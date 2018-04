Applele - telefony s jablkem ve znaku

Microsoft se snaží jak může, aby se mu podařilo proniknout i do segmentu mobilních telefonů. Několik přístrojů s jeho platformou Microsoft Smartphone se chystá vstoupit na trh (Sendo Z100), ale co konkurent Apple? Že by si nechal lukrativní trh s telefony uniknout? Zatím jedinou souvislost se společností Apple na poli mobilních telefonů můžeme najít u společnosti Danger, která se ale omezuje jen na přítomnost jednoho ze zakladatelů Applu, Steva Wozniaka, ve vedení společnosti.

A co tedy Applele? Applele bohužel také nemá s Applem mnoho společného. Jedná se o projekt jednoho japonského fanouška značky Apple, který má zřejmě hodně času a tak se zabývá designérskými kreacemi na téma jeho oblíbené značky Apple. Aby se nedostal do křížku s majitelem ochranné známky Apple používá jméno Applele, ale v některých případech si nenechá ujít použít u svých kreací legendární logo Applu, které ale pro jistotu nechává celé, nenakousnuté. O jeho výtvorech se prý dozvěděl již i samotný Apple, ale od všech představených nápadů se distancuje. To je ale škoda, protože pan Isadu Sanada, jak se onen japonský fanoušek Applu jmenuje, má talent a jeho výtvory stojí minimálně za pozornost. Některé zahraniční zdroje však tvrdí, že i Apple nějaký ten telefon chystá, zatím ale nejsou známé žádné detaily.

Podívejte se, jak si pan Sanada představuje mobilní telefony s jablkem ve znaku a pokud vás zajímají i jeho další designérské kreace, navštivte jeho domovskou stránku, kde najdete množství dalších přístrojů, kterým rozhodně nechybí nápad. Autor u svých výtvorů neuvádí žádné technické detaily, ty si budou muset domyslet společnosti, které po nápadech pana Sanady sáhnou. Jestli se tak ale někdy stane, je zatím ve hvězdách.

Na prvních dvou fotografiích je véčkový telefon, který autor představil veřejnosti v březnu letošního roku. Tvar telefonu vzdáleně připomíná dámský Samsung A220, určený pro CDMA sítě. Pokud se ale podíváte na klávesnici přístroje, možná vás napadne, kde možná čerpala Nokia nápady pro svůj nový model 3650...

To musí být telefon od Applu! Ale kdepak, podívejte se pořádně na logo telefonu. Jablko by sedělo, ale není nakousnuté. Je však nutné dodat, že i tato kreace se panu Sanadovi opravdu povedla. A jelikož je autor z Japonska, musí i telefon být véčko. No řekněte sami, není hiPhone R4 opravdu krásný?

Další dva obrázky představují telefon hiPhone R5, který autor vytvořil před pár dny. Komu se nelíbí véčka, musí zaplesat nad klasicky koncipovaným přístrojem, který sice nemá integrovanou anténu, ale to mu snad odpustí především majitelé a fanoušci Nokie 7110, z které si autor vypůjčil ovládací váleček. Že by se model R5 měl dát použít pro MMS zprávy, naznačuje integrovaný fotoaparát. Autor ale neuvádí, jestli je tento koncept určen pro GSM sítě, nebo již pro sítě třetí generace. Pevná anténa by mohla ukazovat spíš na druhou možnost.

Poslední kreace je nejstarší a pan Sanada jí vytvořil již před rokem. Dle vysouvací antény jí autor připravoval pro japonské operátory, možná se nechal inspirovat nástupem první sítě třetí generace Foma u společnosti DoCoMo. Telefon je opět véčko a autor opět nevynechal integrovaný fotoaparát a samozřejmě ani barevný displej.