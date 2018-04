Apple zuří, Samsung Galaxy Tab 10.1 dostal chytrý kryt jako iPad

Smart Cover pro Apple iPad je originální příslušenství, které zpříjemňuje používání tabletu a zároveň chrání jeho displej. Není divu, že se podobné příslušenství objevilo i jako doplněk pro jiný tablet.

Je jím Samsung Galaxy Tab 10.1 a kryt s názvem Smart Case pro něj nabízí společnost Anymode. Výrobce jej ale prodává bez schválení Samsungem. Není to tedy příslušenství, které by Samsung posvětil. Schválené kousky nesou značku "Designed for Samsung Mobile", ta na Smart Case tedy chybí.

Apple ale nabídka nového příslušenství poměrně naštvala. Samsung, který již čelí žalobám ze strany Applu, se tak do celé situace vložil a Anymode donutil příslušenství stáhnout. To umožnily nadstandardní vztahy mezi Samsungem a Anymode. Ostatně, šéf Anymode je synovec šéfa Samsungu.

Oficiálním důvodem stažení krytu z prodeje je ale neoprávněné použití značky "Designed for Samsung Mobile". Tento problém se snaží firmy vyřešit. Prozatím prý nebyl prodán ani jeden kus krytu.

Samsung možná kryt nechal z prodeje stáhnout jako ústupek Applu, který by mohl firmu opět nařknout z kopírování. Jenže ani Apple nevyráběl daný typ příslušenství jako první. Firma InCase nabízela svůj kryt Convertible Magazine Jacket pro Apple iPad dřív než Apple svůj Smart Case.