AquaForce - podmořská bitva za záchranu světa

Hra SkyForce, která se nedávno dočkala svého pokračování, je známa asi každému hráči gamesek na kapesním počítači. Následovala ji celá řada lepších i horších napodobenin. Z jejích úspěchů se snaží něco vytěžit i AquaForce, který se odehrává pod vodou.

Zápletku jakoby tvůrci opsali přes kopírák - lidstvo bylo téměř vyhubeno a zbytek žije pod vodou. Atlantidu chce však vyhubit robot, který převzal vládu nad světem a na vás je, abyste mu v tom zabránili. Více se dozvíte v působivém intru, to vám však bude při každém dalším spouštění hry lézt na nervy, protože nejde vypnout.

Toliko k úvodu. Finálního bosse budete moci vyzvat na souboj až po sedmi levelech, ve kterých vás na konci čekají minibossové. Než se k nim dostanete, bude to chvíli trvat a cestu se vám pokusí ztížit ostatní nepřátelé, kterých je opravdu požehnaně.

Protivníky budete se svojí ponorkou likvidovat celkem pomocí tří zbraní, na počátku jste vyzbrojeni puškou, která má pouze pomalou střelbu, sbíráním bonusů však intenzitu zrychlíte. Využít budete moci také laser, v prvních levelech ovšem pouze minimálně.

Hraní vám bude zpříjemňovat hudba, která byla podle tvůrců zkomponována přímo pro AquaForce - i přes líbivé zvuky se však nemůžeme ubránit dojmu, že SkyForce je co se atmosféry týče mnohem chytlavější. Graficky však není hře co vytknout, snad jen levely by mohly trvat déle, dohrání prvního kola zkušenějšímu gamesníkovi nezabere více než deset minut. To však nic nemění na tom, že si si AquaForce užijete kopec zábavy, zvláště pokud zvolíte obtížnější mód. V nastavení pak nechybí možnost namapování tlačítek či aktivace funkce autofire.

Hru si můžete vyzkoušet po stažení odsud - demo má však dvacet megabajtů (stahují se dva zabalené soubory - jeden pro QVGA displeje, druhý pro čtvercové). Aquaforce je omezena na spuštění pouze prvního levelu, pokud si budete chtít zahrát na svých PocketPC se systémem WM2003 a vyšším i dalších šest, připravte si nemalých $19.95.