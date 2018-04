Úřady berou Applu munici, zrušily mu už druhý důležitý patent

Předběžné zrušení důležitých patentů vnáší do sporů ještě více komplikací. Apple nyní totiž může úřadu předložit argumenty, které by měly hovořit pro platnost patentů. Definitivní rozhodnutí o osudu vynálezů je tak stále v nedohlednu a vůbec není jisté, jak to nakonec s platností bude.

Tato nejistota znamená zkomplikování několika sporů. Patenty, které USPTO (United States Patent and Trademark Office) předběžně zrušil, totiž figurují v několika sporech, které Apple už dlouho vede se svými rivaly.

Patent číslo 7 469 381 popisuje efekt "gumového odskočení" při posouvání na konec seznamu položek. Patent je součástí hlavního sporu Applu se Samsungem v Kalifornii a úřad jej předběžně zrušil koncem října. Tato největší bitva obou rivalů se přitom táhne už déle než rok.

Začátkem prosince pak tentýž úřad rozhodl o předběžné neplatnosti všech součástí patentu číslo 7 479 949, který bývá i právníky Applu nazýván jako Jobsův patent. Nese název "Dotykové zařízení, metoda a grafické rozhraní pro určování příkazů za pomoci heuristiky" a je důležitý proto, že má souvislost s multi-touch technologií.

Tento patent není součástí největšího sporu s korejským soupeřem, hraje však roli v několika dalších dílčích sporech. Je například součástí sporu Applu a Samsungu u americké komise pro mezinárodní obchod (ITC).

Patent byl také součástí soudních tahanic Applu s HTC, ale ty jsou díky nedávné vzájemné licenční dohodě už minulostí.

Z porušování patentu Apple vinil také Motorolu, ale soudce Posner v tomto sporu už předznamenal to, co nyní zveřejnil patentový úřad: valnou část patentu prohlásil za neplatnou a Motorola podle něj porušovala jen některé drobné detaily.

O tom, jestli tedy nakonec bude mít současné zkoumání USPTO vůbec nějaký vliv, rozhodne až finální výsledek přezkoumání.