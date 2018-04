Archiv - Svět Windows CE - červen 1999

Zrychlení zobrazování - editací registrů

Lze o něco zrychlit Windows CE? Díky editaci registrů je to možné. Software pro Mobilní kancelář Ericsson

Na stránkách Ericssonu, můžete najít praktický software, který vám pomůže rozchodit infračervené propojení u přístroje MC 16, u mobilního telefonu SH 888 a také u dalších mobilních telefonů Ericsson, ke kterým můžete připojit infračervený modul DI-27. Windows CE a Palm V

Ačkoliv Windows CE má být základem pro širokou škálu využití, podle vyjádření mnoha analytiků v současných oblastech nasazení nesplnil očekávání - handheldy s klávesnicí zatím neudělaly díru do světa a u počítačů do dlaně nadále kraluje 3Com s Palm produkty. bUseful Pack - užitečný Užitečník

Zasvěceným čtenářům je vše jasné již podle prvního písmenka. Ano, bProductive má bratříčka. A je to bratříček více než povedený! Již po prvním letmém seznámení nenechávají bSquare nikoho na pochybách - bUseful Pack je jasnou volbou pro každého CÉčkaře. A když říkám pro každého, myslím pro každého. Na své si totiž přijdou nejen majitelé HPC a HPC Pro - tenhle Užitečník běhá i na PPC! (Recenze 1. část a 2. část)