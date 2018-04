Archiv Světa Windows CE - archiv roku 1998

Svět CE - podpora uživatelů Windows CE

Platnost odkazů a informací odpovídá datu zveřejnění

prosinec 1998

Hodnocení roku 1998; Prodej HPC a PPC v Čechách; Ocenění za rok 1998 - "Kdo udělal nejvíce pro Windows CE"; Koho není možné ocenit - "černé prasátko"; Dárek pro uživatele Windows CE - kolekce zvuků *.WAV; Jaká PPC a HPC Pro existují?; NS Basic umí pracovat s databázemi; Upgrady pro Windows CE 2.11 jsou zde; Windows CE v autě - Auto PC; Máte Cassiopeu?; Microsoft sjednocuje Windows CE; Program PenSript - text i kresba; Dárek od Microsoftu pro uživatele PPC; SCSI adapter pro Windows CE; Čtečka s Windows CE od Unisys; HP JORNADA 428 PPC umí čínsky; Gameboy s Windows CE od SEGY; Tiskárna Seiko pro HPC a PPC; Slovenská lokalizace Windows CE včetně nápovědy; Windows CE Services 2.2 jsou dostupné; Nejucelenější přehled software pro PPC; První barevný PPC mluví čínsky; Compaq zlevnil modely C series; Microsoft dotuje PPC klávesnicí a myší; Compaq na Slovensku rozjel masivní kampaň za 24000 Sk; První přehrávač video sekvencí pro Windows CE; Konference o Windows CE v češtině!; Nejžádanější software je dostupný! - IR ovládání; Nino - chyby jsou odstraněny; Canon podporuje Windows CE; Windows CE čeká přejmenování; Everex a TDK mají řešení pro GSM telefony; Hledáme další spolupracovníky!; České prostředí pro Windows CE 1.0 - technické informace; Proč používat lokalizační programy ArtSKey; IBM oznámilo nejmenší pevný disk; Svět Windows CE reorganizován; Technická podpora: Vytvoření nového připojení na schránku elektronické pošty; Ještě jednou NEC Mobile Pro; Česká lokalizace ArtSKey používá novou technologii Snap-In; Casio se vydalo na "špatnou cestu" (E-55); Komplexní řešení pro IRDA; Technická podpora: Co se stane když zadám aktivační kód pro ArtSKey; Casio dělá pro Windows CE v Čechách nejvíce; Kobe dokáže připojit Everexe k Nokia 6110; Hardwarové řešení pro tisk má Konsigna; SanDisk oznámil uvedení CF karet 64, 80, 96 a 160MB; Vývoj slovníku pro Windows CE byl pozastaven; NEC Mobile Pro na COMDEXu 98; Windows CE v 49. čísle Computerworldu; ArtSGraph - program pro matematickou analýzu a řešení; Informace o technologii Snap-In; Technická podpora: Soubor Artskey.ini - nastavení; EVEREX Freestyle - co je nového?; bUSEFUL Backup; Nové rozložení klávesnice pro Windows CE - Česky PLUS; Technická podpora: Práce se souborem Artskey.ini; Recenze Handheld PC Sharp HC-4500; Průvodce mobilní kanceláří

