Apple zvažuje, že povolí vývoj aplikací třetích stran pro iPhone

Steve Jobs se totiž nechal slyšet, že Apple zvažuje, že umožní nezávislým vývojářům vyvíjet aplikace pro iPhone. Údajně však ve firmě na toto téma probíhá poměrně veliký vnitřní boj. A i když Apple nakonec dospěje k závěru, že vývoj aplikací povolí, není jisté, jaká bude jejich podoba a jak moc bude operační systém opravdu otevřený.

Je totiž dost možné, že Apple povolí pouze vývoj webově založených aplikací jako jsou Widgety. I ty by jistě pomohly rozšířit funkcionalitu nového telefonu, ale asi by jim zůstalo zapovězeno využití všech možností přístroje. Navíc by asi mnohé aplikace fungovaly pouze při připojení k internetu.

Na konečné rozhodnutí si budeme muset ještě nějakou dobu počkat. Doufáme ale, že Apple nakonec vývoj externích aplikací dovolí, i když bude třeba klást velký důraz na jejich certifikační proces. Svět chytrých telefonů by totiž tento fakt jistě posunul zase o kus dále.