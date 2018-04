Apple vydělává stále víc, výrobci androidů paběrkují nebo rovnou brečí

Jak informuje Wall Street Journal, podle investiční společnosti Canaccord Genuity v prvním čtvrtletí Applu patřil podíl 92 procent provozního zisku vytvořeného osmi největšími výrobci chytrých telefonů. Údaje ale nezahrnují soukromě vlastněné výrobce (bez veřejně obchodovatelných akcií), jako je čínské Xiaomi nebo indický Micromax.

Apple si tak podle Canaccord Genuity meziročně výrazně polepšil, když mu v loňském roce patřil podíl 65 procent. Druhý je Samsung, kterému patří podíl 15 procent. Součet podílů přesahující 100 procent investiční společnost vysvětluje tím, že někteří výrobci nevydělávají nic nebo je jejich výroba dokonce ztrátová.

Apple by měl byznysu se smartphony nadále dominovat a to přes to, že mu patří jen okolo 20 procent tržního podílu. Apple objednal u dodavatelů rekordní množství součástek pro nové iPhony, které se dostanou do prodeje na podzim.

Ostatní výrobci tak růžové vyhlídky nemají. Samsung očekává menší zisky, než byl původní odhad. HTC oznámilo čtvrtletní ztrátu a Microsoft odepsal 80 procent z původní hodnoty převzaté Nokie.

Důvodem vysokých zisků Applu je vysoká cena jím vyráběných iPhonů. Ostatní výrobci si tak vysoké ceny nemohou dovolit nebo neprodají tolik dražších chytrých telefonů.

Apple vloni globálně prodal jeden iPhone v průměru za 624 dolarů. Průměrná cena smartphonu s operačním systémem Android byla jen 185 dolarů.

Apple navíc za fiskální čtvrtletí končící 28. března meziročně prodal o 43 procent více iPhonů a to ještě za vyšší cenu. Nové iPhony 6 a 6 Plus Apple prodal o 60 dolarů dráže, v průměru za 659 dolarů.

Dokonce i Samsung, který nabízí smartphony všech cenových kategorií, nyní trpí nasycením trhu. Minulý týden jihokorejský výrobce oznámil, že očekává snížení zisku a to už v sedmém čtvrtletí v řadě za sebou.

Canaccord Genuity uvádí, že když byl v roce 2007 uveden na trh první iPhone, tak dvě třetiny zisku z celého odvětví se smartphony brala Nokia. V roce 2012 si už zisk z celého odvětví na půl rozdělil Apple se Samsungem.

Nutno podotknout, že samotný prodej smartphonů je pro řadu výrobců jen částí byznysu. Microsoft nebo čínské Xiaomi vydělávají na prodeji aplikací, příslušenství nebo dalších položek spjatých s prodejem smartphonů. Samsung zase vydělává na výrobě komponentů pro jiné výrobce. Některým firmám pak plyne nezanedbatelný příjem od konkurence za patenty.