listopad 1998

IBM bude vyrábět největší zařízení s Windows CE, SPT Telecom dokonce roku zvýší zisk o 100%, Upgrady pro HP 320 LX, Comdex '98 - Windows CE je druhý největší trend, Technická otázka: Jak je to se softwarem na počítači z druhé ruky?, Kde se levně nakupují HPC, Technická podpora: Jak poznám, že je čeština ArtSKey aktivována?, Technická podpora: Jak přejmenuji ikony na desktopu?, Hewlett-Packard bude pokračovat s černobílými palmtopy, Parametry HPC na českém trhu - srovnávací tabulka, Technická podpora: Chybové hlášení "One or More Items Could Not Be Deleted", Mapy USA pro Pocket Streets, Národní podpora pro WinCE, BSQUARE ViewSheet, Firma 3COM začala podporovat síťové karty pod Windows CE zdarma, Řešení terminálového klienta pro Windows CE zdarma, MS Exchange Windows CE Mail Client, NEC 800 má SVGA displej, Uživatelská příručka pro Palm PC, Technická podpora: Upgrade pro starší modely HPC, bSquare nabídne vše, co zatím není ve Windows CE, Comdex 98 - oznámena technologie ClearType, El Nińo od Sunnysoftu, Na HPC do Rakouska!, Technická podpora: Problém podsvícení po obnovení dat, UniPro PC 110, Nenechejte si zlikvidovat HPC od příbuzných!, Informace pro vývojáře pro Windows CE, Náš tip: prohlížení souborů TIFF, iRiS Software - iRiS AntiVirus pro Windows CE, Získejte slevu 100 USD od společnosti Delta Air Lines, Pouzdro za 22 USD pro Everex zdarma, Software pro majitele PPC Everex zdarma, Mladá fronta: Kapsa od saka plná užitečných informací, Přenosné tiskárny firmy Canon, Záhada - fakturační software pro Windows CE (díl první), Nový ovladač pro PCMCIA LAN SOCKET Low Power, Microsoft, Qualcomm, WinCE a mobilní telefony, Výherci soutěže "FreeStyle propiska zadarmo", Nový test PPC Everex, IBM tajně vyvíjí HPC Pro, Přehled doplňkového hardware pro kapesní počítače, Připojte k HPC disketu nebo ZIP 100 MB, Word 97 na Windows CE, Přehled software pro Windows CE dostupného v ČR, Chyba v Pocket Excelu?, Bylo počato děťátko: DCPC, Přehled softwaru pro Windows CE zdarma na Webu MS, V letadlech Windows CE vítězí!, Microsoft záplatuje Outlook kvůli Windows CE, Beta ToolKitu pro Visual Basic 6.0 jen za 10 USD, 46% dotázaných slyšelo o PPC poprvé, On-line nápověda pro PPC, Technická podpora: Problém s RAPI.DLL

14. října - 31. října 1998

Profesionální řešení tisku pro HPC s Windows CE, Jak se chová WinCE, když máte více PC karet, Technický dotaz: Kopírování software z jednoho HPC na druhé, Další poštovní skupina o tématice Windows CE, Již 250-tý soutěžící!, Obrázky HPC Pro od Sharpu, HP Palmtop za 300 USD, K čemu a proč kapesní počítač s Windows CE?, Technická podpora: Vytáčení u HPC s WinCE 1.0, Potřebujeme vůbec HPC?, Upgrade Win CE 2.0 pro Cassiopeia A-10, Hitachi začne vyrábět nové řadiče k displejům, Proč se mi nesynchronizují Schůzky?, Slosování o 5 metalických propisek FreeStyle, Přehled českých článků o Everexu a dalších PPC, Jornada 820, Nové články technické podpory pro Windows CE, Řešení pro infračervené propojení, Studie o možnostech "mobilního agenta" pod Windows CE., Inovované verze Palm PC, Sunnysoft 3.2P pro Palm size PC, Kdo bude vyrábět HPC Pro?, Přehled verzí systému Windows CE, Licenční politika programů firmy Artsoft, Hewlett-Packard oznámil HP 820LX, Windows CE - informace o budoucnosti, Lokalizační aktivity nejsou konfliktní se zájmy Microsoftu, První screenshoty z WinCE 2.11 H/PC Pro, Casio na našem trhu, Chcete vědět vše o HPC Pro?, Připojení přes sériový port je problematické, Přehled mobilních kanálů pro PPC, Nové diskusní místo pro uživatele (anglicky), Jak plyne čas s produkty MS, Náhrada za A-20?, Vytvářet aplikace pro český trh se zatím nevyplatí

1. října - 12. října 1998

Zmatek nad zmatek, Queridos amigos de SHARP, HPC Professional ... hrozba pro laptopy, Windows CE poprvé na vlnách, Windows CE verze 2.1 se objevuje, Casio E-10 - další těžká rána pro "Pilota", Můj nový web, Invex 98: Něco u Microsoftu, Přehled HPC od LG Electronics, PalmPiano, Některá černobílá HPC končí, 60% až 80% Palm-Size PC se vrací zpět do obchodů, Problém s odstraňováním smazaných zpráv, Kde hledat Windows CE na Invexu, Invex 98: Kde můžete přístroje s Windows CE vyzkoušet (držet v ruce), Invex 98: Kde jsou přístroje jen jako exponáty, Invex 98: Jiné, Invex 98: Hodnocení nejzajímavějších věcí k vidění, Invexový dárek: Doplňkové fonty pro Windows CE, Jen čtyři dny!, Dnes začíná Invex 1998, Leták pro podporu Windows CE, První český CD ROM pro Windows CE, HTML tagy pro WinCE, Výzva OEM partnerům, Víte že?, LapLink CE jako bonus, Rezervujte si hotel z HPC, Everex a jiná PPC: Skvělá přehlídka software, Základní zkratky Windows, Račte si vybrat software, PlanetAll - synchronizace přes Web

