE; Hodiny pro HPC/HPC Pro; Iomega Clik; Levný handheld Casiopea A-20; Přehled upgrade počítačů s Windows CE; Windows CE v Čechách pomalu vystrkuje růžky; Technická podpora: Velikost souborů omezena na 4 MB; Dojmy z HPC?; Odkazy na stránky; Nové Windows CE: začněte je brát vážně!; Technická otázka: Přesměrování dat na kartu; Technická podpora: IRDA komunikace na Nokia 8810; Powertoys pro PPC; Novinky od Kobe únor '99; Národní jazyková podpora pro Windows CE 2.11; Systém Klient CE; HPC s Windows CE jen za 9 990 Kč; HPC Pro od Packardů - HP Jornada 820; Nové displeje pro Palm-Sized PC jsou velmi kvalitní; Potřebujete spočítat velikost vašeho dokumentu?; Technická podpora: Z modemu nelze vytáčet dlouhá čísla; Přístup na Internet VOL pro majitele Paegasu; Nová PPC od předních výrobců; Sunnysoft vyvíjí objednávkový systém; Technická podpora: Klávesová makra pro Windows CE; Technická podpora: Instalace Ethernet karty; Rozšířené informace v našich rubrikách; Nokia 8810 podporuje Windows CE; 128 bitové kryptování pro CEéčka; Technický problém: Chyba v přechodu na letní/zimní čas nebo při synchronizaci; Solus™ Basic - GPS řešení pro WinCE; Dolary a centy Program; Terminátor 2 a kapesní počítače; NS/Basic 1.0 pro Windows CE; Prohlížeč Internetu (browser) pro PPC; Technická otázka: Jak je to s verzemi programu ArtSKey PPC?; Je používání bezplatné?; Compaq uvede PPC a HPC Pro.

leden 1999

Tripad je lákavý; Další jazyková podpora; Freestyle 540; Techický problém: Compaq má chybu v aplikaci kalendář; Technická podpora: Jak si nakonfigurovat síť na Microsoft Windows CE; Nová barevná Nina; První profesionální hry pro WinCE; Je Velo 500 skutečně mobilní handheld?; Solitair nemá solidní algoritmus; bSquare Spreadsheet - tabulkový procesor od BSQUARE; NEC Mobile Pro 770; Pretec oznámil karty CF 320 MB; Microsoft Windows CE se PŘEDSTAVUJE; Tripad PV-6000; Statistika návštěvnosti za rok 1998; Nový obchodní organizér; Synchronizace s attachmenty vyřešena; CE zařízení jako tablet s ActiveTABLET; Zajímáte se o srovnávání PPC počítačů s Palm Pilotem?; Squeak - druhá Java?; Tripadi se valí do Čech!!; EVEREX Freestyle - novinky od firmy KOBE; Přehled komplexních řešení pro Windows CE; Slovenská lokalizace pro Palm-Sized PC dokončena; Záložní program bUSEFUL Backup - přehled vlastností; Software pro uživatele PPC; Úplné řešení modelových problémů Windows CE; MP3 pro Windows CE; Vyzkoušejte program JETCET pro tisk z Windows CE; Používání počítačů s Windows CE - nejčastější problémy; Jazyková podpora pro PPC s Windows CE je otevřený systém; Compaq upřesnil datum dodávky upgradů pro CE 2.11; Lokalizace pro Palm-sized PC - přehled souborů; Recenze Compaq 800; Wyvern - další krok v systému pro PPC; Lokalizační nástroje - Tool.exe pro Palm-sized PC; Vánoce s Windows CE; Recenze programu POCKET CHESS; Domácí webový "browsič" Anigma WebMan; Windows CE pašováno do Saudské Arábie z Čech; MIDPlay - přehrávač Midi souborů; Pozor na výpadek sítě; Windows CE - třetí kolo; Konečně snad řešení pro psaní písma?; Novinky od Kobe; Česká lokalizace pro Ericsson MC 16; Technická otázka: Zálohování na dat z HPC/PPC; Compaq bude dodávat upgrade pro 2.11; SpaceWatch.