Applu stačily čtyři generace iPhonu, aby změnil mobilní svět

Proč iPhone změnil mobilní svět? Důvodů je hned několik. Tak především je to již od první verze povedený přístroj, který nabízí něco zcela nového. Druhým důvodem je jistě vhodně nastavený marketing společnosti Apple. A pak můžeme spekulovat o něčem virtuálním, co lze jen těžko specifikovat. Často se "to něco" nazývá WOW efektem.

Výrobky Applu byly revoluční, a nebo přinejmenším velmi zajímavé, vždycky. Stejně tak ale Apple představoval spíš alternativu mainstreamové produkci, než aby to byl masový produkt. Tedy vyjma domovských USA, kde hrál vždy první ligu. Opět za to mohla částečně i politika společnosti, která ostatní trhy často cenově více či méně znevýhodňovala.

První globální průlom přišel s přehrávači iPod, které se staly synonymem pro kapesní hudební přehrávače. Prodalo se jich celosvětově miliony.

A pak přišel iPhone. O mobilu od Apple se spekulovalo dlouho, představen byl ale až v lednu 2007. A hned vzbudil povyk dlouho nevídaný. Jako jeden z prvních přinesl kompletní dotykové ovládání, jako úplně první pak s funkcí multidotyku. A těch nej a prvenství bylo mnohem víc.

Ale teď si dovolíme malou odbočku. Stejně jako má iPhone hodně příznivců, má stejně velkou skupinu odpůrců. V každém případě vzbuzuje tolik emocí, jako žádný jiný mobil za posledních pět let. A dost možná za celou historii mobilní komunikace.

Fanoušky teď nechme stranou, podívejme se na odpůrce. Ti vyčítají Applu leccos, ale se stejnou vervou se pouštějí do množství článků, které média (včetně toho našeho) o iPhonu nabízejí. Prý si to Apple platí a podobně. Ne, můžeme vás ubezpečit, že neznáme nikoho z Apple, kdo by měl na starosti novináře v České republice a není nám známo, že by si kdy Apple zadal přímo v ČR reklamu. Počet článků jednoduše reaguje na zájem čtenářů o iPhone a ten je enormní. Neutichl s žádnou generací přístroje a nevypadá to, že by se tak mělo stát ani po uvedení nejnovější čtvrté generace.

Ale zpět k tajům úspěchu iPhonu (a dnes už i většího sourozence iPadu). Apple při konstruování prvního iPhonu neměl s oborem žádné zkušenosti. A to bylo dobře. Nemusel se otáčet za dosavadní produkcí a nemusel přemýšlet, jestli nový styl ovládání zákazníci přijmou, nebo ne. Čistý stůl a čistý papír stojí za úspěchem iPhonu. Ale také rozumné plánování, určité restrikce v prodejích a průběžné inovace.

První iPhone měl hodně předností. Ale i hodně nedostatků často způsobených záměrným omezením některých funkcí. Asi to byl záměr, jejich povolení v dalších generacích spolu s postupným inovováním produktu zajistilo iPhonu stále vzrůstající prodeje. Když se podíváme na aktuální prodejní celosvětové statistiky výrobců mobilů, tak podle agentury Gartner v prvním čtvrtletí letošního roku Apple prodal 8,36 milionu iPhonů a celosvětově drží tržní podíl 2,7 procenta.

Apple tak za pouhé tři roky v byznysu téměř dohnal strádající Motorolu, která mimo jiné stála u zrodu éry mobilních telefonů, a také Sony Ericsson. A k tomu všemu stačil Applu fakticky jediný model, s prodejní cenou šestkrát vyšší, než kolik dostává průměrně za jeden prodaný mobil Nokia. Detailní informace najdete v tomto článku.

I odpůrci iPhonu musí Applu přiznat, že díky němu je dnes trh přesycen chytrými telefony za rozumnou cenu, a že je k nim především dostatek softwaru za přijatelné poplatky nebo dokonce často i zadarmo. V době přediphonové trhu vládl Symbian, který dnes můžeme považovat za nultou generaci operačního systému pro smartphony. Nebyl špatný, ale kvůli prodejní a vývojové politice Nokie ho jen málokdo považoval za plnohodnotně využívaný operační systém. A pak tady samozřejmě byla mobilní Windows, ale ta přímý souboj s OS iPhonu prohrála a čekají na svou reinkarnaci v nové verzi 7.

iPhonu můžeme děkovat za nástup Androidu, za specifické systémy Samsungu a dalších výrobců, za rychlý vývoj (někdy až překotný) a i za slušné ceny smartphonů. Přestože jsou iPhony drahé, tak konkurence chrlící množství modelů pouští do přímého souboje s iPhonem jen ty výjimečné. Mnoho dalších prodává za dříve nemyslitelné ceny. Dnes koupíte slušný smartphone již pod čtyři tisíce korun. S navigací, solidním foťákem a s mnoha dalšími funkcemi.

Ano, ceny by šly dolů i bez iPhonu, ale konkurence by asi nebyla tak velká a pokles by nebyl tak razantní.

Nutno dodat, že konkurence v posledním roce iPhone skoro dohnala. Čtyřka sice opět uskakuje s obřím rozlišením displeje, to se ale konkurentům podaří jistě rychle dohnat. Dotykové ovládání iPhonu ale doháněla konkurence minimálně dva roky a až v posledních měsících začal třetí iPhone ztrácet dech. Často jen kvůli tomu, že konkurenční operační systémy se téměř dokonale inspirovaly právě iPhonem.

Na závěr musíme zmínit ještě jednu geniální myšlenku Applu, kterou bezesporu byl a je App Store. Včetně nucené instalace iPhonu a dalších náležitostí, které mnoho lidí Applu vyčítá a kvůli kterým mu nemohou přijít na jméno. App Store není dokonalý a některé restrikce se nám mohou zdát nepochopitelné. To ale nesnižuje obrovský podíl Applu na tom, že dnes jsou smartphony tím, čím měly být už od počátku jejich éry.

Software už nemusí nikdo hledat, platí se za něj rozumné částky, není problém s jeho instalací a především tento systém uživatelé přijali a používají. Z App Store už bylo staženo pět miliard aplikací, čímž se nemůže pochlubit nikdo jiný. Na App Store je v současné době 225 000 aplikací, což je bezkonkurenčně nejvíc.

Právě to je mimochodem ten největší rozdíl od Symbianu. Mobilů se Symbianem se do uvedení iPhonu prodalo mnoho milionů, ale jako smartphone jej využívala jen malá část zákazníků. Software se musel hledat, často byl problém s jeho koupí, certifikáty a především byl nesmyslně drahý. Právě to Apple změnil a minimálně za to si iPhone zaslouží velkou pochvalu i u těch největších odpůrců.

Lze si jen těžko představit, že Apple jednou někdo třeba jen dostihne v tržbách, které mu dokázal vygenerovat za tři roky jediný produkt na trhu. Jsou to miliardy dolarů. A to nejen díky snovým prodejům, kdy firma v nejbližších dnech čeká stomiliontého majitele iPhonu, ale právě i díky veleúspěšnému App Storu a onomu WOW efektu, který na jednoho působí jako magnet a na druhé zase přesně naopak.