září 1998

IDG vydalo CD se softwarem pro WinCE, Průzkum českého trhu s Windows CE, Počítač roku 2000?, Proč zvolit Sharp?, Chcete více písem pro CÉčka?, Další pěkné stránky , Spojení s GSM telefony, Windows CE v Polsku, Technická podpora pro uživatele ArtSKey, Výsledky průzkumu ceny A/Č a Č/A slovník, Odpovědi na nejčastější otázky, A-20 od Casia má problémy, Kobe prezentovala Everexe, Mluvící hodiny, Windows poprvé ve slovenštině, ArtSKey 4.04 CZ Service Release 2 , Windows CE hezky česky (a slovensky), Postup instalace a registrace programu ArtSKey, Srovnávací tabulka pro českou lokalizaci, Spojení Windows CE a GSM bez telefonu, Druhý browser pro CE, Oficiální podpora pro Everex pro Čechy, Windows CE jako terminál pro jiné operační systémy, DCA 2000 připojí digitální fotoaparáty k Internetu přes WinCE, Windows CE 2.02 na Pentiu, To je můj oblíbený software, Zkrátka to nejde!, Podpora uživatelů Everexu Freestyle, Co je to Everex, Nejčastější otázky a problémy, Technická podpora pro uživatele palmtopu Everex, Pracujeme s Everexem, Používáte tu nejlepší jazykovou podporu pro váš systém Windows CE?, Odborná technická podpora pro Windows CE

srpen 1998

Odpovědi na nejčastější otázky, Hledá se expert na Lotus Notes, Konečně český software!, Nejčastější otázky k programům firmy ArtSoft, Příkazová řádka pro WinCE, Přehled diskusních skupin s tématikou Windows CE, Sixxac PowerTime 2.0, Status 1.4!, Proč jsou palmtopy v Evropě tak drahé?, Závažný problém u některých HPC - reklamujte dokud je čas!, Připojení Windows CE s VGA nebo televizí, Co se stane, když změním uživatelské jméno?, Ericsson propaguje MC 16, Recenze Everex Freestyle, HP 620 a můj mobilní telefon, Firma Concept Kitchen to rozjela on-line, Připojení Vašeho palmtopu k internetu

červenec 1998

Čeština pro Windows CE, Konečně pořádná hra!, Odpovědi na vaše nejčastější otázky, Tapety pro barevná HPC, Do Londýna s digitální mapou, Computer World referoval, Windows 3.0 běží na Windows CE, Synchronizace s attachmenty

1. června - 20. června 1998

AutoGraph pro Windows CE, Datum v nástrojové liště, Paměť u Windows CE, Ping a Telnet, Hewlett Packard má novinku - HP 660LX!, Sharp prodává HC-4600, Casio "drtí" Newtona, Everex Freestyle bude předveden v Praze a česky!, Bill Gates na Windows World 98, Palm-size PC získává ocenění "Best of COMDEX", REX a Windows CE, Computer World referuje o CE, Palm-size PC na trhu, Ideální řešení pro GSM komunikace, Socket Communication na českém trhu, Upgrade na Windows 98, SockOut pro Windows CE 1.0 & 2.0, Expedia Pocket Streets & City Maps, Bezdrátová technologie Bluetooth, Dreamcast od Segy, Compaq schválil kartu Socket LP-E

4. května - 20. května 1998

Tiskové oznámení, Testování PC karet v HPC, Česká jazyková podpora pro CE 2.0 zadarmo, Upgrady neboli "Vylepšete svoje PC a HPC!", Nové ceny češtiny od ArtSoftu, Pilot bude zápasit o život, Windows CE lokalizovány, Informace o lokalizaci, DOS také na Palm PC, Nekupujte levné Compact flash karty, Upgrade Vela opět zpožděn, Hardcopy pro Win CE, NEC 750c žije 8 hodin, Windows 98 za 0,- Kč, Kapesní PC v hodinkách ... Gates může závidět, Expense Tracker - sledování výdajů, Snímání obrazovky na HPC,

