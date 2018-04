Mobilní apríly: Nokia se dala na mikrovlnky a teleport v Androidu

Kromě našeho vlastního aprílového vtipu se zdaněním chytrých telefonů se pochopitelně na mobilně zaměřených webech po celém světě objevila celá řádka dalších originálních žertů. A nezůstávalo jen u webů, do vtipkování se pustily i mnohé velké firmy. Některé aprílové vtipy byly opravdu promyšlené a naletělo na ně hodně lidí, jiné šlo prokouknout na první pohled. To jim však neubírá na jejich humornosti.

V diskusi pod článkem můžete přidat i další tipy na tvořivost redaktorů nebo firem.

Telefónica zpoplatňuje tiskové centrum

Je to možná vtip spíše pro novináře, ale aprílový ceník služeb tiskového centra české telefóniky nás v redakci opravdu pobavil natolik, že jsme se jej rozhodli vyhlásit nejpovedenějším aprílovým žertem letošního roku. Tiskovou zprávu veřejně najít nelze, ale pod tímto odkazem je stále k dispozici. Kompletní aprílový ceník služeb tak můžete prozkoumat sami.

Zpráva staví na tom, že v rámci restrukturalizace společnosti si na sebe musí každý útvar vydělat, a proto se tiskové oddělení rozhodlo služby pro novináře zpoplatnit. Telefónica připravila pro novináře speciální balíčky, které jsou odstupňovány podle náročnosti práce na odpovědích. Základní tarif "No comment" stojí 50 korun měsíčně a interně ho ve firmě přezdívají "němá barikáda".

Pro náročné novináře je tu za pět tisíc korun měsíčně tarif Mluvčí na drátě s 500 volnými minutami hovoru s tiskovým mluvčím Telefóniky. Vězte, že ač je nabídka tarifů docela široká, kontaktovali jsme retenční oddělení operátora a snažíme se vyjednat si lepší podmínky.

Mikrovlnná trouba Nokia

Firma Nokia se rozhodla udělat si legraci sama ze sebe i z konkurence najednou. Novinářům tak rozeslala tiskovou zprávu (i v české mutaci) o představení zcela nové mikrovlnné trouby Nokia 5AM-TH1N6 Constellation. Ta má přinést inovaci do kuchyně. Domnělá mikrovlnka má dotykový displej s uživatelským prostředím po vzoru Windows 8 a o ohřev jídla se stará speciální osmijádrový, vodou chlazený transformátor s kombinovaným výkonem 5 000 W.

Trouba má i celou řadu dalších pokročilých funkcí, například sledování očí. Tato funkce zastaví otáčení jídla, kdykoli se na něj uživatel podívá. Navíc nastavuje automaticky teplotu ohřevu podle toho, jak hladový uživatel právě vypadá. K dispozici je i fotoaparát PureFood, který automaticky sdílí obrázky připravených jídel na sociálních sítích.

Cena mikrovlnky, dostupné ve třech barevných provedeních (azurová modrého sýra, citronově žlutá a lékořicová černá) by měla být zhruba 10 tisíc korun.

Instagram pro Windows Phone

Populární fotoaplikace Instagram je asi jedním z nejžádanějších a nejočekávanějších programů na platformě Windows Phone. O jeho příchodu se spekuluje už dlouho, a tak není divu, že se na propracovaný aprílový žert, který se objevil ve Windows Storu, nachytala celá řada lidí. Obzvlášť proto, že pro mnohé se v obchodě vzhledem k časovým posunům aplikace objevila předčasně.

Aplikace s věrohodnými screenshoty a ikonou, která by Windows Phone verzi opravdu slušela, pocházela od neznámého vývojáře a najít ji šlo jenom přes konkrétní odkaz, při vyhledání hesla Instagram se neobjevila. Dnes už odkaz není aktivní a aplikace, která nešla nainstalovat (při instalaci se objevila chybová hláška), z obchodu zmizela. Inu, instalaci jsme pro jistotu vyzkoušeli i my, co kdyby náhodou, že?

