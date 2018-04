Apple optickou iluzí ztenčil iPhony 6 během tiskové konference

Ačkoli iPhone 6 tloušťky 6,9 mm ubral v pase jen sedm desetin milimetru, což je oproti 7,6 mm tenkému modelu 5s zeštíhlení jen o devět procent, na projekci během představení se přístroje zdály být výrazně tenčí.

Apple totiž využil zaoblených hran obou novinek a chytrého nasvícení, čímž oblé okraje iPhonu 6 (Plus) splynuly s tmavým pozadím, zatímco ostré hrany iPhonu 5s zůstaly zvýrazněné. A optická iluze byla na světě.

Na tento tah Applu jako první upozornil server Quartz, podle kterého nové iPhony nepůsobily o 7 resp. 9 procent štíhleji, ale zdály se být tenčí rovnou o třetinu.

Britský deník DailyMail pak propočet upřesnil a publikoval, že tenčí z nových iPhonů se oproti předchůdci jevil štíhlejší o 34,2 procenta, model s dovětkem Plus pak působil o 29,5 % tenčím dojmem.

Jinými slovy: iPhone 6 se na přiložených snímcích z tiskové konference tváří jako 5mm střízlík, verze Plus pak budí dojem 5,36 mm tenkého telefonu. Pokud by to tak bylo, menšímu z nich by právem náležel titul nejtenčího smartphonu, verze Plus by pak byla v těsném závěsu na druhé příčce.

iPhone byl nejtenčí a měl nejjemnější displej, ale to už neplatí

Ačkoli dnes iPhone 6 nejtenčím smartphonem není, Apple i na tento titul ve své historii dosáhl. V roce 2010 přišel iPhone 4, který kromě nejjemnějšího displeje Retina zaútočil také tloušťkou pouhých 9,3 mm.

Superlativy na adresu 7,6 mm štíhlého pasu se hemžilo i představení iPhonu 5s o dva roky později (září 2012). Ale tehdy již bylo značně diskutabilní, zda právem.

O celý milimetr tenčí Oppo Finder již byl totiž v prodeji, papírově štíhlejší byl i Huawei Ascend P1 (6,68 mm) nebo Motorola RAZR XT910 (7,1 mm). Ovšem poslední dva jmenované neměly stejnou tloušťku po celé délce těla, v místě objektivu se totiž jejich tloušťka značně zvyšovala.

Dnes by se iPhone 6 s tloušťkou 6,9 milimetru nedostal ani do první pětky nejtenčích smartphonů. Nejtenčí je aktuálně čínský Gionee Elife S5.1 (5,1 mm), kterého následuje jeho předchůdce Elife S5.5 (5,5 mm).

Na třetí příčce je pětipalcový Vivo X3, který má v pase 5,75 mm. Následuje loni představený Huawei Ascend P6, jehož tloušťka se zastavila na 6,18 mm. Na páté příčce je pak přerostlý phablet Sony Xperia Z Ultra, jež má sice 6,44palcový panel, ovšem jeho tloušťka činí jen 6,5 mm.