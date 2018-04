Archiv - Svět Windows CE - červenec 1999

MS-DOS na Windows CE je možný

Pro Windows CE existuje emulátor, díky kterému je možné spouštět některé programy, které existují pouze pro PC. Přesvědčete se sami na této stránce. DOOM na Windows CE

Co potřebujete abyste mohli hrát DOOM na WinCE a dokonce zdarma. No přeci stačí si přečíst tento dokument. DialupMaster 1.0 for Windows CE 2.x

Kvalitní program se kterým dosáhnete: okamžité připojení na internet bez zbytečných mezi obrazovek, práci s přihlašovacími skripty - otevřené dveře ke všem providerům, počítač času připojení a další funkce. 15 denní demo nebo 15 USD. Compaq Aero 8000 podporuje Smart Card

Firma Compaq uvede na trh nový model počítače s Windows CE. Pod označením Aero 8000 bude prodáván přístroj typu HPC Pro. Bude to úplně první počítač s WinCE, který bude mít vestavěnu čtečku Smart Card pro inteligentní čipové karty. Další parametry: 64-bitový procesor SH4 na 128 MHz, maximálně 64 MB paměti SDRAM, faxmodem 56K V.90, obrazovka 10" SVGA (800 x 600), ovládání kurzoru TrackPadem. Cena nejlevnějšího modelu bude 950 USD.