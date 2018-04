Aprílové mobilní vtípky: Blackberry bez displeje nebo vlastní iStore

Telefon Blackberry bez displeje, který prezentoval server zdnet.com, byl na rozdíl od mnohých jiných vtípků opravdu docela podařený. "Celá mánie kolem dotykových obrazovek je jen výstřelek," psalo se ve zprávě. Stejně se už prý pokročilejší uživatelé na displej skoro nedívají, zprávy se píší po paměti a využívá se vymožeností, jako je hlasové vytáčení.

Aprílové Blackberry, původně navržené pro zrakově postižené, pobavilo čtenáře tím, že se bude zabývat pouze skutečně naléhavými zprávami, všechny ostatní okamžitě odstraní. Ty důležité převede do hlasové podoby a začne je vyřvávat na uživatele. Ten, kdo staromilsky lpí na displeji, si může kupit luxusní verzi telefonu s vestavěným mini projektorem.

Apple Store by chtěl mít každý

Že je Apple fenomén dneška, potvrzuje množství aprílových vtipů, ve kterých se objevil. Nás zaujal nápad se speciálním Apple Storem pro figurky Playmobil. Fanoušci Apple si tak podle aprílové zprávy mohou pořídit svůj vlastní iStore a mít ho doma. "Každý produkt Apple, ať už šlo o iPhone, iPad nebo cokoliv jiného, si vydobyl respekt ve své kategorii," říká na videu Matthew Chwat, grafický designér z firmy Just Got Contact.

Obchod je na videu proveden do nejmenších detailů, pochopitelně včetně všech přístrojů, které si tam mohou figurky koupit. Za 179,99 dolarů dostanete dvoupatrový Apple Store, včetně figurek prodavačů. Aby byla iluze dokonalá, můžete si koupit za 49,99 dolarů i frontu čekajících na nový iPad. No, kdyby jich Apple skutečně pár vyrobil a trochu slevil, kdo ví.

Analogový iPhone

A co tenhle? Na App Store se má během několika týdnů objevit aplikace Lomography. Její autoři vám dají možnost vrátit se přímo se svým iPhonem k analogové fotografii. K dispozici budete mít 36 snímků, stejně jako tomu bylo u kinofilmu a pokud je vyfotíte, musíte koupit a vyměnit film. Součástí budou i vodící políčka na okrajích filmu, stejně jako řada dalších efektů.

Mobilní apríl

Aplikace bude náhodně pořizovat některé snímky rozmazané, podexponované či pořídí úplně bílé políčko. Vše proto, aby byl analogový zážitek co možná nejlepší. Také přetočit film bude třeba manuálně, a to kruhovými pohyby po displeji. Ani fotky nebudou hned. Může to trvat i tři týdny, než se na ně podíváte.

Vzteklí pitomci

Na webu společnosti Atlassian se objevila parodie na populární Angry Birds, a sice nová hra Angry Nerds. V oficiální tiskové zprávě se píše: "Tým vývojářů vyzbrojených vtipem a humorem tu bojuje proti zlu. Je to drama větší než v Romeovi a Julii nebo Pánovi prstenů." Redakce skoro lituje, že povedená trička nejsou reálná. Pobavil nás také maličko dvojznačný název. Jde o vzteklé počítačové maniaky, nebo pitomce? Zato hru si opravdu můžete zahrát, a to na této adrese. Pokud to zkusíte, zjistíte, že prohrát bude opravdu složité.

Zákaz prodeje iPhonů v USA a symbianové Nokie

Dva zpravodajské žertíky, které jsme našli, maličko postrádají invenci. Server GSMArena.com možná v pět hodin ráno polekal několik rozespalých amerických fanoušků iPhonu zprávou, že Nokia vyhrála soudní spor s Applem a dosáhla zákazu prodeje Apple produktů v USA. Podle aprílové zprávy bude Nokia o podobný zákaz usilovat i v Evropě. Server phonescop.com se přidává k všeobecnému veselí, a to nemastnou neslanou zprávou, že Nokia změnila názor a ve svých telefonech bude používat Android.

Na jaké, možná vtipnější, apríly jste narazili vy?