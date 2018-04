Malí evropští prodejci se bouří: Apple nás ve smlouvách znevýhodňuje

Skupina evropských operátorů nedávno předložila informace o svých kontraktech s americkým Applem Evropské komisi, která společně s antimonopolními úřady členských států EU dohlíží na dodržování předpisů na ochranu hospodářské soutěže.

Ten je některými menšími evropskými prodejci obviňován z porušení antimonopolních pravidel. Podle portálu The New York Times o tom informoval zdroj seznámený s komunikací francouzských operátorů s tím, že stejná situace se mohla opakovat i v dalších členských státech EU.

Menší evropští prodejci byli podle informací od osob, které jsou s obsahem smluv s Applem seznámeni, stavěni údajně do horší pozice oproti větším společnostem. Apple si prý ve smlouvách kladl přísnější podmínky než obvykle.

Konkrétní klauzule nejsou známy, jednou ze smluvních podmínek Applu je totiž zachování mlčenlivosti. Pokud však prodejci chtěli svou nabídku pro koncové zákazníky obohatit i o iPhone, museli neobvykle přísné podmínky akceptovat.

Že se smlouvy liší s každým prodejcem, není nic neobvyklého. Apple si v nich navíc často klade prodejní kvóty. Pokud je druhá strana neakceptuje, k uzavření smlouvy nedojde, a dodávka se tak neuskuteční. V případě podepsání kontraktu pak smluvnímu partnerovi vzniká vůči Applu závazek, kdy za dobu trvání smlouvy musí prodat dohodnutý počet telefonů.

Podle osoby, která se přímo účastnila uzavírání smlouvy s Applem, pak při nesplnění prodejní kvóty hrozí prodejci přísná sankce. V takovém případě je prý povinen Applu za neprodané kusy zaplatit. Vzhledem k velké poptávce, která u šesté generace iPhonu stále převyšuje jeho zásoby, se přitom prodejci postihu kvůli nedodržení této podmínky zatím obávat nemusejí.

Evropská komise nebere obvinění ze strany prodejců na lehkou váhu. Ač v tuto chvíli není povinna jakkoli jednat, všechny podklady zkoumá. Dosud však neobdržela formální stížnost, na jejímž základě by mohla antimonopolní vyšetřování zahájit. "Byli jsme kontaktováni účastníky a situaci monitorujeme. Žádný antimonopolní případ však otevřen nebyl," informoval Antoine Colombani, mluvčí komisaře pro hospodářskou soutěž Evropské unie Joaquína Almunia.

Na tiskové konferenci v Bruselu Colombani potvrdil, že Komise dosud žádné oficiální stížnosti proti Applu v této věci neobdržela. Zároveň doporučil, aby regulační orgány před případným zahájením antimonopolního případu posoudily v tomto tak dynamickém odvětví relevanci všech obvinění.

Apple obvinění odmítá a hájí se, že nikoho do prodeje jeho telefonu nenutí. Prodejci jsou však velmi nervózní z představy, že by ve své nabídce iPhone neměli. "Naše smlouvy jsou plně v souladu se zákony všech zemí, v nichž působíme. A to včetně EU," reagovala mluvčí Applu Natalie Kerrisová.