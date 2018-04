Archiv - Svět Windows CE - duben 1999

Bezdrátově připojeni na 8 Mb/s Firma Lucent Technologies má řešení v oblasti mikrovlnného připojení WaveLAN pro Windows CE. Tyto PC karty mají rychlost přes 8 Mb/s. Jsou velmi malé, ven z PCMCIA slotu vyčnívá asi 2 cm integrovaná anténa. Dosah je různý podle rychlosti a okolního prostředí, v otevřeném prostoru při 1 Mb/s je to přes 500 m. Na podrobnosti se můžete podívat na http://www.wavelan.com .

Přenosné a kapesní počítače na CeBITu Kapesní a přenosné počítače byly na CeBITu všude a prognóza, která tvrdí, že se jich za pár let prodá více než stolních počítačů , se začíná vyplňovat.

NEC MobilePro 800 -největší (kapesní) PC Lze MP 800 ještě pořád považovat za HPC (handheld PC - tj. do ruky)? Asi spíše ne, protože je to největší počítač s Windows CE, který je momentálně na trhu. Zde je recenze (anglicky) .

NEC MobilePro 770 Na těsném trhu handheldů se angažoval prakticky od začátku i NEC, jeho modelová řada Mobile Pro sází na profesionální uživatele, kteří jsou stále v pohybu - na cestách po podniku či po světě. Mobile Pro 770 je již pátá generace počítačů (téměř) do dlaně nesoucí jméno japonského giganta.

PenCentra 130 od Fujitsu Tabletový počítač ovládaný perem. Fujitsu zatím již několik let dodává Tablet PC, zejména pro lékařské aplikace (tzv. PC nad operačním stolem). Nyní budou v nabídce také Tablet PC s WinCE . Parametry jsou: dva typy 8" VGA baravných displejů - jeden pro použití v budovách a druhý pro venkovní použití. Dvě pozice na PC Card, fax-modem 56K V.90; audio vystup/výstup; IrDA, RS-232, PS/2 port pro externí klávesnici a myš, USB port a konektor pro docking station. Procesor MIPS 131 MHz, 16-bit video s 1 MB SGRAM, 16 MB operačnípaměti, 8 MB Flash ROM uložení zákaznických dat.

EVEREX Freestyle 540 Color Firma Everex Systems, Inc. představila nový model Everex Freestyle 540 Color , který do prodeje bude uveden koncem dubna.

Netscape na WinCE bude! Už se na tom pracuje. Alespoň to tvrdí stránka mozilla on ce .

Hewlett Packard Jornada 680 handheld PC Nové HPC od HP : 32ti bitový Hitachi procesor taktovaný na 133 Mhzích, displej má úhlopříčku 6,5 palce s rozlišením 640 x 240 bodů v 256 barvách, obrazová technologie pouze pasivní, s volitelnou "VGA Out" PCMCIA kartou na externím monitoru je možné dosáhnout rozlišení až 1024 x 768 v 256 barvách. Standardně má Jornada 16 MB SDRAM operační paměti.

Technická otázka: Mazání databází Outlookovských aplikací Otázka: Je nějak možné smazat databáze kalendáře, kontaktů, úkolů a mailů bez toho, abych musel udělat nejtvrdší reset? Odpověď: Jeden z problémů WinCE je, že se občas databáze bez vnější příčiny poruší a pak nastává problém. Například některé položky v databázi nelze smazat, nebo je nelze upravit, popřípadě se objevuje hlášení, že aplikace má málo paměti. Zde jsou dva postupy, jak vytvořit prázdnou databázi a do té potom uložit data při nové synchronizaci s PC:

Pořádně nadupaná picmicka Již jste někdy slyšeli o PCMCIA kartě 5 v 1 . Jednu s označením DataFireŽ GO! PRO naleznete zde (anglicky) . Co dokáže: analogový faxmodem (V.90), ISDN, 10Mb Ethernet, PCS celulární sítě (v USA), GSM celulární sítě. Karta vyjde na nějakých 600 USD.