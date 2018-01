Kauza zpomalování iPhonů neutichá. K soudu míří hromadné žaloby

Přibližně před rokem Apple začal do systémových aktualizací přidávat nástroj ke sledování baterie. Ten při zhodnocení její horší kondice významně omezí takt procesoru, aby se zabránilo rychlejšímu vybíjení článku, které v krajním případě vede k vypnutí přístroje.

Tento zpomalovač v systémových updatech byl však jakýmsi utajovaným „bonusem“, o kterém donedávna neměl nikdo mimo Apple ani zdání.

Stárnoucí iPhony s novými updaty se citelně zpomalovaly, což uživatelé logicky připisovali vyšším nárokům na výpočetní výkon, který s sebou nové verze operačního systému obvykle přinášejí. Náročnější uživatelé kvůli zpomalení houfně kupovali nové iPhony, citelně levnějším a dost účinným receptem by přitom byla výměna baterie. To však ještě nedávno nikdo netušil.

Kauza battery gate naplno propukla v půli prosince a od té doby se na Apple řítí hromadné žaloby majitelů zpomalených iPhonů, kteří se konáním firmy cítí obelháni.

Téměř čtyřicet žalob jen na území Spojených států

Záležitost z právního hlediska poctivě mapuje web Patently Apple, na kterém se shromažďují všechny na Apple podané žaloby. Podle serveru ZDNet jich jen na půdě USA už uživatelé podali 39.

Během minulého týdne bylo podáno pět nových žalob, jednu z nich přitom podala právní kancelář Hagens Berman, která v minulosti konto Applu vítězným právním tažením ohledně neoprávněné manipulace s cenami v elektronickém knižním katalogu iBooks Store odlehčila o nezanedbatelných 450 milionů dolarů.

Minulý týden ve středu byla podána žaloba, jež Apple viní mimo jiné z podvodu, nečestného jednání, zásahu do movité věci, porušení smluvních povinností a spravedlivého jednání. Za velmi problematický je považován především neoprávněný zásah do movité věci bez souhlasu majitele. Od 90. let, kdy v USA z důvodu množících se útoků na počítačové sítě došlo ke změně legislativy, se totiž takové konání dotýká i softwarových zásahů.

Na tom je postavena i žaloba uživatele ze San Jose, podle které tento nepovolený zásah degraduje výkon iPhonů. V odůvodnění firmu podezřívá z protlačení aktualizací iOS 10 a 11, které si vyžádaly vyšší hardwarové nároky, i na typy iPhonů, které tyto výkonové požadavky nemohly splnit a tím negativně ovlivnily výkon a užitnou hodnotu dotčených telefonů.

V důsledku toho majitelé takových přístrojů utrpěli majetkovou újmu, jelikož jejich iPhony doznaly dlouhodobého zhoršení výkonu a tím i kvality používání a hodnoty. Tímto měli být uživatelé tlačeni k pořízení nového iPhonu, z čehož měl Apple ekonomicky profitovat.

Současný stav, kdy je proti Applu vedeno 39 žalob, se vší pravděpodobností není konečný a další budou přibývat. Apple sice už před několika týdny, kdy řízené zpomalování přiznal, nabídl citelně levnější výměnu baterií dotčených generací iPhonu, ovšem v současném stavu by právní ataky zřejmě nezastavila ani jejich plošná bezplatná výměna.

Kromě hromadných žalob na půdě USA se bude Apple zodpovídat i před soudy v dalších regionech, konkrétně v Kanadě, Izraeli, Francii, Jižní Koreji, Rusku nebo Vietnamu. Celkový počet žalob kvůli zpomalování se tak vyšplhal na 45.