16. dubna - 22. dubna 1998

Třetí firma dodávající jazykovou podporu pro východní Evropu, REX a HP si rozumí, Počet WWW stránek s Windows CE roste, FreeNotes(tm) digitální zápisník pro Windows CE, Jak je to s životností baterií v HPC?, Jsou tady PowerToys pro Windows CE 2.0!, Compaq dodává nová HPC, Vesmír v kapse, Hlavní servery se shareware pro Windows CE, Některé oblíbené hry pro CE-éčka, Automatické spouštění programů, Diskusní skupiny na HPC, Upgrade češtiny pro Windows CE 2.0 za 500 Kč, Sunnysoft připravuje další verzi české podpory, ArtSoft uvedl další verzi středoevropské podpory, Windows CE Services 2.1 na serveru Philips, Informace o lokalizaci do češtiny

24. března - 6. dubna 1998

Microsoft uvede Windows CE 2.1, Pocket Word má problémy s Unicode, Dvanáct minut DOSu na Win CE, Mají HPC konkurenci?, Jak dělat Web pro HPC, Databáze pro HPC, Network Client pro CE, Srovnání lokalizačního softwaru, Software pro prohlížení databází a Pocket Finance, Sticky Shift za 10 dolarů, Grafy v Pocket Excelu?, HP si chce dodávat vlastní češtinu, Kobe bude testovat PC karty, Compact Flash typ II, Další recenze HPC, Grundle Software freeware a shareware pro HPC, Whack Force - řešení pro mobilní Web, Čeština pro Windows CE 2.0 je konečně tady, Hledáme testery softwaru pro Windows CE 2.0, Konkurence pro HPC?, Windows CE na 5x86, Recenze HPC od Casia a HP, ListPro for Windows CE, PocketIndy

18. - 20. března 1998

Nová HPC od LG Electronics a Hitashi, První freeware pro PalmPC, Prodej některých HPC je mizivý, 68 programů pro HPC, Informace o Windows CE 2.1, Jen málo uživatelů upgraduje, Japonská verze CE 2.0, Tetris pro Windows CE 2.0, DOSový prompt pro Windows CE, Freeware pro Windows CE

3. - 16. března 1998

Máte Sharp Mobilon 4000/4100?, Baterie v HP 620 LX, 8 MB DRAM a CE 2.0 se zpožděním, Testujte virtuální zvířátko na svém HPC!, SpaceWatch v1.0, Soukromá diskusní fóra o Windows CE, Nezahazujte modemy 14.4, PalmGB 1.0, Web firmy Casio je slabý, ale mají tam Casio Project, Nové modely HPC od Casia, Konečně levný tarif pro mobilní komunikace, Když váš počítač zlobí, Upgrade pro Velo 1, Tamagotchi s Windows CE, Odpočívej v pokoji ... (Newton je mrtev), Máte Windows CE 2.0? Čtěte readme.txt!, HP 620 LX Zone, Jak je to s ukládáním dat ve Windows CE

13. - 27. února 1998

Přehled aktuálních recenzí počítačů s Windows CE,Nejmenší tiskárna světa, Desatero přikázání uživatele Windows CE, První plnohodnotný počítač s Windows CE, Miniature Cards, Prognózy mobilních produktů, Produkty roku 1997, DOS na Windows CE, Cassiopea s WinCE 2.0, Windows CE má závažné chyby, Hledáte software pro vaše HPC?, Pocket UnZip, Pocket Dial, Bible je také pro Windows CE, Tři v jednom (3 in 1) (PalmPilot na Windows CE, GameBoy na Windows CE), Víte, co je to Palm PC?

3. - 10. února 1998

SCS-100 CDMA/AMPS, Moravia Consulting, Philips Nino a Casio E-10, Kam až šly ceny počítačů s Windows CE, Řešení softwarového modemu, Znáte autory pocket aplikací na vašem HPC?, Rychlá kalibrace displeje, Další software pro Windows CE

20. - 30. ledna 1998

Nový software, Něco od jinud s IRDA, Konečně software pro CE verze 2.0, Windows CE 2.0 - co je nového?, Něco o IRDA, COMputerové FÓRy, Windows CE 2.0, Seznam rozšiřujících karet, pcAnywhere for CE, Pocket Pad