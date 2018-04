Apple zřejmě vyhraje spor s Nokií. Jde o stovky milionů dolarů ročně

Soudce James Guildea z Komise pro zahraniční obchod (ITC) došel v předběžném rozhodnutí k závěru, že firma Apple neporušila žádný z pěti patentů, které uvedla Nokia ve své stížnosti z prosince 2009. Týká se to zejména patentů na technologie použité v mobilním telefonu iPhone 3GS a přehrávači iPod Nano. O soudcově verdiktu však bude muset rozhodnout celá komise a termín na to má do letošního 1. srpna.

Právní souboj mezi oběma velkými rivaly ve vysoce perspektivním segmentu "chytrých" telefonů trvá od podzimu 2009, kdy Nokia předložila americkým soudům a poté i ITC první žaloby. Apple na to reagoval protižalobami na Nokii kvůli porušování svých patentů V současné době se firmy soudí až o stovky milionů dolarů ročně na licenčních poplatcích.

ITC také sdělila, že přezkoumá rozhodnutí svého soudce, který v lednu zamítl stížnost společnosti Eastman Kodak na nedovolené využívání její patentované zobrazovací technologie firmou Apple a kanadským výrobcem chytrých telefonů Research in Motion. Konečné rozhodnutí komise v tomto případu se čeká v květnu.