Archiv - Svět Windows CE - leden 1999

29. ledna 1999

Tripad je lákavý

Nový model HPC Pro Tripad je jistě lákavé zařízení. Nejenže je to jedinečný kus hardware, ale jeho užitkovost doplňuje skutečnost, že základní programy aplikací MS Pocket Office jsou kompatibilní s odpovídajícími formáty na stolním PC. Pokud jste tedy Tripada ještě neviděli, podívejte se zde, nebo si přečtěte o jeho parametrech. Další jazyková podpora

Ačkoli je WinCE oficiálně dostupný jen v 8 jazycích, existuje množství řešení, které si dávají za cíl umožnit používání CEéček v dalších jazykových prostředích. Jedním z řešení je Language Enabler od firmy Prestige Network. Freestyle 540

Velikost stejná jako Nino, barevný TFT displej pro venkovní použití (přibližně stejný jako na barevném Gameboyovi), nová verze MS Windows CE Wywern, místo tlačítek otáčecí kolečko jot-wheel, možná podpora MP3 a stereo zvuku, futuristický oblý design - to vše je Freestyle 540. Dostupný bude během druhého čtvrtletí 1999. Techický problém: Compaq má chybu v aplikaci kalendář

Otevřete HPC Compaq, spusťte kalendář a zkuste vytvořit schůzku, která začíná v 7.00 ráno. Podle Compaqu je v 7.00 čas být ještě v posteli a tak na schůzku v 7.00 zapomeňte! - Na HPC Compaq nelze schůzku v 7.00 ráno vytvořit . mlg@syrex.co.za Technická podpora: Jak si nakonfigurovat síť na Microsoft Windows CE

Pokud Vám k synchronizaci Vašich dat se stolním počítačem nestačí rychlost sériového kabelu, který se standardně dodává k Vašemu palmtopu, a dokonce Vám nestačí ani rychlost infračerveného portu, zajisté budete chtít okusit rychlosti síťového připojení pomocí karty PCMCIA nebo CompactFlash.

27. ledna 1999

Nová barevná Nina

Společnost Philips Mobile Computing Group oznámila, že během druhého čtvrtletí 1999 uvede na trh nové modely PPC Nino. Bude se jednat zaprvé o řadu přístrojů s barevným displejem. Za druhé bude také uveden levný model Nino 200 s monochromatickou obrazovkou . Přepokládá se, že díky ceně 299 USD bude tento model velmi dobře prodejný. První profesionální hry pro WinCE

Společnost Hasbro Interactive oznámila zahájení vývoje komerčních her pro Windows CE. První balík nejoblíbenějších amerických her Monopoly, Scrabble, Trivial Pursuit(R) a Slingo(R) bude dostupný během března za předpokládanou cenu 30 USD. ( http://info.infoseek.com ) Je Velo 500 skutečně mobilní handheld?

V recenzi Vela 500 jsou vyzdviženy jeho klady. Zkušenosti uživatelů však ukazují, že tento počítač má i mnoho záporů : nekompatibilní a drahé paměťové karty, nedostupné příslušenství, problematická funkčnost modemu a konec konců vysoká cena. Solitair nemá solidní algoritmus

Pokud hraji Solitaire na svém PPC Casio E-10 a po skončení hry provedu reset přístroje, bude příště Solitaire nabízet zcela stejné karty . Tak lze opakovaně vyhrát bez námahy. Je to bug (chyba) nebo je to cheat (trik)? mconroy@physix.com

25. ledna 1999

22. ledna 1999

Tripad PV-6000

Jaké jsou vlastnosti tohoto "hybridního" přístroje s Windows CE? Svět CE měl jako první v Čechách možnost testovat mobilní počítač Tripad. Přehled vlastností a technických parametrů přinášíme v našem článku. Statistika návštěvnosti za rok 1998

Jaká byla návštěvnost stránek Svět WinCE? Za dva a půl měsíce nás četlo téměř desettisíc lidí. Což znamená, že denně na stránky přistupuje přes 115 čtenářů. Nový obchodní organizér

HPC Customer Manager od Boma Software je jednoduchý organizér obchodních zpráv. Dovoluje sledovat informace o vašich zákaznicích (adresa, telefon, fax, WWW adresu, zákaznické číslo). Dovoleno jsou i vícenásobné informace o zákazníkovi. Další dostupné fuknce jsou: hledání, expert seznamu do textového souboru, psaní poznámek k zákazníkům a uživatelsky definovaná pole. Synchronizace s attachmenty vyřešena

Pokud synchronizujete emailovou zprávu s připojeným zástupcem (odkazem) na soubor, proces synchronizace smaže soubor, na který bylo odkazováno. Tato chyba synchronizace řešena na online support stránkách Microsoftu (v search je ID "Q187371"). Bohužel k chybě není uvedeno nic víc než to, že je to chyba produktu Microsoftu a že se odstraňuje instalací opravného souboru. josy@decros.cz

20. ledna 1999

CE zařízení jako tablet s ActiveTABLET

Tradiční Windows CE zařízení není užitečné pouze jako doplněk k stolnímu PC pro synchronizaci dat a souborů. Program ActiveTABLET běží na Windows 9x/NT stolním PC a připojuje CE zařízení jako vzdáleného klienta, čímž se CE zařízení stává dynamickým kreslícím tabletem, který umožňuje plno funkcí (přinejmenším slouží jako běžný tablet). Základní vlastnosti: Windows CE 2.0 kompatibilní - PPC, HPC a HPC Pro, plně využitelná plocha displeje, zobrazení předloh na CE zařízení, "transparentní" mód, kreslící operace, podpora Microsoft Active Scripting (COM) Prodejní cena je pouze $39.95. Na adrese www.softscribe.com naleznete 30-denní testovací verzi. Zajímáte se o srovnávání PPC počítačů s Palm Pilotem?

Je jednoznačné, že v kategorii kapesních zařízení do ruky vede Palm Pilot. Přístroje s Windows CE typu PPC, od kterých se očekávalo, že prolomí na "piloťácké" trhy, přinesly určité rozčarování. Jaké jsou možné příčiny této situace? Odpovědi hledejte v rozboru otištěném v časopise The Red Herring. Squeak - druhá Java?

Squeak je objektově orientovaný s otevřeným zdrojovým kódem, programovací jazyk založený a napsaný v Smalltalk-80. To je nezávislá platforma (jako Java) vyžadující virtuální stroj pro každou platformu, na které běží. Navíc, platforma je opravdu velmi malá - pod 2 MB (pro Squeak, virtuální stroj a Smalltalk překladač). Ve Windows CE verzi dokonce pod 1 MB. A je to zadarmo.

18. ledna 1999

Tripadi se valí do Čech!!

Nejedná se o sci-fi příběh, jde o skutečnost. Podle našich ověřených informací první tripadi PV-6000 již dorazili do Čech . Nová éra Windows CE 2.11 tedy začíná. EVEREX Freestyle - novinky od firmy KOBE

Firma Kobe má mnoho dalšího v nabídce pro PPC Everex: tabulkový kalkulátor, infratisk na tiskárny s IrDA portem, informace o zálohování, GSM komunikace, pouzdro se zipem na Everex, ...... Přehled komplexních řešení pro Windows CE

Firma Portfolio Praha připravila obchodní nabídku komplexních řešení pro uživatele Windows CE. Nabídka obsahuje aplikace na paměťových kartách a řešení pro tisk. Slovenská lokalizace pro Palm-Sized PC dokončena

Společnost WEB s.r.o , která na Slovensku dodává lokalizační program ArtSKey, dokončila vývoj slovenské verze lokalizace pro Palm-sized PC s Windows CE 2.0. Jedná se o úplnou lokalizaci, která zahrnuje překlad menu, dialogů, systémových hlášení a dalších textů. Dále je přeložena nápověda pro systém, takže uživatelé získávají skutečně celé PPC ve slovenštině. Vynikající vlastností je i raketová klávesnice a možnost rozšíření lokalizace o program ArtSPen, který umožňuje rozpoznávání rukou psaného písma. artsoft@web.sk

17. ledna 1999

16. ledna 1999

15. ledna 1999

13. ledna 1999

11. ledna 1999

Windows CE pašováno do Saudské Arábie z Čech

Čtenáři rubriky Svět CE jsou i v zemích, kde je připojení na Internet zakázáno: Velmi pekne dakujem za rychlu odpoved. Mozno neviete, ale Saudska Arabia, kde sa momentalne nachadzam je jedna z mala krajin na svete, kde nie je legalne este dostupny Internet. Poznam stranku www.mobil.cz/wince , ale nemam moznost si ju pozriet, preto som Vas poprosil o zasilani informaci e-mailom. - RG MIDPlay - přehrávač Midi souborů

Program pro přehrávání Midi souborů přes sériový port naleznete na této stránce. Program je použitelný pouze u hudebních přístrojů, které mají sériový Midi vstup.

8. ledna 1999

Pozor na výpadek sítě

Zkušenost uživatele: Na noc odkládám svoje HPC na docking station, přes kterou se mi dobijí hlavní baterie. Nedávno se stalo, že v noci došlo k výpadku proudu. Při následném zapnutí proudu, však vypadl jistič a tak zásuvkový okruh zůstal bez napájení. Ráno jsem místo nabitých článků, našel palmtop zcela nefunkční. Nejen, že jsem si jej nemohl vzít ten den sebou, ale večer, když jsem se vrátit, jsem zjistil, že se sice články během dne dobily, ale palmtop přesto nešel zapnout. Jediná možnost bylo provést studený start. Tak došlo ke ztrátě všech dat. Doporučuji jiným uživatelům, aby si dali pozor, když nechávají HPC přes noc nabíjet. - PK Windows CE - třetí kolo

Přehledný článek, který vymezuje novinky, která přináší třetí verze Windows CE s označením 2.11.

6. ledna 1999

Konečně snad řešení pro psaní písma?

Z důvodu množství diakritiky je většina programů pro rozpoznávání písma při práci s češtinou nepoužitelná. Co však řešení z východu? Jednou z vlaštovek je připravovaný program ArtSPen , který přináší vlastní řešení pro rozpoznávání rukou psaného českého textu. Pokud chcete vyzkoušet beta verzi napište na email artsoft@czechia.cz. Novinky od Kobe

Firma Kobe zahájila nový rok dvěmi novinkami. V nabídce jsou nyní praktická pouzdra pro Everex s klipem na pásek za doporučenou cenu 480 Kč bez DPH. Hitem může také být stříbrné provedení samotných Everexů . Pokud tedy preferujete stříbrnou, nenechejte si ujít tuto limitovanou nabídku. Věřme, že podle pořekadla "Jak na Nový rok, tak po celý rok", budeme slýchat o podobných novinkách častěji. Česká lokalizace pro Ericsson MC 16

Firma Portfolio Praha ve spolupráci s firmou Ericsson, divize mobilních telefonů, připravila českou lokalizaci pro Ericsson MC 16 . Pokud tedy máte MC 16, přečtěte si více o instalaci české lokalizace pro MC 16. Druhou částí dokumentu je instalace aplikací Ericsson. Ve třetí části seznámíte s aplikacemi Ericsson.

4. ledna 1999