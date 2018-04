Archer Field PC - kapesní počítač s airbagem (představení)

Archer Field je nový přírůstek v rodině zařízení Juniper Systems. Ta již má ve své nabídce několik kapesních počítačů určených do různých extrémních podmínek. Archer Field z nich vypadá nejcivilněji, přesto jej nezastaví voda či prudký náraz. I přes odolnost je hardwarová výbava tohoto zařízení na slušné úrovni, ostatně posuďte sami:

Procesor Intel PXA270 520MHz

OS Windows Mobile 5.0

3.5" displej o rozlišení 240 x 320 bodů

64MB paměť RAM

128MB ROM

CF I nebo II slot

SDIO slot

Podpora bezdrátů chybí, Bluetooth či Wi-Fi je však možné zprovoznit přes CF či SD adaptér.

Zařízení má čtyřsměrné ovládání, na jeho těle se nachází také šest dalších tlačítek pro zapnutí/vypnutí přístroje či rychlý přístup k navoleným programům. Ve spodní části je také mikrofon.

Rozměry kapesního počítače jsou vcelku slušných 165 x 89 x 43 mm, váha však již téměř půl kilogramu, která z totoho PDA dělá pěkného pořízka. Na hmotnosti má však značný podíl magnesiový kryt a především elastomer, což je makromolekulová látka vykazující velkou pružnost podobná pěně, kterou je kapesní počítač obehnán.

Zařízení je vodě, písku, vibracím či nárazu odolné. Výrobce hovoří o "přežití" PDA při pádu na beton z výšky 1,5 metru.

Kapesní počítač (dá se tak vlastně ještě nazvat?) podrží svého majitele i ve velkém chladu či naopak vedru - dokáže pracovat v teplotách od -30 do + 50 stupňů Celsia.

Výdrž Li-Ion baterie podle údajů výrobce činí až 20 hodin, doba nabíjení činí 3-4 hodiny.

Co se softwarové výbavy týče, nechybí zařízení nic, co by neměly ostatní modely s nejnovějším systémem Microsoftu, tedy například IE, mobilní kancelář, Media Player a další programy.

Výrobce bohužel nehovoří o dostupnosti tohoto kapesního počítače ani o jeho ceně. Ta podle všeho ale nebude vůbec nízká, protože podobná zařízení se prodávají za několikanásobné ceny, než stojí běžné modely.