Apple zlevnil iPhony 5s a 5c, novinka iPhone 6 přijde do Česka v říjnu

Nejlevnějším iPhonem se stává loňský pestrobarevný model 5c. Ten lze nově zakoupit (v internetovém obchodu Applu) bez úvazku už za 11 290 korun včetně daně. Cena vypadá na první pohled lákavě, ale v prodeji je pouze provedení s pamětí 8 GB.

Vybavenější iPhone 5s s pamětí 16 GB nově stojí 15 590 korun včetně daně. Ještě před představením přitom základní lepší loňský iPhone stál 17 390 korun včetně daně.

iPhone 5s s pamětí 32 GB potom stál 19 990 korun. I to už neplatí, nově lze iPhone 5s s dvojnásobnou pamětí oproti základu zakoupit za 16 990 korun. Verze s velkou pamětí 64 GB z nabídky vypadla.

Na nové iPhony 6 a 6 Plus si přitom ještě chvíli počkáme. Vzhledem k očekávanému zájmu na klíčových trzích se Česká republika letos posunula až do třetí vlny uvedení. Její termín zatím Apple neuvedl, podle dostupných informací by to mělo být v říjnu. Možná již hned první říjnový pátek třetího.

iPhone 6 se začne na vybraných hlavních trzích prodávat už příští pátek 19. září. Do první vlny spadá vedle Spojených států nám nejblíže Německo a potom také Velká Británie nebo Francie. Druhá vlna pak startuje o týden později.

Druhá vlna přijede 26. září. V tento den se nové iPhony začnou prodávat nejblíže České republice v Rakousku, Švýcarsku, Nizozemí, Lucembursku nebo Itálii.

Podívejte se na iPhone 6: