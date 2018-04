Archiv - Svět Windows CE - květen 1999

Co čeká Windows CE? Jakou cestou půjdou CEéčka? Názory různých odborníků se liší. Přečtěte si co si o tom myslí někteří analytici .

Audio a video pro WinCE Měl jsem možnost vyzkoušet demo HUMu a mohu vám oznámit, že to je teda konečně něco. Přehrává MP3 a WAVy, grafika srovnatelná s přehrávači na PC. Obsluha je velmi jednoduchá a dá se v pohodě ovládat i pouze prsty. Snad jediným záporem je cena cca 40$. Demo naleznete na http://cesoft.bsp-support.cz petrsaroch@iol.cz

Jak je to s prohlížeči internetu na WinCE? Podívejte se na tuto stránku. Naleznete informace o dostupných prohlížečích a také popisy kompatibility s různými HTMNL kódy.

HPC a ethernet bezdrátově Společnost Proxim nabízí pro oblast Windows CE PCMCIA kartu RangeLAN2 7420CE pro bezdrátové připojení HPC do sítě (případně i pro přímou peer-to-peer komunikaci mezi více zařízeními tohoto typu).

ArtSPen - rozpoznávání rukou psaného písma pro Windows CE Přídavný modul Plus k programu ArtsKey je určen pro zadávání textů do libovolného programu, který máte nainstalovaný na svém handheldu . Stačí, když na libovolné místo na displeji napíšete znak či písmeno, a Plus je přeloží do psaného textu a vloží do okna. Můžete zadávat nové znaky a upravovat znaky v přiložené knihovně, čímž zlepšíte rozpoznávání pro jednotlivé způsoby psaní.

Ztráta dat v přístrojích s Windows CE V lednu až březnu 1999 byl na Mobil Serveru proveden průzkum uživatelů Windows CE, který zjišťoval, jak často došlo ke ztrátě dat a jaké problémy to vyvolalo pro uživatele. Přes 18% dotázaných mělo vážné problémy .

Co je nového na ce4you? Největší český web se softwarem pro Windows CE má pro vás mnoho novinek! Podívejte se co přibylo .