Archiv - Svět Windows CE - březen 1999

31. března 1999

29. března 1999

25. března 1999

23. března 1999

18. března 1999

17. března 1999

Nové přístroje s Windows CE budou předvedeny na CeBITu

Uvedení nových modelů HPC a PPC plánují tyto firmy: HP - HPC Jornado 820, PPC s barevným displejem Jornado 420, Compaq - PPC Aero 2100, Philips Electronics - PPC Nino 200, Casio - barevný model E100 ve spojení s mobilními telefony Ericsson a Nokia, a černobílý model E15. CW 11/99 obšírně referuje o Windows CE

Skutečnost, že Windows CE se pomalu ale jistě prodrápávají na trh dokazuje obsah 11. čísla týdeníku ComputerWorld. Na úvodní stránce je uvedení nového modelu Compaq Aero 2100 a v tématu týdne jsou prezentovány téměř všechny typy HPC a PPC dostupné na našem trhu. Pokud se chcete seznámit s problematikou PDA, jak ji vidí Computerworld, doporučuji CW 11/99 zakoupit. sedlak@mobil.cz Wyvern je tady! Očekávejte Rapier! A co je to Cedar?

Jaká jsou kódová jména nových verzí Windows CE? Co od těchto přístrojků můžeme očekávat?

16. března 1999

Subnotebook nebo PDA?

Otázkou, co zvolit, se v poslední době zabývá několik pramenů. Jeden článek na toto téma je uveřejněn v ComputerWorldu č. 11/99 na straně 10. Další článek je v posledním čísle Mobilit 3/99 na stranách 11 a 12. V elektronické formě je článek na Mobil Serveru od P. Zandla. Nové verze MP3 přehrávače pro Windows CE

Nyní již nepotřebujete walkmana - Palm-sized PC s WinCE je totiž možné použít jako audio přehrávač. V odkazu najdete také odpověď na otázku, co to MP3 je. Video-CD player s Windows CE

Co takhle přehrávač video-disků, s možností e-mailu, psaní dokumentů (samozřejmě formát Word 97) a Pocket Outlookem? V Číně je vše možné.

9. března 1999

8. března 1999

5. března 1999

Recenze programu obBase

MS Access to sice není, ale sílu tahle věcička rozhodně má. Zvlášť když uvážíme, že až doposud byli uživatelé HPCček (o PPC nemluvě) odkázáni pouze na Excel (až na pár šťastných jedinců, kteří mají ve stroji vypálený i Pocket Access), v němž se sice databáze udržovat jakžtakž dá, ale žádná velká sláva to tedy rozhodně není. Technický dotaz: Nastavení samočinného vypínání

Otázka: Jaké jsou možnosti nastavení samočinného vypnutí při chodu na baterie? Standardně je možné nastavit max. 5 minut a to je někdy dost málo. Jak lze toto nastavení upravit?

Odpověď: Periodu samočinné vypínání lze upravit následujícím způsobem. Nainstalujte si do HPC libovolný nástroj pro úpravu registry např. Registry Explorer a změňte následující klíč: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power] "BattPowerOff"=dword:000000b4 (Marek Brejnik marekb@magicware.cz )

2. března 1999