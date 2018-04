Apple má zlevnit zlaté hodinky na desetinu. Budou na zlato jen natřené

Její zástupce Ming-Chi Kuo je věrnými předpověďmi dění v centrále cupertinské společnosti pověstný a jeho předpoklady nebývají daleko od pravdy. Nyní uvádí, že se v sídle Applu připravuje plán, jak zvednout prodeje Apple Watch ve zlatém provedení.

Nemá přitom na mysli velké slevy luxusního provedení Editon, která startuje na 10 tisících USD (asi 250 tisíc korun). Místo toho přepovídá brzké uvedení základní verze Watch Sport, která se v USA prodává od 349 dolarů (necelých devíti tisíc korun), ve zlaté barvě.

Pouzdro hodinek Watch Sport je ze zpevněného hliníku a tzv. anodickou oxidací je možné vytvoření vrstvy různých barev. Luxusní Watch Edition mají pouzdro ze žlutého nebo růžového zlata a jmenovaný analytik předpokládá, že výrobce i hliníkové hodinky nabídne ve stejném zbarvení. Dosud jsou přitom Watch Sport k dispozici pouze v „přírodní“ barvě hliníku.

Žádné davy Apple Watch startovaly v království hodinek nebývale klidně Prodavači v Apple butiku v Curychu prvním zájemcům ukazují Watch

Obyčejné hodinky Apple Watch jsou úspěšné, Apple s nimi za tři měsíce zcela opanoval trh s tímto sortimentem (více zde), ale drahé Watch Edition jsou opravdu extrémně drahé a prodeje podle analytiků neodpovídají očekáváním.

Zlaté iPhony táhnou, budou i hodinky?

Tento tah má být snahou Applu, kterak zvýšit prodeje svých vůbec prvních chytrých hodinek. Do nich vkládal vysoká očekávání nejen výrobce, ale i analytici. Ačkoli jejich předpovědi nebyly jednotné a v počtu odhadovaných milionů prodaných kusů se mírně odlišovaly, celkově výhledy říkaly, že Apple Watch budou hit. Vývoj ale ukazuje, že prodeje nejsou tak silné a v důsledku toho jsou i analytici ve svých odhadech více při zemi (čtěte podrobněji).

Odhad KGI Securities je trochu slabší než data, která mají k dispozici ve Slice Intelligence. Předpokládá, že se celosvětově prodalo asi 3,9 milionů hodinek od Applu. To za dané období - Apple začal Watch prodávat 10.dubna - předčí odbyt všech hodinek na platformě Android Wear, přesto byl obecně očekáván lepší výsledek. Nejdražší verze Watch Edition se navíc prodaly pouhé dva tisíce kusů. Sáhl tedy po nich průměrně jeden zákazník ze dvou tisíc.

O Vánocích mohou být Watch hitem

Přesto někteří očekávají, že nynější poněkud vlažný odbyt hodinek může vánoční sezona změnit v bestseller. Podle investiční banky Cantor Fitzgerald by to hodinky dokonce mohlo vyšvihnout na nejlépe se prodávající novou produktovou řadu v historii společnosti. Trip Chowdhry z Global Equities Research předpokládá, že by Apple mohl v posledním čtvrtletí prodat okolo 20 až 25 milionů hodinek.

Apple v Číně hitem Levné Xiaomi už Číňanům tolik nevoní, drahý Apple je naopak hit Xiaomi mi4i a Apple iPhone 6

Jack Gold ze stejnojmenné analytické firmy naopak tak velký úspěch ve vánočním období neočekává. Podle něj si skuteční fanoušci Applu novinku koupí hned po jejím vstupu na trh. A klade si řečnickou otázku, proč by měl utrácet 400 dolarů za displej na řemínku na zápěstí, když mu stejné informace a možnosti dává smartphone a dodává, že úspěch v tomto stále relativně novém segmentu je během na dlouhou trať.

Po zlaté dychtí zejména Číňané

Sázka na cenově dostupné zlaté provedení hodinek může Applu vyjít. Podle KGI by se tím mohly citelně zvednout prodeje v Číně, kde je také obrovská poptávka po iPhonech se zlatou barvou šasi. Tim Cook v nedávném rozhovoru pro deník Bloomberg uvedl, že prodeje takových iPhonů v Číně mnohonásobně převyšují zájem na ostatních trzích.

Jisté riziko přípravy zlacených Watch Sport ale přeci jen existuje. Watch Edition jsou totiž dosud jediné hodinky Apple se zlatým pouzdrem a najednou by tu byly na první pohled stejné hodinky za zlomek ceny. Zlaté Watch by tak v očích mnohých ztratily na exkluzivitě. Právě materiál pouzdra a tahu je krom ceny jediný parametr, kterým se jednotlivé edice liší.

Zlaté Watch levněji už dnes

Někteří uživatelé se rozhodli nečekat a své Watch s ocelovým pouzdrem svěřili klenotníkům, kteří jsou schopni ocel pozlatit. Kupříkladu firma The Time Preserve nabízí napaření 5 až 6mikronové vrstvy na samotné hodinky od 450 dolarů (asi 11 200 Kč). Pozlacení pouzdra a spony řemínku vyjde na 550 dolarů (13 700 korun).

Zlacení samotné spony stojí 100 dolarů a pokud si klient vybere zlacení hodinek na tahu, bude chudší o 825 dolarů (asi 20 600 korun). To sice nejsou zanedbatelné investice, přesto vyjdou oproti luxusním Watch Edition přibližně na desetinu: 549 dolarů ocelové Watch na řemínku plus 550 dolarů zlacení. Společnost na povrchovou úpravu dává dvouletou záruku.