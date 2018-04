Aprílové vtipy ze světa mobilů: nechte svého králíka říct si o masáž

Vymyslet originální aprílový vtip, na který se čtenáři chytí, není obzvláště ve světě technologií sice příliš těžké, ale na druhou stranu to může být dost matoucí. V tak dynamicky se rozvíjející oblasti se totiž dnes dá věřit téměř čemukoli.

Ostatně, naše redakce pro to má jeden historický důkaz. Před třemi lety jsme řadu čtenářů ale také množství zahraničních médií napálili naším aprílovým žertíkem s automobilem řízeným na dálku mobilním telefonem. - čtěte: Exkluzivně: vyzkoušeli jsme reálné auto ovládané mobilem

Jenže přání se mnohdy stává otcem myšlenky a tak jsme o víc než dva a půl roku později referovali o tom, že skupina německých vývojářů otestovala automobil ovládaný prostřednictvím iPhonu. - čtěte: Auto ovládané mobilem se stalo realitou

Letos navíc v redakci vyšla řada s aprílovým článkem na kolegy z Technetu, takže jsme si vymýšlení aprílových vtípků pro tentokrát odpustili. Zato jsme mohli letošní úrodu vtipů sledovat hezky zpovzdálí.

Google Translate for Animals

Asi nejpovedenější aprílový žert připravil samotný gigant Google. Pro uživatele telefonů s operačním systémem Android totiž včera speciálně uvolnil "revoluční" aplikaci Translate for Animals. Jak název napovídá, služba má být obdobou služby Google Translate. Jen místo řečí lidských překládá řeč zvířecí do nám srozumitelného jazyka. Zatím ovšem pouze do angličtiny.

Vědci sice dnes s rozpoznáváním zvířecí řeči experimentují, vše je ale v raných fázích a výzkum postupuje velice pomalu. Že je to aprílový žertík, pozná uživatel z toho, kolik druhů zvířat je k překladu na výběr. Zábavná aplikace má umět překládat řeč koček, psů, ptáků, králíků, morčat, křečků, želv, koní, kuřat, ovcí, oslů nebo prasat.

Po nainstalování tato žertovná aplikace zajisté na chvíli zabaví. Kdo by se nechtěl od svého králíka dozvědět, že potřebuje masáž? A to i přesto, že žádného králíka nemáte. Podobných vtipných hlášek má aplikace slušnou zásobu, takže pokud máte dlouhou chvilku, aplikaci si určitě zdarma vyzkoušejte. Stačí ji vyhledat v Android storu.

Server už bude psát jen o Androidu

Další docela povedený vtípek se povedl redaktorům serveru wmpoweruser.com. Ti na svém webu zveřejnili prohlášení, že od nynějška se bude toto médium věnovat už jen zprávám o platformě Google Android. Windows Mobile, která byla doposud hlavním (a téměř jediným) tématem serveru, jsou podle vyjádření do budoucna neperspektivní.

Kromě pobavení měl ale tento vtip ještě jeden účel: poukázat na fakt, že skalní fanoušci platformy Windows Mobile rozhodně nejsou spokojeni s tím, co Microsoft momentálně předvádí pod označením Windows Phone 7 Series. Je jen škoda, že doména androidpoweruser.com patří někomu zcela jinému a tak ji nebylo možné přesměrovat.

Motýli útočí

Aprílový žert si neodpustila ani další velká firma, známý výrobce čipů, procesorů a dalších komponent, Qualcomm. Ten na svém Facebook profilu zveřejnil video z tiskové konference, která se zabývala problematikou nedávných útoků motýlů na lidi. Problém prý způsobují experimentální displeje Mirasol. Využívají pro zobrazení technologii napodobující způsob, jakým odrážejí světlo právě motýlí křídla (displeje Mirasol s touto technologií Qualcomm opravdu vyvíjí, pozn. red.).

Displeje tak mají při nízké spotřebě energie velmi živé barevné podání. A právě živé barvy prý měly motýly vyprovokovat k útokům.

Nokia a Palm budou spolupracovat

Oblíbeným terčem aprílových vtipů bývá americký Palm. Možná proto, že fanouškům této značky není již několik let zrovna dvakrát veselo. Server unwiredview.com přinesl aprílovou zprávu o tom, že Palm bude nově spolupracovat s finskou Nokií. Zpráva se zakládala na už snad několik let trvajících spekulacích o případném prodeji Palmu jiné společnosti.

Podle vymyšlené zprávy se Nokia rozhodla k modelu spolupráce na poli operačních systémů. Firmy mají podle dohody vyvinout smartphone, na kterém poběží jak nový operační systém MeeGo, tak Palm webOS. Do roku 2012 se pak webOS má integrovat právě do struktury platformy MeeGo. Nokia měla do Palmu investovat blíže neurčenou částku a Palm měl z webOS udělat Open Source a začlenit ho do MeeGo.

Palm pro změnu s Applem

Obdobný nápad jako v předchozím případě dostali také na českém serveru PalmHelp.cz. Podle tamního článku má naopak dojít ke sbližování mobilních platforem OS X a webOS. Partnerem Palmu by se tedy neměl stát nikdo jiný než samotný Apple.

Autoři si dokonce vymysleli i tiskovou konferenci, které se měli zúčastnit Steve Jobs a známý zpěvák Bono Vox, který drží skrze investiční společnost Elevation Partners v Palmu významný podíl. Konání tiskovky dokládá jeden hodně rozmazaný snímek.

Supertelefon Mivvy

V redakční poště nám také přistála jedna aprílová tisková zpráva. Nenápadité a snadno prohlédnutelné dílko představovalo nový supermobil Mivvy Superguy 1. Tento výjimečný mobil nabídne kromě podpory dvou SIM, 16 megapixelového fotoaparátu s osminásobným optickým zoomem a 8 GB paměti i takové vymoženosti jako integrovaný pepřový sprej, kapesní nožík, zrcátko, lupu a detektor hladiny alkoholu v krvi. To vše za 1 499 korun.

Se zveřejněním tohoto dílka snad ani nikdo v PR oddělení Mivvy nemohl počítat. Doufejme tedy, že jsme tímto autorům udělali alespoň radost, že se s takovým nesmyslem "nepachtili" nadarmo. Zároveň věříme, že jsme si tímto vysloužili exkluzivně první kousek na recenzi.

Zasmějte se i dnes

V tomto přehledu bychom mohli pokračovat ještě hodně dlouho, ale našim cílem není vyrobit kompletní přehled letošních aprílových vtipů ze světa mobilů. S tím nám můžete pomoci vy v diskusi pod článkem. Podělte se s námi i ostatními čtenáři o to, co vás včera pobavilo. A hlavně: berte vše s nadhledem.