Teleport pro Android

Dalším aplikačním vtípkem je teleportovací aplikace od zavedeného vývojářského studia Incorporate Apps. Určena je pro operační systém Android a na rozdíl od Instagramu pro Windows Phone jde nainstalovat a v obchodě je dostupná i dnes. Teleportovací transportér je inspirován tím z kultovního seriálu Start Trek.

Jelikož je aplikace pouze v betaverzi, umožňuje zatím přenos jen do několika vybraných světových měst. Při pokusu o teleportaci však program nahlásí jednu z mnoha připravených chybových hlášek. Pokud však uživatel vytrvá, nakonec se opravdu přenosu dočká: na displeji se objeví Street View pohled z vybraného města.

Automatický recenzent

Na serveru GSM Arena se rozhodli, že připraví nástroj pro ty, kdo nejsou spokojeni s neobjektivními a nevyváženými recenzemi mobilních telefonů. Texty jsou totiž často zaneřáděny subjektivními dojmy o pocitech z telefonu, což nejednoho čtenáře rozčílí. Na GSM Arena tak do provozu uvedli robota, který píše zcela objektivní a faktické recenze.

Kromě přesnosti a exaktnosti bez jakýchkoli subjektivních dojmů má systém ještě jednu výhodu: robot totiž umí recenze zpracovat v rekordně krátkém čase. Zatímco člověk musí telefon používat asi týden, automatický recenzent článek připraví během několika minut. GSM Arena tak například může svým čtenářům poskytnout zcela objektivní recenzi Samsungu Galaxy S 4.

Z českých luhů a hájů

Aprílové vtipy se nevyhnuly ani českým serverům a firmám. Tak například e-shop Alza.cz nabízel zákazníkům iPhone 6 s 256 GB paměti, retina displejem s nekonečným rozlišením a podporou 3D, FaceTime hovory s hologramem nebo možností přepínat mezi iOS a Windows Phone.

Kolegové ze serveru Mobilmania.cz připravili rovnou dva vtipy. Jeden o tom, že česká Telefónica ruší hlasové tarify a nově se bude volat jen přes VoIP, druhý o odstoupení předsedy ČTÚ. Bohužel to nebyl Pavel Dvořák, ale Pavel Novák a čin, který by leckdo ocenil, zůstal pouze legráckou. Dvořákův mandát v čele ČTÚ končí 30. dubna a až do roku 2015 má tento pán jisté křeslo v Radě ČTÚ.

Drobnosti ze světa

Vtipů bylo samozřejmě obrovské množství. Například Google připravil speciální upravené mapy pro hledače pokladů nebo si přes Gmail Blue dělal legraci z Microsoftu. Internetový gigant také představil službu Google Nose, česky Google Nozdry. Ta umožní na androidích zařízeních vyhledávat pomocí pachových stop.

Sony na Facebooku představilo novou řadu příslušenství pro domácí mazlíčky, server My Nokia Blog informoval o tom, že Nokia se vrací ke zatracené značce Ovi. Ta má nahradit současné Here.

Server Windows Phone Daily zase přinesl informace o brýlích Nokia Seidhr, což má být konkurence pro Google Glass.

Výrobce herního příslušenství Razer představil první herní myš kombinovanou s mobilním telefonem.

Na čerstvě vzniklém Twitter účtu BB10Leaks se objevila údajná roadmapa zařízení BlackBerry pro nadcházející rok. Hezky vypadající únik však byl jen aprílovým žertem, na který skočila řada světových médií (třeba server CrackBerry) i česká Smartmania. My víme, že skutečná roadmapa výrobce vypadá trochu jinak a zavádění novinek bude rychlejší, než ukazoval aprílový únik. Do konce roku uvidíme minimálně tři, možná čtyři nová zařízení a aktualizaci na BB10 pro tablet PlayBook. A to už Apríl rozhodně není!