Aprílek na českém internetu

Aprílové žerty jsou na českém internetu poměrně oblíbenou záležitostí a většina redakcí nelení pro svůj server na prvního dubna vyrobit alespoň jednu zaručenou zprávu. A jelikož letos připadl apríl na sobotu, rozhodli jsme se vám přinést takový malý přehled aprílů, které na vás v sobotu čekali.

Nejvíce popularity si získal Český SPT Telecom, který k prvnímu dubnu koupil hned dvě další internetové společnosti. Kromě Mobil serveru i Lupu, což se můžete dočíst i v tomto článku. Zatímco Lupa se smířila jen s prohlášením pro veřejnost, Mobil server okamžitě změnil design, aby tak reflektoval změnu majitele. Tento design můžete vidět zde.

Shodou okolností oba servery také zveřejnily několik naprosto a zcela nezávislých pohledů na telekomunikační scénu. Zatímco Lupa soudila, že Český Telecom si zaslouží citlivý přístup, o levnějším telefonování přes Český Telecom a o srovnání s konkurenčními IP call nabídkami jsme psali zcela nezávisle zde na Mobil serveru. A aby toho nebylo dosti, ještě jsme vás informovali o sporu o WAPovou ochrannou známku, který vyprovokovala firma WAP čistící systémy. Je to konec WAPu, ptal se Milan Hába v článku WAP skončil u soudu?

Náš aprílový žertík byl vámi po zásluze oceněn - diskusní fórum zde je nacpáno reakcemi. Někteří lidé si ale apríla všimli pozdě a našli se i tací, kteří mi rozzuřeně volali na mobil, jaká že jsem to svině. Zpravidla jsem odvětil do sluchátka, že mne ruší ve Frankfurtu při přestupu na letadlo na Bahamy... Z jiného soudku byl náš článek o tom, jak operátoři reagují na nestandardní situace - v tomto případě šlo o skutečně provedený a nafilmovaný test, kterak zareaguje obsluha prodejen RadioMobilu a EuroTelu na umístní propagačního panáka konkurenta před prodejnu. Pozor: prosíme o vrácení panáků, byly vypůjčení!

Aprílem vyváděli i na Živě a i zde se pustili do telekomunikací - podle Tomáše Holčíka může monopol skončit, neboť přenositelnost čísla je vyřešena. Komu to nestačilo, početl si ještě v seznámení s novým CMYK monitorem vhodným pro předtiskovou přípravu, nebo o Winuxu, nové linuxové distribuci pod hlavičkou Microsoftu. Přiznám se ale, že loňský apríl se Živě vyvedl dle mého soudu lépe - zejména Warez hlídka byla velmi vtipná. Možná je to ale tím, že ani Souborovou hlídku, kterou Warez hlídka parodavala, na Živě nenajdeme.

Desetiminutový kurz,jak se stát webmasterem, najdete na Grafice. Pokud neumíte svahilsky, nebo nevěříte podkladům stránky pod půl mega, už je možná pro vás zbytečností...

Svět namodro také přichystal velké množství aprílových článků, je jich tolik, že ani není možno je vyjmenovat. Některé byly méně nápadité, jiné více a nejvíce mne zaujalo tvrzení, že Neviditelný pes fúzoval se Světem namodro a tedy vlastně také přechází pod Český Telecom, v jehož stáji Svět namodro již dlí. Hm... napadlo vás, kdo tedy vlastně bude šéfredaktorem zpravodajských serverů Telecomu? Haloooo? Budu to já? Svět namodro při svém tvrzení mazaně využil skutečnosti, že Neviditelný pes se obarvil namodro...

Jen tak na okraj Dan Dočekal se nechal vyvést aprílem od Gamestar, který si místo apríla dal hacknutou titulní stránku. Na Světě namodro se hned oběvila hláška, že je někdo hacknul a když se ukázalo, že je to apríl, tak Dan Dočekal ihned připravil článek, že GameStar má mizerně zabezpečený server, všechno zdokumentoval a málem ho hacknul sám. Jenže Vreco mi tvrdí, že mu to GameStaráci udělali schválně, já nevím, jsou to NTčka, tam je možné všechno.

Když už jsme u Psa - ten konstatoval, že premiér Zeman právě kvůli novinářským hyenám typu Ondřej Neff abdikoval. Ostatně na přání Zemanovo Ondřej Neff Psa přebarvil namodro. Komu to nestačilo, mohl si koupit boty se značkou Neff´s - ta nejpohodlnější obuv na světě.

Porciaprílu přinesl i BonusWeb. První článek: Hideouš & Kryplouš - válka na psychiatrii Už jste se někdy setkali s akční poválečnou real-slow strategií? Další recenze připravovaných her a informace o odvolání projektu Diablo II potěší nebo rozmrzí. Bohatá obrazová dokumentace.

Pokud mne hůj přehled o serverech neklame, je to zhruba vše, co jsem na aprílovéminternetu našel. Vzhledem k tomu, že apríl připadl na sobotu, další redakce se asi příliš nesnažily, například iDnes apríla vypustila, ačkoliv jsem se z prvu domníval, že zpráva o zabití čtyřicítky ruských okupantů čečenskými bojovníky je také aprílovkou. Ale potrvdil ji i Reuters, který si na apríla moc nepotrpí...