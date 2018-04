Archiv - Svět Windows CE - únor 1999

Technická podpora: Velikost souborů omezena na 4 MB

Někteří uživatelů hlásí, že se jim nedaří do vnitřní paměti HPC nebo PPC uložit soubor větší než 4 MB. Problém se údajně týká jen CE 2.0. V CE 2.11 by měla být maximální velikost souboru 16 MB. mateos@bart.us.es , smakofs@nwlink.com Dojmy z HPC?

Přiznám se, že na HPC nemám čas. Jinak se mi ale moc líbí. Docela dobře se na něm i píše. Dokážu si představit, že bych ho v terénu používal. Na pořádnou práci to není, ale alespoň mít po ruce např. svůj Outlook, moci napsat nějaký dokument... Problém je vždy se synchronizací toho, co máš doma,

a toho, co nosíš sebou, s baterkama atd. Např. začal jsem na tom něco psát a najednou pzzz..... a bylo to fuč. Pak HPC sice nastartovalo znovu, ale kde ni tu nic. Moje pracně zapsaná data byla pryč. jstika@telecom.cz Odkazy na stránky

Pro usnadnění orientace v tom množství různých stránek na Internetu se zde budu

snažit shromáždit odkazy na stránky, které se zabývají Windows CE pro HPC a přidat k nim i krátký popis o jejich obsahu. Nové Windows CE: začněte je brát vážně!

Pokud jsme několikrát předpovídali, že Microsoft bude s velkým úsilím vylepšovat operační systém pro kapesní počítače Windows CE, a bude záhy znamenat pro dominantní Piloty/Palm Piloty velkou hrozbu, pak se to začíná naplňovat. Technická otázka: Přesměrování dat na kartu

Otázka: Mohu nějakým způsobem přesměrovat synchronizační adresář souboru z RAM palmtopu na kartu? Totéž mne trápí s attachmenty, které se ukládají v RAM. Je šance někde v registry?

Odpověď: Možnost přesměrovat attachmenty na kartu je dostupná u HPC Pro. Viz ukázka nastavení pošty.